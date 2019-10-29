2019-10-29T16:23:23+03:00
Общество

В центре Челябинска теперь улыбается Альберт Эйнштейн

Градоначальница Наталья Котова оценила благоустройство в центре
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова прогулялась по центру города. Фото: chelsdmin.ruНаталья Котова прогулялась по центру города. Фото: chelsdmin.ru
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Угол пр. Ленина и ул. Лесопарковой у здания студенческой больницы много лет назад облюбовали автомобилисты. Пешеходы лавировали между припаркованных машин.

Теперь на освобожденном от авто пространстве шаловливо улыбается Альберт Эйнштейн. Изображение физика выложено тротуарной плиткой четырех оттенков серого.

Освободиться от незаконной парковки, выложить оригинальную инсталляцию, вымостить бульвар Ленина по четной стороне проспекта Ленина плиткой стало возможным в этом году, когда городские власти занялись благоустройством этой части города.

У главного корпуса ЮУрГУ вновь есть тротуар трехметровой ширины: парковка теперь меньше на 25 машиномест.

Изображение Эйнштейна теперь есть на асфальте на углу пр. Ленина и ул. Лесопарковой. Черные пятна вокруг - будущие газоны. Фото: cheladmin.ru

Изображение Эйнштейна теперь есть на асфальте на углу пр. Ленина и ул. Лесопарковой. Черные пятна вокруг - будущие газоны. Фото: cheladmin.ru

ВЫСОХНУТ ФОНТАНЫ

Во вторник, 29 октября, благоустроенную часть пр. Ленина осмотрела градоначальница Наталья Котова.

Побывала Котова в ремонтируемом сквере на ул. Тернопольской. Заброшенных чаш университетского фонтана больше нет. В следующем году здесь откроются два сухих фонтана: струи воды будут бить будто из-под земли.

Ремонт сквера на ул. Тернопольской. Квадрат на переднем плане слева - сухой фонтан. Фото: Инна КУМЕЙКО

Ремонт сквера на ул. Тернопольской. Квадрат на переднем плане слева - сухой фонтан.Фото: Инна КУМЕЙКО

Мостят центральную дорожку сквера. Если деревья пострадают из-за стройки, подрядчик заменит их на крупномеры. Гарантии на работы — от трех до пяти лет.

На Алом поле высаживают туи. Фото: Инна КУМЕЙКО

На Алом поле высаживают туи.Фото: Инна КУМЕЙКО

— А в следующем году мы и на бульваре Ленина, и в скверике на ул. Тернопольской высадим многолетние растения — хвойные, кустарники, — говорит Ереклинцев.

На следующий год на бульваре появятся скамьи, новые клумбы.

Пространство бульвара освободят от железных унылых заборов. Вместо них появятся бетонные столбики.

АЛОЕ ПОЛЕ: РЕМОНТ СКАЗОЧНЫХ СКУЛЬПТУР

Второй год идет ремонт парка Алое поле. В реанимацию пространства вложено 85 млн руб. И хоть скептики ворчат, в парке сейчас всегда много народу. Сейчас на газонах близ ул. К. Маркса высаживают туи.

Митрошинские сказочные существа реставрируют. Фото: Инна КУМЕЙКО

Митрошинские сказочные существа реставрируют.Фото: Инна КУМЕЙКО

Челябинские скульптуры реставрируют фигуры сказочных персонажей работы Виктора Митрошина. Дел это трудоемкое: бетон увлажняют, потом шпаклюют, покрывают лаком. Митрошин пообещал скоро приехать в родной город и помочь расставить скульптуры в особом задуманным им порядке.

Кстати, полным ходом идет ремонт фасадов корпусов Дворца пионеров на Алом поле. Ремонтируют спортплощадку для стритбола и трибуны. На площадке уложат прорезиненное покрытие и огородят ее по периметру.

Во время саммитов ШОС и БРИКС Дворец пионеров примет два матча — по стритболу и бадминтону.

Новое пространство проспекта Ленина – это еще и оригинальная плитка. Фото: Инна КУМЕЙКО

Новое пространство проспекта Ленина – это еще и оригинальная плитка.Фото: Инна КУМЕЙКО

ЦИФРА

41 млн руб

Вложили в восстановление пешеходного пространства по бульвару Ленина и ул. Тернопольской от ул. Лесопарковой до ул. Володарского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Наталья Котова:

— Восстанавливаем бульвар на проспекте Ленина, чтобы вернуть на него пешеходов — велосипедистов, мам с колясками. Хотим убрать ограждения, сделать дополнительное освещение, заменить отжившие свой срок деревья. В этом году на восстановление пространства от ул Лесопарковой до ул Володарского протяженностью в два километра мы израсходуем 41 млн руб. надеемся, конечный продукт, который появится следующим летом, понравится и предпринимателям, и на бульваре появятся летние кафе. Чтобы место ожило.

Много лет челябинцы обращаются в мэрию с просьбами вернуть светофор на пересечении пр. Ленина и ул. Энгельса на привычное место. Чтобы переходить дорогу на перекрестке двух улиц, а не ниже, как сейчас. Мы выставили голосование на портале «Активный житель 74». И уже более 70% проголосовавших — за перенос. Если посмотреть национальные стандарты безопасности, светофор должен быть на прежнем месте. Если по итогам голосования жители нас поддержат, будем переносить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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