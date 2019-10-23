2019-10-23T13:38:00+03:00
Происшествия

В доме под Челябинском угорели пять человек: новые подробности

Разбираемся, как избежать трагедии от газа [Инструкция «КП»]
Ирина Фадюшина
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Фото: google.com/mapsФото: google.com/maps
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ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШИХ?

В доме на улице Щорса, 7 в поселке Роза погибли 10-летний ребенок, его мама и бабушка, а также двое гостей — мужчина (друг дяди) и женщина (подруга мамы).

В больницу доставлен дядя и его гражданская жена. Последняя, пришла позднее и вскоре уснула сама. Утром, она обнаружила, что семья мертва.

— Женщина вызвала скорую помощь. Пострадавших увезли в коркинскою городскую больницу №1. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, женщина — в отделении терапии.

А БЫЛ ЛИ ГАЗ?

В доме была печь, в которой установили газовый котел.

— По предварительным данным, причиной смерти местных жителей является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления, — прокомментировал официальный представитель следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Между тем, газовики не обнаружили превышения норм.

— Возможно, причиной смерти стало что-то иное. Но версия с угарным газом тоже не исключается. Сначала на место прибыли врачи, а газовая служба приехала через полчаса. Возможно, помещение успело проветриться, — рассказала пресс-секретарь администрации Мария Сайидова.

НА МЕСТЕ ВСЕ РУКОВОДСТВО

Сейчас на месте работают сотрудники местной администрации, полиция и следственный комитет. На место прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления Степан Шульга и федеральный инспектор по Челябинской области аппарата полномочного представителя президента в УрФО Сергей Морев.

— В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти принято решение о возбуждении уголовного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — уточнил Владимир Шишков.

СЕМЬЯ БЫЛА БЛАГОПОЛУЧНАЯ?

Нет. Мать ребенка любила выпить, из-за чего ребенка забрали. После того, как женщина завязала с пагубной привычкой, мальчика вернули в семью.

— Силами отдела по делам несовершеннолетний семья встала на путь исправления. До сегодняшнего дня все было хорошо, — уточнила Мария Сайидова.

КСТАТИ

Три «нельзя» при обращении с газом:

1) Нельзя пользоваться газом, если нет вентиляции. При возможности необходимо всегда держать открытой форточку.

2) Любое оборудование, работающее от газа, нельзя оставлять без присмотра. То, которое «пашет» без остановки, должно иметь автоматику безопасности.

3) Нельзя пускать к газовым приборам детей и людей, не контролирующих свои действия.

Если вы топите печь:

1) Перед тем, как разжечь огонь, убедитесь, что вьюшка (заслонка закрывающая дымоход) открыта.

2) Проверьте тягу. Для этого зажгите кусочек бумаги или щепу, если дым затягивается в дымоход, все хорошо.

3) Если у печи есть поддувало, его нужно держать открытым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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