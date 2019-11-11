Главная задача — нулевой травматизм на производстве

С 2017 года Фонд социального страхования Российской Федерации присоединился к реализации концепции «VisionZero» (нулевой травматизм), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. В рамках данной программы проводится комплексная работа по улучшению условий труда работников, повышению безопасности производств и увеличению благополучия работников на всех уровнях производства.

Эксперты: в 2019 году почти в два раза снизилось количество летальных случаев на производствахФото: Андрей АБРАМОВ

Традиционно лидером по травматизму в Челябинской области остается промышленность (около 40%), на втором месте — строительство и на третьем — сфера транспорта, в том числе железнодорожного. Самая безопасная работа, конечно, в офисах, но и там по неосторожности ежегодно получают травмы 1-2 человека.

В 2019 году почти в два раза снизилось количество летальных случаев на производствах: 16 в этом году против 35 в предыдущем. При этом специалисты наблюдают рост числа смертей, не связанных с производственной деятельностью, которые происходят в рабочее время.

— Умирают либо от заболеваний (от этого никто не застрахован), либо имеются признаки криминала, либо суицид — один-два случая в год, — рассказал государственный инспектор труда государственной инспекции труда по Челябинской области Константин Вашурин.

Константин Вашурин: «Растет число смертей, не связанных с производственной деятельностью»Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты отмечают, что общее количество ЧП на предприятиях Челябинской области остается практически неизменным уже в течение последних трех лет.

Какие меры поддержки предоставляются пострадавшим на производстве?

Жители Челябинской области, с которыми произошел несчастный случай на производстве могут рассчитывать на помощь Фонда социального страхования. Его главная задача — поставить человека на ноги во всех смыслах этого слова: восстановить трудоспособность, помочь вернуться к работе (на прежнее место или новое) и к полноценной жизни.

— Фонд приступает к работе с первого дня получения работником тяжелой травмы. Особенно важно провести качественное лечение пострадавшего в период ранней реабилитации, который медики называют «золотым» — когда можно практически полностью восстановить здоровье человека, — рассказала директор филиала №1 ГУ — Челябинского РО ФСС РФ Ирина Ласточкина.

Лариса Вараксина: «85% пострадавших, окончивших лечение, возвращаются к работе»Фото: Андрей АБРАМОВ

— По данным нашей статистики 85% пострадавших, окончивших лечение, возвращаются к работе, — добавила начальник организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда РФ Лариса Вараксина.

Если человек все же утрачивает трудоспособность, ему гарантированы два вида страховых выплат: единовременная и ежемесячная. Их размеры рассчитываются в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности. Ежемесячная выплата рассчитывается от официального среднего заработка и индексируется каждый год.

Кроме того, для пострадавшего разрабатывается индивидуальная программа, где указываются необходимые виды реабилитации: медицинской, социальной, профессиональной. В соответствии с ПРП пострадавший будет обеспечен необходимыми ему техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями (в том числе дорогостоящими), специально оборудованным автомобилем, ему может быть оплачено переобучение, лечение в санатории и приобретенные лекарственные препараты.

В настоящее время помощь Фонда получают более 12 тысяч жителей Челябинской области, в том числе, более 600 родственников людей, погибших в результате ЧП на производстве.

Работодатель отвечает рублем

Фонд социального страхования со своей стороны мотивируют работодателей улучшать условия труда за счет установления более лояльных тарифов для предприятий, уделяющих внимание безопасности своих сотрудников. Чем чаще случаются ЧП и чем тяжелее их последствия, тем выше размер страховых взносов. И наоборот, если несчастных случаев не происходит, организация может получить скидку на размер страховых взносов.

Наталья Талеренко подчеркнула, что чем чаще случаются ЧП, тем выше размер страховых взносовФото: Андрей АБРАМОВ

— На размер страховых взносов влияет ряд факторов — все ли рабочие места прошли специальную оценку, показатель проведения медосмотров и другие — рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ЧРО ФСС РФ Наталья Талеренко.

Первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров поднял проблему «серой» занятости: получая зарплату в конверте или не имея трудового договора, работник не может получить выплаты в полном объеме. Кроме того, иногда недобросовестные предприятия пытаются скрыть несчастные случаи, чтобы уйти от штрафов и привлечения к финансовой ответственности.

Игорь Егоров поднял проблему «серой» занятостиФото: Андрей АБРАМОВ

Представители ФСС и трудовой инспекции призывают южноуральцев не молчать и сообщать о таких нарушениях. Кроме того, даже если работник не был устроен официально, он имеет право потребовать выплаты через суд.

В судебном порядке всегда можно установить факт трудовых отношений. Это позволит работнику защитить свои права и получить все виды обеспечения. А работодатель может быть привлечен к ответственности.

Важно провести качественное лечение пострадавшего в период ранней реабилитации, отмечает Ирина ЛасточкинаФото: Андрей АБРАМОВ

— Более того, очень важно одновременно установить реальный размер заработной платы, чтобы человек получил выплаты в соответствии с фактически заработанным. Это сложный путь, но он есть — отметила Ирина Ласточкина.

Специалисты Фонда рассказывают, что именно к ним в первую очередь обращаются пострадавшие за защитой своих прав, и людям поясняют порядок действий, предусмотренный законом.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что Челябинская область активно включилась в реализацию программы «нулевого травматизма» на производстве. А основная задача всех задействованных структур — информационная работа с населением и повышение уровня осведомленности людей о своих правах.

Помощь ФСС получают более 12 тысяч жителей Челябинской областиФото: Андрей АБРАМОВ

Если случилась беда на производстве:

1) Обратитесь к медикам.

2) Поставьте в известность руководителя. Лучше всего — в письменном виде.

3) Работодатель обязан направить сообщение в ФСС, организовать расследование и составить акт. Если работодатель бездействует, можно пожаловаться в трудовую инспекцию.

4) Работнику обязаны вручить заверенную копию акта в течение трех дней с момента его утверждения.

5) Если работник не согласен с актом, он может его обжаловать в Трудовой инспекции.

6) Все документы работодатель обязан предоставить в ФСС, чтобы сотрудник получил выплаты.

Телефон «горячей линии» Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования по травматизму на производстве (351) 265-21-97.

Официальный сайт Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации: r74.fss.ru.