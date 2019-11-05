Ребенок мог отравиться крысиным ядом в Челябинской области

2 ноября в Магнитогорска госпитализировали девятимесячного младенца.

— У девочки признаки отравления. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом. Ее поместили в реанимацию. Медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое, — сообщил КП-Челябинск пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовного дела пока нет, следственный комитет начал проверку. По идее, могут наказать родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Но все зависит от результат предварительного расследования.

Семья ребенка благополучная. Живет на улице Ярославского — это частный сектор. Родители сами вызвали медиков, когда заметили, что дочери нездоровиться. Аккурат за день до этого по дому разбросали отраву для крыс.

— Поэтому мама и решила, что девочка схватила яд. Первая помощь малышке была оказана как при отравлении. Но затем появились новые симптомы, свойственные для ОРВИ. Отравления все-таки не было, — рассказали «Комсомолке» в больнице, где находится ребенок.

СОВЕТ «КП»

Что делать при отравлении ребенка

Симптомы отравления типичны — начинается температура, появляется тошнота или диарея. Пищевое отравление у детей проявляется за 4-6 часов. Но если малыш проглотил химию — все начнется быстрее и куда опаснее.

В первую очередь стоит вызвать врача. Если ребенок способен пить — давайте ему солевые растворы, например, Регидрон. Его продают в аптеке. Главное при отравлении не допустить обезвоживания — это наиболее опасно для ребенка в первые часы. Уже в больнице восстановить количество воды помогут капельницами.

При отравлении ядами детей старшего возраста, попытайтесь вызвать рвоту. Для этого дать три стакана солевого раствора и далее пальцами на корень языка.

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