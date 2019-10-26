В Челябинске у старушки за долги соседа отбирают половину пенсии

После смерти супруга пенсионерке Галине Якушкиной из Челябинска пришлось жить бок о бок с чужими людьми. Половина квартиры умершего в доме на улице Сулимова, 94Б, отошла его пасынку, а тот продал квадратные метры незнакомому человеку.

— Сам владелец в квартире не жил — постоянно пускал постояльцев. Деньги с них собирал, а квартплату никогда не платил. Только за содержание своей комнаты накопил больше 50-ти тысяч долга, — рассказывает 77-летняя пенсионерка.

Потом хозяин продал комнату незнакомой женщине. А уже та предложила Галине Петровне выкупить квадратные метры себе.

НЕ ДОСЧИТАЛАСЬ ПОЛОВИНЫ

У Якушкиной трое детей, есть взрослые внуки. Семья решила, что жить с постояльцами в 77 лет нельзя, и выкупила отцовскую долю по ипотеке. Чистоту всех документов проверял банк: никаких долгов не было.

Пенсионерка даже оформила в соцзащите субсидию на коммунальные выплаты — а ее назначают только тем, кто исправно оплачивает абсолютно все коммунальные платежи.

— А в сентябре я не досчиталась половины пенсии. Пришла в банк разбираться. Оказалось, что деньги снимают с карты на основании судебного приказа. Управляющая компания подала на меня в суд за долги, — говорит Галина Петровна.

ПРИСТАВАМ ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ИЗВЕСТНА

Пытаясь распутать эту историю, мы позвонили в пресс-службу судебных приставов. Но исполнительное производство на героиню этой истории там не нашли.

— Управляющая компания могла отнести судебный приказ не приставам, а в Пенсионный фонд напрямую. Тогда долг могут удерживать с пенсии там. Это разрешено по закону, — заверили КП-Челябинск в УФССП.

Проверить ПФР мы не успели. В редакцию позвонила сама старушка.

— Нашли концы! Управляющая компания записала долги на меня, потому что теперь я одна прописана по этому адресу. Но сейчас уже все утряслось. После жалобы мне все деньги вернули. Сказали, что будут взыскивать долг с соседа, — обрадовала Галина Петровна.

Она два месяца жила впроголодь, пока история не разъяснилась.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Чужие долги — забота коммунальщиков, а не новых жильцов

— Задолженность числится не за квартирой, а за собственником, который владеет квадратными метрами. Новый собственник не отвечает по долгам предыдущего, хотя на деле коммунальщики нередко стараются взыскать долг с новых жильцов. Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента оформления права собственности на жилое помещение.

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