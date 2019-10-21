«Создание водных объектов — наиболее частый вариант при рекультивации угольных разрезов во всем мире»

Очистить воздух

По словам Натальи Гончар, например, в Германии угольные выработки заполняют пустой породой и затапливают, создавая зоны рекреации. После проведения всех необходимых работ эти объекты превращаются, в том числе, и в зоны активного отдыха. Есть много примеров того, что люди занимаются здесь популярными водными видами спорта.

Аналогичный проект РМК реализует в Коркино, где расположен крупнейший в Евразии открытый угольный разрез. Для его ликвидации будет использоваться закладочный материал, произведенный на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, который компания строит в соседнем районе. Такой проект позволит потушить эндогенные пожары в выработке. Такие пожары, как известно, загрязняют воздух в округе. Кроме того, будут укреплены и борта самого разреза.

Привести в порядок

— Заполнение Коркинского разреза рассчитано на весь период работы Томинского ГОКа. Проект предполагает, в первую очередь, локализацию зон самонагревания — и это то, что мы делаем уже сейчас. И думаю, жители Коркино уже почувствовали, что основные очаги, которые выделяли загрязняющие вещества, потушены. Это же серьезнейшая проблема — эндогенный пожар может возникнуть где угодно, это движущаяся зона. А второй этап — это запечатывание горящих пластов и укрепление бортов разреза», — рассказала Наталья Гончар.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Фото: РМК

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности добавила, что после завершения процесса заполнения разреза, будет проведена его рекультивация.

— Недостаточно просто заполнить угольный разрез. Требуется привести в порядок верхние горизонты — сделать борта более пологими, чтобы берега были ровными, создать пляжную зону, высадить деревья и кустарники. Все эти мероприятия уже сейчас предусмотрены в проекте рекультивации разреза, — сообщила Наталья Гончар, отметив, что техническая возможность и экологическая безопасность проекта подтверждены заключением экспертов Санкт-Петербургского горного университета.

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