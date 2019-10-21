Как челябинским студентам стать участниками олимпиады «Я — профессионал»

Факт 1. Кто может подать заявку

Для участия в состязаниях приглашаются бакалавры, магистры и студенты специалитета вузов. Регистрация проходит на сайте олимпиады до 18 НОЯБРЯ включительно.

Факт 2. Сколько челябинцев подали заявки

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится каждый год с 2017 года. В этом году она проходит по 68 направлениям в 60 ведущих университетах страны. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиаду поддерживает Министерство науки и высшего образования РФ.

От Челябинской области в этом году уже подано около двух тысяч заявок на участие в студенческой олимпиаде

Стань профессионалом! Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Факт 3. Как выступают челябинцы

В прошлом сезоне 58 челябинских студентов получили дипломы олимпиады. Наши ребята получили золотую медаль в направлении «Программирование и информационные технологии», две серебряных по «Биотехнологии» и «Математике» и четыре бронзовых в номинации «Лечебное дело», «Управление персоналом» и «Филология».

В ЧелГУ популярно направление «Биобезопасность, биоинженерия и биоинформатика». Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Факт 4. Какие направления популярны у челябинцев

Самые популярные направления на Южном Урале «Менеджмент», «Экономика», «Математика» и «Психология». В ЮУГГПУ лидирует педагогическое направление, в ЮУГУ — естественные и социально-экономические науки, в ЧелГУ — «Биобезопасность, биоинженерия и биоинформатика».

Самые популярные направления на Южном Урале «Менеджмент», «Экономика», «Математика» и «Психология». Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Руководитель олимпиады — проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара:

— Уже есть хорошие результаты среди челябинских студентов. Но еще множество молодых людей, обладающих серьезным потенциалом, даже попробовали свои силы. Почему? Возможно, кто-то не знает о нашем проекте, а кто-то недооценивает его преимущества. Об этом мы поговорим на встрече с уральской молодежью.

уководитель олимпиады — проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Факт 5. Об олимпиаде «Я — профессионал» челябинцам расскажет руководитель проекта

Встреча Валерии Касамара со всеми желающими пройдет 24 октября в ЧелГУ. Студенты узнают данные исследований социальных ожиданий молодежи, особенностей построения карьерной и академической траекторий. Обсудят проблемы социальных лифтов, доступных для выпускников. Регистрация на лекцию по ссылке >>

Программа встречи 24 октября

14:00 — 14.45 сбор

14:45 — 15:00 пресс-подход

15:00 — 17.00 беседа со студентами

Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал Театрального корпуса ЧелГУ