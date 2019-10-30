Погода на ноябрь 2019 в Челябинске: когда окончательно ляжет снег и придут зимние холода

Ноябрь ждут, потому что уже с большим нетерпением в это время хочется снега. Золото листьев уже опало, все вокруг кажется серым, унылым. И только снег может примирить город с уходом тепла. Какой же будет погода в ноябре 2019 в Челябинске?

— В ноябре еще могут идти дожди, дожди со снегом. Но все же основным видов осадков становится снег. В северных районах Челябинской области уже в начале этого месяца установится постоянный снежный покров. А на остальной территории региона, в том числе и в Челябинске, снег ложится во второй декаде, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Этой осенью первый, выпавший в октябре, пролежал в Челябинске несколько дней. А вот в 1976-м году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября. А в 2008-м году только 13 декабря.

Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске приходится на 13 ноября.

ТЕМПЕРАТУРЫ С ПЛЮСОМ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Климатическая зима начинается, когда средняя температура за сутки опускается ниже нуля. И последние дни октября как раз будут такими:

— во вторник, 29 октября: +4 днем и -2 ночью;

— в среду-четверг, 30-31 октября: +2 днем и -7 ночь.

А уже с первых же дней ноября даже дневные температуры уходят в минус:

— с пятницы по воскресенье, 1-3 ноября: -3...-4 днем и -7...-9 градусов ночью.

— Ноябрь на Южном Урале считается первым зимним месяцем, — говорят в Гидрометцентре.

Погода в ноябре в Челябинске в обычные годы не предполагает больших температурных перепадов. Днем столбик термометра держится на отметке -2...-7 градусов, а ночами ко второй половине месяца температура падает до -7...-12 градусов.

Год на год, естественно, не приходится. И как-то раз в ноябре столбик термометра в центре Челябинска показал +16, а в другом году опустился до -36 градусов. Правда, в этом году погода в ноябре в Челябинске обещает быть в пределах нормы.

ТУМАН И ПЫЛЬНАЯ БУРЯ

В ноябре еще могут случаться утренние туманы, может нагрянуть пыльная буря.

Гораздо меньше активность солнца: в ноябре оно светит всего 15-20 дней, остальные дни — пасмурные.

НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы на ноябрь в Челябинске

— Запоминай погоду в ноябре, таким и апрель будет.

— Если солнце светит ясно, на небе ни облачка — скоро похолодает.

— Если в начале ноября выпал снег — к ранней весне.

— Много снега — к хорошему урожаю.

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