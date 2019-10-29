2019-10-29T14:53:11+03:00
Авто

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

Так полицейские и группа компаний «Сатурн» поздравили челябинцев с Днем автомобилиста
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Официальный автомобильный дилер компания «Сатурн» креативно поздравила водителей с Днем автомобилиста. На оживленной трассе в Ленинском районе инспекторы ГИБДД останавливали челябинцев якобы для проверки документов. На деле же, если никаких нарушений не выявлено, вместе с компанией «Сатурн» и «КП-Челябинск» поздравляли и вручали подарки: зонты, футбольные мячи, портативные зарядные устройства, подушки для путешествий и термосы.

Такая акция удивила и очень порадовала водителей. Инспекторы напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД и пожелали удачи на дорогах. А сотрудники группы компаний «Сатурн» рассказали владельцам Renault, LADA, Chevrolet Niva и Suzuki, что в их автоцентрах можно всегда купить оригинальные запчасти для авто и отремонтировать автомобиль. Компания предоставляет качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание любой сложности, как этих, так и других марок автомобилей.

Компания «Сатурн» поздравила челябинцев с Днем автомобилиста.

КСТАТИ

Сейчас в автоцентрах «Сатурн» выгодные условия по трейд-ин: можно обменять автомобиль на новый на максимально выгодных условиях. Кроме того, до 15 ноября в «Сатурне» действует акция «Черная пятница». Что это значит? Скидки на новые автомобили до 25% и всем покупателям шины в подарок.* Успейте воспользоваться предложением!

*Количество автомобилей и подарков по акции ограничено. Предложение действительно до 15 ноября 2019 г. Подробности узнавайте у специалистов автоцентров.

Автоцентры Renault:

Челябинск, Свердловский тракт, 7/1;

Челябинск, ул. Блюхера, 123;

Копейск, пр. Победы, 68 Б;

Миасс, Тургоякское шоссе, 3/15;

Сайт: renault.saturn2.ru

Автоцентры LADA:

Челябинск, Свердловский тракт, 7/2;

Челябинск, ул. Блюхера, 123А;

Златоуст. Ул. Суворова, 1Б

Сайт: saturn-2.lada.ru

Автоцентр Chevrolet Niva в Челябинске:

Свердловский тракт, 3/3;

Сайт: promo.niva.saturn2.ru

Автоцентр Suzuki в Челябинске:

Свердловский тракт, 3/3;

Сайт: suzuki.saturn2.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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