В Челябинске появится 1000 новых хоккеистов

Вице-президент, генеральный директор клуба «Трактор» Борис Видгоф ответил на вопросы корреспондента КП-Челябинск.

Это третье возвращение Видгофа в систему ХК «Трактор». Первые два были отмечены знаменательными событиями: 2005 год - восстановление команды, приход Геннадия Цыгурова, возвращение «Трактора» в Суперлигу.

В 2011 году Видгоф практически с нуля собрал команду, пригласил Валерия Белоусова, после чего были медальные для «Трактора» 2012 - 2013 годы.

Борис Видгоф ответил на вопросы "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСЬЕ «КП»

Борис ВИДГОФ. 55 лет. Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» (с апреля 2019 года). В середине 80-х работал на ЧТЗ. Позже создал частное предприятие. Ныне - президент Группы компаний «Бовид». Гранд-отель «Видгоф» и бизнес-центр «Бовид» стали визитными карточками Челябинска. Имеет звания «Почетный гражданин Челябинска», «Почетный строитель России», награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», другими наградами. Женат, воспитывает четверых детей.

— Борис Ефимович, стало ли для вас неожиданным предложение губернатора возглавить «Трактор»?

— Это предложение было озвучено Алексеем Леонидовичем на его первой пресс-конференции. Предварительный разговор у нас, конечно, был. Губернатор спросил: «Сможешь разобраться, много ли проблем от предыдущей команды?». Я ответил, что готов, опыт есть. А главное — есть желание помочь Челябинску вернуть сильный победный «Трактор». Я фактически всю жизнь в хоккее и не уходил от этого. Родился и живу на ЧТЗ, сам занимался хоккеем у Юрия Михайловича Перегудова. Сына Мишу в шесть лет отдал в хоккей. Еще тогда начал помогать спортивной школе.

ЭТО СПОРТ, ЭТО ХОККЕЙ...

— В начале сезона был анонсирован Кубок Гагарина, все в силе?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Задача — взять Кубок Гагарина — в силе. Мы делаем все от нас зависящее. Начало регулярного сезона, конечно, принесло много неприятных сюрпризов. Тяжелый календарь, навалившиеся травмы на основных игроков. Будем продолжать бороться. Настрой у нас боевой. Но это спорт, это хоккей, и результат бывает непредсказуем.

УСЛОВИЯ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

— Вы часто делаете акцент на школу «Трактор»…

— Потому что все начинается именно с детских школ и даже с дворового спорта. Сегодня в Челябинске в хоккейных школах занимается более пяти тысяч юных спортсменов. Если создать для них хорошую базу, то у нас всегда будут рождаться новые звезды.

И не будучи директором «Трактора», я всегда уделял этому большое внимание. Так, к примеру, на ЧТЗ за последние годы «Бовид» открыл восемь новых хоккейных кортов. По полсотни команд собирается на детский турнир «Золотая шайба».

Для спортивной школы мы вместе со спонсорами, с бывшими игроками клуба, приобрели современные льдоуборочные машины и автобус.

Уже в этом году в школе открыли два новых спортивных зала: один для технической подготовки, второй — со специальной бросковой зоной. Сейчас готов проект строительства нового тренировочного хоккейного комплекса у арены «Трактор». Эта площадка, учитывая развитие Северо-Запада, крайне необходима.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР

— Скоро начнется строительство спортцентра в районе Тополиной аллеи. Что это будет?

— Благодаря инициативе президента ХК «Трактор» Алексея Леонидовича Текслера, поддержанной на самом высоком уровне в Москве, у нас появится Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею. Объект будет включать в себя две хоккейные площадки, тренажерный зал, бросковые зоны, бассейн, игровой зал, медико-восстановительный центр. Будут построены общежитие и гостиница. Это позволит создать условия для занятия хоккеем юных спортсменов всей Челябинской области.

Преданные болельщики никогда не бросят команду.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество юных хоккеистов увеличится на 1000 человек. В центре будет развиваться и женский хоккей: там будут тренироваться и девочки, и девушки. Дополнительные возможности для тренировок и соревнований получат следж-хоккеисты.

В 2019 году губернатор обратился к президенту России с просьбой расширить этот кластер и построить на участке еще и общеобразовательную школу на 825 мест, спортинтернат на 200 — 250 мест и керлинг-центр.

БУДУТ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

— «Трактор», пожалуй, единственная в КХЛ команда, у которой 70 процентов состава — это челябинцы! Но по факту нынче в основном забивают легионеры.

— Уверен, что результат не заставит себя ждать. Школа «Трактор» сейчас занимает лидирующие позиции по всем возрастам в общем зачете Первенства России «Урал — Западная Сибирь». Выпускники «Трактора» очень востребованы. Посмотрите, какое количество наших ребят играет в других клубах лиги.

Конечно, будь у «Трактора» финансовые возможности, нам бы очень помогли Войнов, Бурдасов, Нестеров, Основин, Шалунов. Будем растить новых звезд, и они на подходе. Надеемся, что Виталий Кравцов, который вернулся из НХЛ, поможет команде.

— Весь Челябинск болеет и переживает за «Трактор», радуется победам, негодует из-за поражений…

— Я всегда говорю спасибо всем нашим болельщикам, особенно тем, кто приходит на арену, болеет, поддерживает, тем, кто не только видит цифры на табло, но и смотрит матчи, видит, как бьется команда. Несмотря ни на какие обстоятельства трибуны у нас практически полные. Настоящие болельщики с нами и в горе, и в радости. Спасибо вам!