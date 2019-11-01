2019-11-01T14:40:41+03:00
Общество

В Челябинске урбаниста Льва Владова выдвигают на пост главного архитектора города

Такое заявление сделал депутат Николай Ольшанский
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Скандальный "розовый" дом на площади Революции - одна из претензий горожан к главному архитектору.Скандальный "розовый" дом на площади Революции - одна из претензий горожан к главному архитектору.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Администрация Челябинска объявила о конкурсе на пост главного архитектора города. 60-летний Николай Ющенко занимает эту должность пятнадцатый год.

ГОРОД, СТЕРТЫЙ ЛАСТИКОМ

За это время у горожан накопилось к архитектурному облику города немало претензий. Ларьки, парковки, уродливые павильоны, криво сделанная набережная у Исторического музея Южного Урала; бракованный ремонт памятника Ленину в центре; скандальный «розовый» дом на площади Революции; нехватка зелени; запущенная Кировка — слишком много вопросов и недовольства! Город будто ластиком стерли: настолько он безлик.

Торговые будки на газонах - фирменный облик Челябинска. Фото: Архив "КП".

Торговые будки на газонах - фирменный облик Челябинска. Фото: Архив "КП".

Есть претензии к главному архитектор и у журналистов: он неуловим, как утренний туман. Толкового ответа на вопросы не выпросишь. Чтобы получить «да» или «нет» в виде комментария, приходится писать челобитные и подолгу ждать ответа.

Тренд «быть ближе к народу» чиновник Николай Ющенко явно игнорирует.

Николай Ющенко уже пятнадцатый год главный архитектор Челябинска. Фото: gubernator74.ru

Николай Ющенко уже пятнадцатый год главный архитектор Челябинска. Фото: gubernator74.ru

ГЛУПЫЕ ПРОЕКТЫ, БЕСТОЛКОВЫЕ АВТОРЫ

Комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации объявил о начале открытого конкурса на пост главного архитектора Челябинска, и тут же появилось первое предложение по кандидатуре.

Депутат Калининского райсовета Николай Ольховский считает, что конкурс должен быть публичным:

— Челябинск и так настрадался от случайных главных архитекторов, которые непонятно откуда приходят, и исчезают в никуда. Все эти глупые проекты тратят впустую мою жизнь в Челябинске. Бестолковость проектировщиков и исполнителей на всех уровнях высасывает деньги из бюджета моего города и делает непроходимыми тротуары и скверы для меня. Меня это достало настолько, что я хочу лично видеть весь процесс выбора главного архитектора Челябинска!

А это - Кировка. Центр города. Лицо его, так сказать. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com

А это - Кировка. Центр города. Лицо его, так сказать. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com

Урбанист Лев Владов, считает Ольховский, — лучший претендент на пост главного архитектора:

— Лев — выпускник федеральной программы архитекторы.рф, создает классные проекты по улучшению городской среды Челябинска и детально разбирается в качестве работы строителей. Лев любит Челябинск и его горожан.

«ВО ВЛАСТИ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ»

Однако, у Владова мнение по честности проведения конкурса скептическое: назначат «своего».

— Я знаю, что перед объявлением конкурса в мэрии уже провели собеседование с нужными людьми. Во власти нет случайных людей, к тому же, главный архитектор будет назначаться маленькой группой людей, так же, как и мэр. Здесь нет никакой публичности или народного голосования. Наймут того, кого посчитают лояльным и подходящим политике новой администрации.

Кроме того, Владов удивлен формой объявления о конкурсе. Есть только требования (стаж, портфолио), но ничего нет ни о зарплате, ни о соцпакете. Может, потому что конкурс проводят «для галочки»?

На конкурс Владов заявляться не будет. Должность главного архитектора беспомощна в решении челябинских проблем.

— Не считаю себя компетентным для этой должности. Есть много людей, которые гораздо круче меня в градостроительстве. Я не подхожу по требованиям конкурса, мое образование — «Промышленное и гражданское строительство». Мой стаж в архитектурном проектировании меньше двух лет.

Владов готов подсказать мэру подходящих специалистов на должности главного по транспорту и главного по архитектуре (как бы не называлась эта должность). При условии, если у мэра — понятные и прозрачные цели, уточняет он.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24
Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП
Не понял американских шуток и парикмахеров: Виталий Кравцов о своем возвращении в «Трактор»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области
Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми