2019-10-31T18:57:06+03:00
Общество

Танцы, которых еще не было: в Челябинск приедут самые сильные тренеры мира

Челябинцам покажут модные направления фитнеса и хореографии [подкаст]
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске пройдет фитнес-форум 2019.В Челябинске пройдет фитнес-форум 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Танцевальный фитнес-форум пройдет в Челябинске в 16-й раз. Идеальный вариант для тех, кому просто фитнес кажется скучным или мало танцев в жизни.

— Делаем восемь уроков по одному часу. Половина — программы для фитнес-тренеров и поклонников этого спорта. Вторая часть — для любителей хореографии. Привозим всегда новинки. То, что танцуется во всем мире, но пока плохо развито в Челябинске, — рассказала КП-Челябинск организатор мероприятия, директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко.

Танцевальный фитнес-форум пройдет в Челябинске в 16-й раз

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Все происходит посреди огромного зала легкоатлетического манежа. В центре высится сцена. На ней работает педагог с микрофоном. Все восемь уроков выдержать мало кому под силу. Поэтому администраторы мероприятия советуют подходить к выбору направления избирательно. Все восемь уроков выдержать мало кому под силу. Поэтому администраторы мероприятия советуют подходить к выбору направления избирательно.

— Будет работать столовая. Если устали — можно посидеть на трибунах и даже полежать на матах. Но на деле гости редко отдыхают. Стараются как можно больше впитать информации. Усидеть очень сложно! — делится Светлана Клименко.

УСТАЛИ ОТ ТАНЦА ЖИВОТА

— Тренерам будет полезно подтянуть профессиональные знания, узнать, что нынче в моде в этой культуре. Но форум — событие и для простых любителей хореографии и фитнеса. Приходят даже люди, которые только хотят определиться с направлением занятий. Ведь можно не только посмотреть урок, но и принять участие в занятии, — продолжает Светлана.

Несколько лет назад Челябинск заполонили клубы, где давали уроки танца живота. Далее в моду вошла сальса и другие латиноамериканские активности. А что модно сейчас?

— Приедет аргентинский танцор, который сейчас работает в Германии, Иван Кейм. Сейчас он солист оперного театра в Дюссельдорфе. Он привезет бродвейский и лирический джаз. Такого в Челябинске еще не было. Такие танцы идеально подойдут тем, кто в силу причин не способен к резким движениям. При этом мышцы нагружаются, есть эффект. Приедет Александр Ошкин — известнейший хореограф и актер. Свои уроки он превращает в театральное шоу. Хореограф создает собственные программы на основе уличных танцев. Сам придумывает! На его занятиях тренеры обучаются готовому комплексу оригинальных упражнений и начинают их преподавать.

Регистрация и оплата в имидж-клубе «Светлана».

Событие пройдет в легкоатлетическом манеже (Энгельса, 22)

Тел.: (351) 263-57-37

Билет: 800 — 1 800 руб.

РАСПИСАНИЕ

2 ноября

09:00 Регистрация участников

09:30 XTEMPO PM ® (Татьяна Казанцева)

10:00 Jazz Funk (Anastasia Alexandridi)

11:00 “Step New Style” (Саша Ошкин)

12:00 Step PopArt (Anastasia Alexandridi)

13:15 Отборочный тур международного профессионального конкурса для тренеров «IFO 2019» 15:00 Theater Dance (Broadway Style) (Keim Ivan)

16:00 House Dance from “Jack’s Garret” (Саша Ошкин)

17:00 Lyrical Jazz (Keim Ivan)

18:00 Funky Dance (Саша Ошкин)

3 ноября

10:00 Экспериментальная хореография и возможные пути ее развития (Саша Ошкин)

11:30 Theater Dance (Broadway Style) (Keim Ivan)

— Будет работать столовая. Если устали — можно посидеть на трибунах и даже полежать на матах. Но на деле гости редко отдыхают. Стараются как можно больше впитать информации. Усидеть очень сложно! — делится Светлана Клименко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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