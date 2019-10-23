Накануне Алексей Текслер за рулем отечественного внедорожника LADA XRAY проехал по дорогам Челябинска — отремонтированном в этом году и тем, которые давно нуждаются в восстановлении. Впечатления от увиденного у губернатора двоякие. С одной стороны, есть отремонтированные улицы. С другой — и в центре полно убитых дорог.

— Я ехал по улице Шаумяна — это улица идет параллельно Блюхера и тоже является, в общем-то, важной транспортной артерией, ее часто автолюбители используют для объезда. Собственно, дорога, мягко говоря, в ненормативном состоянии. Как любому водителю за рулем, хочется ненормативную лексику применять, когда едешь по таким дорогам. На улице Шаумяна нет тротуаров. Ни одного. Рядом — улица Доватора, справа гаражи, слева частный сектор — тротуаров нет, грязь, — подчеркнул Алексей Текслер.

О том, какие дороги в Челябинске нуждаются в ремонте в первую очередь, мы спросили эксперта в сфере транспорта и логистики, руководителя компании «Кэмп» Якова Гуревича.

— Во-первых, нужно уволить всех чиновников на городском и областном уровне, которые имеют хоть какое-то отношение к дорогам. Второе: нужно серьезно заниматься Генпланом Челябинска. Сейчас как раз идет работа над документом. И это реально Генеральный план уничтожения города. Если Алексей Текслер хочет уничтожить Челябинск, то он должен его принять. Если он хочет, чтобы Челябинск хотя бы существовал, документом нужно серьезно заняться. Люди возмущаются состоянием тротуаров и внутриквартальных проездов. У нас есть чиновники, которые за эту тему отвечают. И их все устраивает. Пока они у власти, ничего не изменится.

В нашей соцгруппе ВКонтакте мы спросили, какие дороги нужно отремонтировать дороги в Челябинске. Ответов было — на новую масштабную программу: ул. Артиллерийская, ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Енисейская, ул. Красных зорь, ул. Кронштадтская, ул. Молодогвардейцев, ул. Нахимова, ул. Новороссийская, ул. Первой пятилетки, ул. Стахановцев, ул. Лизы Чайкиной, ул.Чайковского, ул. Ш.Руставели. Отдельная тема — разбитые в дыры тротуары — по всему городу.

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