2019-10-31T16:09:56+03:00
Общество

В Челябинске открылся детский сад с метеостанцией

В «Вишенку» уже приняли 200 ребятишек
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова и юные физкультурники из «Вишенки». Фото: cheladmin.ruНаталья Котова и юные физкультурники из «Вишенки». Фото: cheladmin.ru
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Микрорайон «Ньютон» — уютный уголок на северо-западе Челябинска, образец современного города. Комфортные безопасные дворы, замечательные детские площадки. Есть школа — огромное просторное здание, есть свои детские сады — «Яблочко», «Пчелки».

ЗАЧЕМ САДИКУ ШЕФ-ПОВАР

Несколько дней назад в «Ньютоне» открылся еще один садик — «Вишенка». Двести малышей возрастом от полутора лет обживают новые группы трехэтажного здания, знакомятся другом с другом и с игрушками. А местный шеф-повар и его команда потчуют ребятню вкусными яствами. Блюда — из утвержденного для детсадов меню, но сделанные по-домашнему вкусно. Во время визита журналистов в садик по его коридорам плыл аппетитный дух мясной запеканки.

Не заблудишься! Слева – звездочки, справа – ласточки. Фото: cheladmin.ru

Не заблудишься! Слева – звездочки, справа – ласточки. Фото: cheladmin.ru

— А чтобы дети росли любознательными, мы установили в садике настоящую метеостанцию — наблюдать за атмосферными явлениями, прогнозировать погоду, — говорит заведующая садиком Светлана Полетавкина. — Мы будем вести дневники наблюдений, делать выводы. Может, поможем сделать кому-то первый шаг в будущую профессию.

— Моему сыну 2 года 10 месяцев. Для него это первый садик, и сюда он ходит с удовольствием. В очередь мы встали сразу после рождения, летом переехали в ЖК «Ньютон», и нам все очень нравится. От подъезда до калитки «Вишенки» — 300 метров, — говорит мама одного из воспитанников.

«Мама, хватит обниматься, меня ждут друзья!» Фото: cheladmin.ru

«Мама, хватит обниматься, меня ждут друзья!» Фото: cheladmin.ru

НОЖКАМИ ПО ТРАВКЕ

Сейчас у детей горячая пора — подготовка к новогоднему утреннику. Времени мало, пока стишки запомнишь, танец разучишь — вот уже и конец декабря.

У каждой из 10 групп — комфортабельный участок для прогулок. У двух маленьких групп пространство участка выстлано рулонным газоном. На прочих участках — порезиненное покрытие.

В четверг, 31 октября, в детском саду побывала градоначальница Наталья Котова. Прошла по светлым коридорам, заглянула в класс хореографии. Кнопки в розовых пачках сопели над упражнением «бабочка».

Чтобы решить проблему нехватки ясельных мест, а это самая актуальная проблема Челябинска в сфере дошкольного образования, — город строит садики. В нынешнем году будет сдано восемь новых садов. Из них три садика мэрия выкупает за счет областной субсидии в 500 млн рублей. В том числе, «Вишенку». Сады строят в самых проблемных районах, где много новостроек. Восемь зданий рассчитаны на две тысяч мест.

Куколки. Фото: Инна КУМЕЙКО

Куколки.Фото: Инна КУМЕЙКО

Есть задел на следующий год: в 2020 году планируется построить четыре садика. Плюс город намерен выкупить еще три. В них будет от 200 до 390 мест (микрорайон «Академ Риверсайд»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова:

— Отличный садик. Есть все для гармоничного развития. Даже метеостанция — дети смогут наблюдать за тем, как меняется погода. Можно заниматься музыкой, хореографией, спортом. Мы считаем, что дети получили достойные условия для дошкольного образования.

Куколки. Фото: Инна КУМЕЙКО

Куколки.Фото: Инна КУМЕЙКО

Цифра

24 тысячи детей

В Челябинске стоят в очереди за местом в детсад. Как правило, мамы записываются в лист ожидания в первые месяцы жизни малыша. Потому 13 тысяч очередников — это дети до 1,5 лет.

Еще 11 тысяч — от 1,5 до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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