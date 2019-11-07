2019-11-07T09:38:26+03:00
Общество

Ментальная арифметика с "Пифагоркой" - учение с увлечением!

Развиваем интеллект ребенка и тренируем мозг по современным программам
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Спешим порадовать жителей Челябинска: Центр развития интеллекта «Пифагорка» открыл два новых филиала в двух активно развивающихся микрорайонах Челябинска: «Парковый» и «Парковый-2. Теперь Центр ментальной арифметики и развития интеллекта стал еще ближе к вам, охватив все районы города!

Центр развития интеллекта «Пифагорка» специализируется на ментальной арифметике. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах соробан.

Если ваш малыш пришел в «Пифагорку», то вы сделали все правильно. Почему?

• Цель Центра — всестороннее развитие индивидуальных способностей и талантов вашего ребенка с помощью уникальной высокоэффективной японской методики. Она хороша как для детей, так и для взрослых, отлично тренирует мозг, развивает память, внимание и гибкость мышления — навыки, которые очень нужны человеку в современном мире. Помимо того, что это полезная тренировка для мозга, это еще и очень увлекательный процесс, что для детей не менее важно. Поэтому занятия приносят радость как преподавателю, так и ученикам!

Упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Причем, их развитие происходит согласованно и гармонично. Что в итоге помогает натренировать нейронные связи головного мозга ребенка, развивает скорость и качество его мышления.

Так как дети не могут заниматься одними вычислениями в течение часа, им становится скучно и эффективность обучения снижается, занятия чередуются с развивающими играми и упражнениями на развитие памяти, внимания, периферического зрения, воображения, упражнения для глаз, осанки и развития мелкой моторики. Смена деятельности во время занятия позволяет предупредить утомляемость и угасание интереса ребенка.

• Индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия проводятся в малых группах до шести детей, что позволяет уделить внимание каждому ребенку и найти к нему индивидуальный подход для большей эффективности, заинтересовать, похвалить за успехи.

• Опытные тренеры. Постоянно тренируют свои навыки, совершенствуют свой опыт и обмениваются им с коллегами по всей стране. Каждый из них обучался ментальной арифметике очно и постоянно развивается в данном направлении, посещая курсы повышения квалификации. Всегда находят подход к детям, умеют устанавливать с ними верный контакт для успешного взаимодействия. Они не стремятся успеть за час пройти всю программу, не ставят цели перевыполнения планов, самая главная миссия — помочь ребенку в развитии и обучении, не превращая занятия в скучные и нудные лекции.

• Проводятся турниры. Принять участие в интеллектуальных соревнованиях можно на городских, региональных и международных турнирах. Там можно сразиться не только с другими ребятами, но и самым главным внутренним соперником — собой.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ ДЛЯ РЕБЕНКА!

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА — способ научиться не только быстро считать, но и быстро думать, обрабатывать информацию и принимать решения в самых сложных ситуациях.

Со стороны это похоже на чудо. Только это скорее тренировка. И не рук и ног, а мозга. При регулярных занятиях научиться таким чудесам может почти каждый. И чем младше ребенок, тем более пластичен его мозг и заметнее результат занятий. Уже через несколько месяцев улучшается скорость обработки информации, длительность концентрации внимания, объем памяти и, конечно же, автоматизируется навык счета. Родители отмечают, что у детей повышается успеваемость в школе, а домашнюю работу они делают быстрее обычного.

На пробное бесплатное занятие вы можете записаться на сайте или позвонив по телефону ближайшего к Вам филиала.

«ПИФАГОРКА» приглашает на развивающие занятия маленьких друзей разного возраста. Кроме курса «Ментальная арифметика» Ваших детей ждут не менее интересные и полезные занятия: «Развивающие занятия для малышей с года», Курс «Скоро в школу», «Робототехника», «Программирование», «Скорочтение и Суперпамять», «Чтение с нуля», «Каллиграфия», «ИЗО и творчество», «Увлекательный русский и математика».

На пробное бесплатное занятие вы можете записаться на сайте или позвонив по телефону ближайшего к Вам филиала.

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