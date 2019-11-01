В жилом комплексе «Ньютон» появятся дома нового поколения

На северо-западе Челябинска в жилом комплексе «Ньютон» в скором времени появятся индустриальные дома. Это новаторский проект строительной компании «Легион», которая решила сломать устоявшиеся годами стереотипы. Главная «фишка» — сочетание качества монолитно-каркасных домов с быстрыми сроками возведения панельного домостроения. Приступая к его реализации, проектный институт СК «Легион», опирался на успешный опыт московских и питерских компаний, а также Финляндии, чей климат частенько сравнивают с уральским. Фундамент первого индустриального дома уже заложен.

Пора менять сознание покупателя

Если сказать «панелька», то в сознании рядового обывателя возникают ассоциации с дешевыми квартирами и однотипными домами советского периода. Такие времена ушли в прошлое. Современное индустриальное домостроение — это возможности трансформировать архитектуру фасадов и планировки в зависимости от возможностей застройщика и пожеланий потребителя.

При этом современный покупатель хочет обзаводиться доступным,но качественным жильем. Именно такой проект впервые в истории своей деятельности внедряет строительная компания «Легион».

— Мы решили расширить продуктовую линейку и дать привычные для людей удобства, но в новом виде. Благодаря строительству индустриальных домов будущие новоселы получают высокое качество жилья в сжатые сроки, экономят на отделке и имеют полную свободу планировок. Все это позволяет создать квартиру своей мечты, — комментирует директор СК «Легион» Сергей Пахомов.

По словам Сергея Пахомова, новый индустриальный дом во многом определит будущее панельного домостроения в Челябинске и даст развитие в нашем регионе индустрии качественной массовой застройки.Индустриальный подход к строительству позволит в короткие сроки создать комфортное жилье с использованием типовых проектных решений и при этом сохранить индивидуальность каждого дома и каждой квартиры.

Преимущества индустриального дома

Как уже говорилось, современное индустриальное домостроение позволяет быстро собирать конструктив здания и обеспечивает свободу планировочных решений. Таким образом потребитель получает качественное жилье за разумную цену. Важно отметить, что при строительстве новых индустриальных домов СК «Легион» применяет те же подходы, которые реализованы в ЖК «Ньютон».

Горизонтальная разводка коммуникаций, высокие потолки, заниженные подоконные зоны, большие светлые холлы с колясочными, велосипедными и вело-лапамойками, консьержи — все, за что «ньютоновцы» любят свои дома, будет реализовано в новом жилье.

В то же время за счет технологических особенностей производства и внедрения иных принципов конструктивной схемы внутри квартир индустриальных домов не будет находиться несущих перегородок. Поэтому жилье можно планировать под свои собственные запросы. Кроме того, архитекторы СК «Легион» уже запроектировали более 23 видов планировочных решений, которыми могут воспользоваться будущие новоселы. При этом квартиры будут предлагаться в вариантах как предчистовой, так и чистовой отделки.

— Что касается инженерной составляющей, мы обобщили опыт ведущих строительных компаний Москвы и Санкт-Петербурга, а также технологии финского домостроения. При привычной постройке, которая в нашем городе применяется повсеместно, здание собирается из бетонных панелей, а стыки между ними закладываются раствором цемента. Мы же используемтрехслойные панели с наружным и внутренним железобетонным слоем, прослойкой изнадежного мягкого негорючего утеплителя, обладающие повышенной тепло- и шумоизоляцией. Панели изготавливаются по индивидуальному заказу на современном оборудовании, что позволяет достичь совершенно новых эксплуатационных характеристик, — добавляет Сергей Пахомов. -Таким образом, потребители получат уютные, теплые квартиры с высокими потолками и отсутствием несущих конструкций внутри. Что касается эстетики, снаружи домов будут использованы различные фасадные решения.

Директор СК «Легион» особенно подчеркнул, что при сравнительно доступной цене новые индустриальные дома в ЖК «Ньютон» не будут уступать монолитным по техническим характеристикам и качеству финишных поверхностей.

Среда имеет значение

ЖК «Ньютон» уже известен челябинцам как современный микрорайон с наземными и подземными паркингами, безопасными спортивными и детскими площадками с «мягким» покрытием, полностью охраняемой территорией и круглосуточным видеонаблюдением. На территории жилого комплекса функционируют три детских сада, школа и филиал Дворца пионеров и школьников им. Н.К Крупской. Эти преимущества уже оценили более двух с половиной тысяч семей, проживающих в ЖК «Ньютон».

— В ЖК «Ньютон» реализованы разные по целям проекты «Ньютон club» и «Ньютон-безопасность», скоро здесь появится прогулочная аллея. Потому что мы отвечаем запросам людей, которые ценят комфорт и хотят жить в атмосфере добрососедства, — подчеркивает Сергей Пахомов. — Полностью проект жилого комплекса будет завершен к 2022-2023 году.Строительство новых индустриальных домов обеспечит новоселовдоступным и комфортным жильем, не уступающим в качестве монолитным домам, в одном из самых современных и технологичных кварталов Челябинска от надежного застройщика с безупречной репутацией.

Хотите жить в ЖК «Ньютон»? Воспользуйтесь удобной для вас программой переезда прямо сейчас.

Адреса: ул. Аношкина, 12; ул. Татищева, 264;

тел.: (351) 77-88-700;

Dom.legion74.ru

Legion74.ru;

Ньютон74.рф;

Newtonclub.ru;

Instagram.com/newtonofficial74;

группы во «ВКонтакте»:

официальная группа ЖК «Ньютон»;

группа «Ньютон Club»;

группа СК «Легион».

Застройщик ООО СЗ «СК Легион». Проектная декларация на сайте legion74.ru и наш.дом.рф.

На правах рекламы.