Лучший «Народный участковый» Челябинской области закачал в телефон сериал про Аниськина

— Курман! «Комсомольская правда»» поздравляет вас с победой в конкурсе

— Извините, давайте созвонимся вечером, сейчас работы много, — по голосу слышно, что участковый уполномоченный, лейтенант полиции отдела МВД России по Брединскому району Курман Алтымбаев действительно занят, и ему не до поздравлений.

40-летний Курман стал победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводит МВД России и «Комсомольская правда».

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РАБОЧАЯ ПРОГУЛКА

— Курман, теперь можете говорить?

— Домой зашел вот только, присел во дворе. Сейчас переоденусь, спокойно по поселку пройду, посмотрю, как обстановка. Участковый всегда на работе. Поговорю с односельчанами за жизнь, новости узнаю. И дочек с собой возьму. Они у меня погодки. Старшая в первом классе.

ОДНИ УГОЛЬКИ ОТ ВЕЩДОКА ОСТАЛИСЬ

Нужно постоянно общаться с людьми. Уметь слушать, слышать, задавать вопросы. Любая информация имеет значение. Львиная доля всех нарушений именно так и раскрывается: кто-то что-то сказал, заметил.

Поэтому «висяков» у брединского участкового не бывает. В этом году из 16 преступлений раскрыто 15, плюс сотня выявленных правонарушений.

— А что с нераскрытым преступлением?

— Кто-то несколько берез завалил в апреле. А заявление подали в июне. Все перерыл. Скорее всего, березки на дрова пошли. Один угольки, наверное, от них остались, — вздыхает Курман.

НАКРЫЛ ОПАСНУЮ БАНДУ

Зато недавно Курман получил благодарность от начальника Брединского ОМВД за раскрытие тяжкого преступления. Вместе с оперативника райотдела провели масштабную операцию, задержали банду, что перевозила наркотики, оружие, взрывчатку. Подробности держатся в секрете.

Территория у участкового большая, граничит с соседним Казахстаном. Поселок Наследницкий плюс поселок Коряжный. 1200 жителей.

Курман вспоминает, что места себе не находил, когда не мог распутать одно дело по квартирной краже. Воры вынесли бытовую технику, ценные вещи.

— Ненадолго в гости к пострадавшим приезжала знакомая. Осужденная. Наказание отбывала в поселении неподалеку. Пожила и уехала. Мы не стали шум поднимать, а кропотливо собирали информацию. Дождались, когда она снова появится у нас. Предъявили ей улики и она созналась в организации кражи, — поясняет Курман.

ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Курман родился в Наследницком. Окончил юридический колледж.

В 1999 командирован в расположение армейских частей, проводивших контртеррористическую операцию во вторую чеченскую компанию. Демобилизовался в декабре 2000-го. Ветеран боевых действий.

— Честное слово, я еще в школе решил, что стану участковым в родном поселке. Читал детективы. А сериал про деревенского участкового «И снова Аниськин» — любимый до сих пор. Он у меня на телефон закачен. Часто смотрю, — улыбается Курман.

Фёдор Иванович Анискин — последняя роль в кино Михаила Жарова. Кадр из фильма.

ПРИШЛОСЬ СТАТЬ АЛЬПИНИСТОМ

После армии с дипломом колледжа пришел в милицию. Но мест не было. Поехал работать на стройки. Получил квалификацию промышленного альпиниста. Заочно окончил юрфак института. Но мечта работать участковым не угасала.

— Надоело мотаться по стройкам. Приехал в родной поселок. Женился. Подал документы в райотдел. А сердце екало: могут не утвердить. Мне уже 35 было, а по закону в органы принимают только до этого возраста. Выдохнул, когда после прохождения комиссии, документы подписали. С сентября 2014 года я в должности уполномоченного участкового полиции. Поначалу в звании старшего сержанта, сейчас старший лейтенант, — поясняет Курман.

ЕСТЬ СВОЙ СЭНСЭЙ

Курман говорит, что у них в Брединском райотделе наставничество — сильная сторона работы. Своего старшего участкового майора Кайрата Каримова уважительно называет «сэнсэй». А зональный оперуполномоченный капитан полиции Павел Бредихин — тот человек, который всегда поможет и подскажет, если даже 20 раз уточнишь и переспросишь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК

— У нас вот некоторые собираются в город податься, — делится Курман. — Кто на учебу, кто на заработки. А ведь деревенские доверчивые. Их в городе легко могут провести, а они и уши развесят. И не дай бог будут нарушать закон! Так по-свойски с ними и беседую. Наставляю. Чтобы границы дозволенного не переступали. Потом бед не оберешься.

А если в поселке какой-нибудь дебош, или, например, гуси-утки на чужой участок забрели, коровы не там пасутся, то жители звонят Курману напрямую: «Приходи».

— Сразу оцениваю ситуацию. Знаю каждого, и кто на что способен. Бывает, приезжаешь а мужик «по пьяной лавочке» права качает. Если человек агрессивно настроен, угрожает, то не нужно к нему прикасаться. Только разговоры. Вот я и говорю, например: «Дядя Ваня, помните, вы же меня сами учили уму разуму в детстве, ну не надо, прошу вас». Человек успокаивается.

ПОМОГАТЬ МАТЕРИ

Семья Курмана живет в одном доме вместе с матерью.Он единственный из родственников семьи, кто остался в поселке. И потому он должен быть вместе с матерью и помогать ей по хозяйству. А хозяйство серьезное: лошади, коровы, овцы, куры. Плюс приусадебный участок.

— Встаю в шесть, проверяю наш «животноводческий комплекс». А потом на работу. Завожу свой служебный ВАЗ-2114. Дел всегда много...

СПРАВКА «КП»

Третий заключительный этап ежегодного конкурса «Народный участковый», который проводится МДВ России и ИД «Комсомольская правда» пройдет с 1 по 10 ноября 2019 года на сайтах — www.мвд.рф и www.kp.ru.

Посетители в ходе онлайн-голосования выберут самого народного участкового из представителей 83 регионов России.

Награждение народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в здании МВД России. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику конкурсантов — Дню участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).

Победитель и призеры, участники заключительного этапа конкурса будут поощрены внеочередными званиями, нагрудным знаком МВД России «Победитель Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», ценными подарками, а также почетными грамотами. А самый народный участковый получит главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».