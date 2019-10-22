Проверка на дорогах. Алексей Текслер за рулем «ВАЗа» инспектировал ремонты в Челябинске

Во вторник, 22 октября, глава региона Алексей Текслер отправился проверять дороги, отремонтированные в Челябинске в нынешний строительный сезон. Побывал на строящейся плоскостной развязке на перекрестке улиц Дарвина и Блюхера и возводящемся путепроводе на перекрестке ул. Дарвина и Троицкого тракта, проехал по Университетской набережной и ул. Братьев Кашириных. А далее устремился на М-5.

СТАЖ ВОЖДЕНИЯ — 26 ЛЕТ

В инспекционную поездку губернатор отправился за рулем внедорожника Lada XRAY. На пассажирском месте рядом с губернатором — исполняющий обязанности министра дорожного строительства Челябинской области Алексей Нечаев. Формат универсальный: мини-оперативки можно проводить в салоне авто, ориентируясь по ситуации на местности.

Алексей Текслер сообщил, что в Москве раньше часто был за рулем в выходные. И в Челябинске ему этого не хватало. Потому получил удовольствие от вождения. Правда, хотел машину с механической коробкой передач. Но таковой в тест-драйве не нашлось, потому взял машину с автоматической коробкой передач. Времена изменились, говорит он, и механику найти сложнее, чем «автомат».

Водительский стаж губернатора — 26 лет. Вождению учился еще раньше, в школе, на курсах учебно-производственного комбината.

Первую машину, «ВАЗ-2106», он приобрел в Челябинске в 1996 году.

— Я в отпуске ее купил и потом увез в Норильск. Второй автомобиль, «ВАЗ-2105», купил в 1999 году, тоже в Челябинске. Каждый год, проводя отпуск, ездил на машине по городу, — поделился губернатор.

Об объезде губернатор предупреждал загодя. Во время форума «Дорога-2019» в Екатеринбурге Алексей Текслер сообщил в Инстаграме: «Делаю упор на качество, чтобы не менять покрытие каждый год. Это главная задача. Для этого уже начали применять современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Лично слежу за ремонтными работами в муниципалитетах. Планирую скоро проехать по отремонтированным дорогам Челябинска и других территорий».

ЗАПУСТИТЬ ДО КОНЦА ГОДА. ДРУГОГО НЕ ПРИЕМЛЕМ

На строительстве плоскостной развязки на пересечении ул. Блюхера — ул. Дарвина Алексей Текслер поручил до конца года ее запустить. «Другого не приемлем», — подчеркнул он. Отдельный вопрос — озеленение этого участка. Напомним, для строительства перекрестков ликвидировали дорожное кольцо, внутри которого росли деревья. Подрядчик, «Южуралмост», обязан высадить почти 160 деревьев.

На смычке ул. Дарвина — Троицкий тракт губернатор отметил сложную транспортную ситуацию. Затягивать строительство путепровода нельзя.

А далее устремился на ул. Шаумяна, что идет параллельно ул. Блюхера.

— Это важная транспортная артерия, дублер ул. Блюхера. Ее автолюбители часто используют для объезда. Дорога, мягко говоря, в ненормативном состоянии. Нет ни одного тротуара у частных домов. Грязь. Есть вопросы не только по качеству дорожного полотна — видно, что ремонта здесь не было давно.

Как подчеркнул губернатор, есть и положительные примеры, и много вопросов.

Например, по состоянию ливневой канализации. «Реки перетекают через дорожное полотно. Этим направлением тоже нужно заниматься, — сказал Алексей Текслер. — Дождь определил реальную картину состояния дорог. И на отремонтированных дорогах есть вопросы к их геометрии».

СТРОГИЙ СПРОС

После Алексей Текслер отправился в Сосновский район. Он проехал по объездной дороге, пополнил запас топлива в автомобиле на заправке, подкрепился кофе. После осмотрел строящийся путепровод в районе Травников и съезд в поселок на трассе М-5. Несколько лет назад этот объект был законсервирован. Стройку возобновили летом. В готовом виде эстакада появится к 1 ноября. Подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Урал» так же капитально отремонтировали 11 км трассы М-5, увеличив число полос.

Съезд к поселку Травники на М-5 будет готов к 1 ноября. Фото: gubernator74.ru

Губернатор меняет принципы подхода к содержанию дорог в Челябинске с 1 января 2019 горда. Равнозначное внимание будет уделено не только основным магистралям, но и дворовым пространствам, и внутриквартальным проездам. Нужен качественно новый уровень работы.

— Я попросил коллег из Росавтодора помочь с определением состава реагента для посыпки дорог; определить технологию содержания, чтобы качество содержания дорог в Челябинске и других наших муниципалитетах было лучше обычного. Буду строго за это спрашивать.

Спрашивать губернатор будет и по стоимости топлива. На заправке он поинтересовался ценой бензина:

— Наказал министерству транспорта осуществлять постоянный мониторинг. УФАС информацию предоставляет, но министерство транспорта ежемесячно по всем муниципалитетам должно проводить анализ стоимости бензина, дизеля. Задача, которую поставил президент, — изменение цен топлива должно происходить не выше инфляции. Эту ситуацию в регионе нужно держать на строгом контроле.

ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ. ЗАВЕДУТ В СЕРВИС

Вместе с губернатором по дорогам проехались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Качество дорог на Южном Урале эксперты критиковали на раз. Теперь активисты подключаются к приемке выполненных работ.

— В этом году, например, на Университетской набережной большой кусок уложенного асфальта был заменен после проверки ОНФ и определения, что толщина полотна не соответствует проектной. Подрядчик переделал работы. Потому важен и общественный контроль и надзор.

Губернатором поставлена задача оцифровать данные по всем дорогам Челябинской области, сделав для каждой паспорт, куда нужно занести историю каждого ремонта, реконструкции, чтобы эти данные использовать в работе. Плюс мы сделаем публичный электронный сервис дорожной сети региона, чтобы каждый житель области мог открыть карту своего муниципалитета и посмотреть, какие дороги будут отремонтированы в течение ближайших трех-пяти лет. В сервис будут заливаться фотографии дороги в ее состоянии до, во время и после ремонта. Любой житель сможет оставить свою информацию по состоянию того или иного участка дорог.

— Я очень много информации беру из своего Инстаграма. Буквально несколько дней назад люди пожаловались, что четыре километра дороги у поселка Биргильды из-за ее плохого состояния люди проезжают очень долго. Сегодня мы в состоянии дороги убедились. Поручение по ее ремонту я давал раньше. Если бы уже был открытый сервис, людям не пришлось бы жаловаться, а нашли бы информацию самостоятельно о том, что ремонт запланирован, — пояснил губернатор.

ЦИФРА

400 км дорог регионального и муниципального значения будет отремонтировано в этом году в Челябинской области. Это больше на 100 км, чем год назад. Объемы ремонтов, как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, будут расти.

В несколько раз больше средств получат муниципалитеты на дорожные работы.