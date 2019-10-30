«Нам только железные скамейки можно»: в Челябинске вандалы разрушают сквер, который еще не сдан

Новому скверу на Университетской набережной нет и месяца. Запущенное в прошлом пространство от дома № 16 до перекрестка с улицей Молодогвардейцев сегодня приятно глазу: искусственные холмики, модные скамьи (металлическая сетка, наполненная декоративным камнем), качели, турники.

В сквере высажены 263 дерева: ивы, сосны, ели, декоративные яблони. И 1700 кустарников. Есть клумбы с многолетними растениями. Для пропыленной набережной — будет зеленый щит. Дайте только подрасти молодой зелени!

КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Впервые в Челябинске здесь появились качели для детишек на инвалидных колясках. Просторная люлька с дверцей может механическим образом опускаться к самой земле, а потом подниматься на безопасную высоту, для раскачивания.

Есть удобные качели для взрослых — на цепях, безопасные.

Строительство скверика на Университетской набережной обошлось в 26 млн руб.

ДУРНЫЕ РУКИ

Сквер еще не достроен, а уже полон людьми. Мамы с колясками, подростки, пенсионеры!

Да только не все приходят с добрыми намерениями. У дома № 36 по Университетской набережной с корнем выдраны качели на цепочках.

Скручены и качели для взрослых.Фото: Инна КУМЕЙКО

ПАТРУЛЬ ПОЛИЦИИ

Что делать? Вандалы уничтожают общественное пространство, построенное на бюджетные деньги. Еще немного, и они раскурочат скамьи, чтобы добраться до камней.Разломана и люлька качелей для детишек-инвалидов. Выломана дверца, которая служила трамплином для въезда на качели.

— Неужели Челябинск настолько дик, что нам только сваренные из железа лавки можно ставить, — спрашивает меня местная активистка, которая по вечерам несет здесь добровольную инспекцию.

— Знаю о вандалах, — вздыхает Владимир Имряков, подрядчик по установке малых архитектурных форм. — Каждый день там проезжаю, гоняю их. Власти города обещали организовать в сквере патрулирование полицией. Конечно, мы все восстановим: сквер еще не сдан, идут последние работы. Но разве выдержат качели, предназначенные для одного ребенка-инвалида, если в люльку набивается пять подростков?

Но достается скверу не только от вандалов. Под девизом «Паркуюсь, где хочу» на газоне у дома № 36 каждый день свой внедорожник ставит местный житель. Значит, без заборов не проживем.

Паркуюсь как хочу. Даже на газоне нового сквера.Фото: Инна КУМЕЙКО

НАКРЫТЬ ГОРОД КАМЕРАМИ

Владимир Имряков рассказал, что все отремонтированные общественные пространства страдают от вандалов. Нужна комплексная программа защиты.

Намедни глава города Наталья Котова поделилась с журналистами идеей «опутывания» города сетью видеонаблюдения:

— Моя идея, и я ее обсуждала с полицией, — «накрыть» город камерами видеонаблюдения по программе «Безопасный город». Чтобы можно было не только отслеживать передвижение транспорта, но и безопасно жить. Раскрываемость преступлений в городах, покрытых камерами, намного выше. Эта задача требует больших денежных вложений, но мы будем над этим работать.

В начале октября сквер продемонстрировали градоначальнице Наталье Котовой.Фото: Инна КУМЕЙКО

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