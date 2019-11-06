В Челябинске нужно запретить уплотнительную застройку

В микрорайоне «Парковый» бахнул скандал. На перекрестке ул. Скульптора Головницкого и Хариса Юсупова, вместо многоуровневой парковки решили построить три многоэтажки.

Надеждой на цивильное место хранения автомобилей парковчане жили восемь лет. Семиэтажная стоянка спасла бы район от нелегальных парковок.

Категория отведенного под многоуровневую парковку земельного участка предполагала возведение «объектов коммунального хозяйства» — станции техобслуживания и многоэтажной автостоянки.

В конце минувшей недели, на заседании комиссии по градостроительству Челябинской городской Думы, землю перевели под строительство трех многоэтажек. Депутаты от «Паркового» высказались против: обманывать ожидания людей нельзя. За новый жилой комплекс голосовали в микрорайоне на окраине депутаты из других районов города.

СОВЕЩАНИЯ ПРОВОДИЛИ ДЕПУТАТЫ, НЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

— По Градостроительному кодексу, на тысячу жителей должно быть 450 парковочных мест. В «Парковом» ничего не соблюдается. Почему депутаты, избранные от других районов, требуют здесь построить дома? — недоумевает депутат Совета депутатов Центрального района Роман Никитин.

Градоначальница Наталья Котова заявила, что мнение жителей должно быть учтено:

— Я слышу, что жители возмущаются тем, что часть депутатов не хочет, чтобы было строительство на этом участке. Как только будут подготовлены документы, они дойдут до администрации города. То есть, все совещания пока проводила только Челябинская городская Дума.

ПОСТУПАЕМСЯ САДИКАМИ И ШКОЛАМИ

Но вопрос шире — о протесте челябинцев против уплотнительной застройки. Люди устали отдавать детские площадки под парковки, дворы — под многоэтажные пристрои и «свечки». Все это происходит тайком, с липовыми публичными слушаниями, на которых уплотнение якобы одобрено их участниками.

— Нам говорят, что и по изменению назначения земельного участка слушания были. Но в них под видом местных жителей участвовали представители застройщика. Уплотнительная застройка в Челябинске пожирает территорию под строительство садиков и школ. Высотки добавят минимум тысячу жителей в «Парковом». Им так же будет не хватать мест в детских садах и школах, парковочных мест, — говорит житель «Паркового» Александр Егоров.

— Невозможно постоянно «вколачивать» новые высотки. Застройщики не соблюдают обязательств. Мы купили квартиру в доме №55 по ул. Бейвеля. По проекту перед ним должен быть детсад. И что же? Там парковка! — возмущается жительница «Паркового» Дарья Ильюшина.

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