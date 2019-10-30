2019-11-01T05:02:39+03:00
Общество

«Нам только железные скамейки можно»: в Челябинске вандалы разрушают сквер, который еще не сдан

Обрывают и ломают качели, а еще паркуются на газонах
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В новом сквере на Университетской набережной сломали качели для детишек-инвалидов.В новом сквере на Университетской набережной сломали качели для детишек-инвалидов.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Новому скверу на Университетской набережной нет и месяца. Запущенное в прошлом пространство от дома № 16 до перекрестка с улицей Молодогвардейцев сегодня приятно глазу: искусственные холмики, модные скамьи (металлическая сетка, наполненная декоративным камнем), качели, турники.

В сквере высажены 263 дерева: ивы, сосны, ели, декоративные яблони. И 1700 кустарников. Есть клумбы с многолетними растениями. Для пропыленной набережной — будет зеленый щит. Дайте только подрасти молодой зелени!

КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Впервые в Челябинске здесь появились качели для детишек на инвалидных колясках. Просторная люлька с дверцей может механическим образом опускаться к самой земле, а потом подниматься на безопасную высоту, для раскачивания.

Есть удобные качели для взрослых — на цепях, безопасные.

Строительство скверика на Университетской набережной обошлось в 26 млн руб.

ДУРНЫЕ РУКИ

Сквер еще не достроен, а уже полон людьми. Мамы с колясками, подростки, пенсионеры!

Да только не все приходят с добрыми намерениями. У дома № 36 по Университетской набережной с корнем выдраны качели на цепочках.

Скручены и качели для взрослых. Фото: Инна КУМЕЙКО

Скручены и качели для взрослых.Фото: Инна КУМЕЙКО

ПАТРУЛЬ ПОЛИЦИИ

Что делать? Вандалы уничтожают общественное пространство, построенное на бюджетные деньги. Еще немного, и они раскурочат скамьи, чтобы добраться до камней.Разломана и люлька качелей для детишек-инвалидов. Выломана дверца, которая служила трамплином для въезда на качели.

— Неужели Челябинск настолько дик, что нам только сваренные из железа лавки можно ставить, — спрашивает меня местная активистка, которая по вечерам несет здесь добровольную инспекцию.

— Знаю о вандалах, — вздыхает Владимир Имряков, подрядчик по установке малых архитектурных форм. — Каждый день там проезжаю, гоняю их. Власти города обещали организовать в сквере патрулирование полицией. Конечно, мы все восстановим: сквер еще не сдан, идут последние работы. Но разве выдержат качели, предназначенные для одного ребенка-инвалида, если в люльку набивается пять подростков?

Но достается скверу не только от вандалов. Под девизом «Паркуюсь, где хочу» на газоне у дома № 36 каждый день свой внедорожник ставит местный житель. Значит, без заборов не проживем.

Паркуюсь как хочу. Даже на газоне нового сквера. Фото: Инна КУМЕЙКО

Паркуюсь как хочу. Даже на газоне нового сквера.Фото: Инна КУМЕЙКО

НАКРЫТЬ ГОРОД КАМЕРАМИ

Владимир Имряков рассказал, что все отремонтированные общественные пространства страдают от вандалов. Нужна комплексная программа защиты.

Намедни глава города Наталья Котова поделилась с журналистами идеей «опутывания» города сетью видеонаблюдения:

— Моя идея, и я ее обсуждала с полицией, — «накрыть» город камерами видеонаблюдения по программе «Безопасный город». Чтобы можно было не только отслеживать передвижение транспорта, но и безопасно жить. Раскрываемость преступлений в городах, покрытых камерами, намного выше. Эта задача требует больших денежных вложений, но мы будем над этим работать.

В начале октября сквер продемонстрировали градоначальнице Наталье Котовой. Фото: Инна КУМЕЙКО

В начале октября сквер продемонстрировали градоначальнице Наталье Котовой.Фото: Инна КУМЕЙКО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24
Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми