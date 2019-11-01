В Челябинске урбаниста Льва Владова выдвигают на пост главного архитектора города

Администрация Челябинска объявила о конкурсе на пост главного архитектора города. 60-летний Николай Ющенко занимает эту должность пятнадцатый год.

ГОРОД, СТЕРТЫЙ ЛАСТИКОМ

За это время у горожан накопилось к архитектурному облику города немало претензий. Ларьки, парковки, уродливые павильоны, криво сделанная набережная у Исторического музея Южного Урала; бракованный ремонт памятника Ленину в центре; скандальный «розовый» дом на площади Революции; нехватка зелени; запущенная Кировка — слишком много вопросов и недовольства! Город будто ластиком стерли: настолько он безлик.

Торговые будки на газонах - фирменный облик Челябинска. Фото: Архив "КП".

Есть претензии к главному архитектор и у журналистов: он неуловим, как утренний туман. Толкового ответа на вопросы не выпросишь. Чтобы получить «да» или «нет» в виде комментария, приходится писать челобитные и подолгу ждать ответа.

Тренд «быть ближе к народу» чиновник Николай Ющенко явно игнорирует.

Николай Ющенко уже пятнадцатый год главный архитектор Челябинска. Фото: gubernator74.ru

ГЛУПЫЕ ПРОЕКТЫ, БЕСТОЛКОВЫЕ АВТОРЫ

Комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации объявил о начале открытого конкурса на пост главного архитектора Челябинска, и тут же появилось первое предложение по кандидатуре.

Депутат Калининского райсовета Николай Ольховский считает, что конкурс должен быть публичным:

— Челябинск и так настрадался от случайных главных архитекторов, которые непонятно откуда приходят, и исчезают в никуда. Все эти глупые проекты тратят впустую мою жизнь в Челябинске. Бестолковость проектировщиков и исполнителей на всех уровнях высасывает деньги из бюджета моего города и делает непроходимыми тротуары и скверы для меня. Меня это достало настолько, что я хочу лично видеть весь процесс выбора главного архитектора Челябинска!

А это - Кировка. Центр города. Лицо его, так сказать. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com

Урбанист Лев Владов, считает Ольховский, — лучший претендент на пост главного архитектора:

— Лев — выпускник федеральной программы архитекторы.рф, создает классные проекты по улучшению городской среды Челябинска и детально разбирается в качестве работы строителей. Лев любит Челябинск и его горожан.

«ВО ВЛАСТИ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ»

Однако, у Владова мнение по честности проведения конкурса скептическое: назначат «своего».

— Я знаю, что перед объявлением конкурса в мэрии уже провели собеседование с нужными людьми. Во власти нет случайных людей, к тому же, главный архитектор будет назначаться маленькой группой людей, так же, как и мэр. Здесь нет никакой публичности или народного голосования. Наймут того, кого посчитают лояльным и подходящим политике новой администрации.

Кроме того, Владов удивлен формой объявления о конкурсе. Есть только требования (стаж, портфолио), но ничего нет ни о зарплате, ни о соцпакете. Может, потому что конкурс проводят «для галочки»?

На конкурс Владов заявляться не будет. Должность главного архитектора беспомощна в решении челябинских проблем.

— Не считаю себя компетентным для этой должности. Есть много людей, которые гораздо круче меня в градостроительстве. Я не подхожу по требованиям конкурса, мое образование — «Промышленное и гражданское строительство». Мой стаж в архитектурном проектировании меньше двух лет.

Владов готов подсказать мэру подходящих специалистов на должности главного по транспорту и главного по архитектуре (как бы не называлась эта должность). При условии, если у мэра — понятные и прозрачные цели, уточняет он.

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