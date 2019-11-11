11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зеленый день» — самый выгодный день в году

• Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения самым выгодным днем в году, предлагая скидки и преимущества всем жителям России.

• В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.

• В 2018 году более 2,5 млн жителей России приняли участие в первом «Зеленом дне».

11 ноября 2019 года, Россия, Челябинск — Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зеленый день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зеленом дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зеленый день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

• потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

• скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

• оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

• повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

• скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

• возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

• скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка.

• Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

• Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

• Сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ.

• Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

• Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки.

• «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

• «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Также на «Зеленый день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% — на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зеленого дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

В Челябинске партнерами акции выступили:

• Строительная компания «Трест Магнитострой» — скидка на квартиры

в ЖК Спортивный и ЖК Академ Riverside: 2% — квартиры площадью до 40 кв.м., 3% — квартиры площадью от 40 до 65 кв.м и скидка 5% на квартиры от 66 кв.м

• Строительная компания «Трест Магнитострой» — скидка 1% на квартиры

в ЖК «147 микрорайон» (Магнитогорск).

• Строительная компания «ЛЕГИОН» -скидка 4% на квартиры в ЖК «Ньютон».

• Строительная компания «Южуралстройсервис» — скидка 3% на квартиры

в ЖК «Новороссийский».

• Строительная компания «Дельта» — скидка 4% на квартиры-студии

в ЖК «Олимпийский».

• Строительная компания «Флай Плэннинг» — скидка 1% в ЖК Привилегия

Подробнее о предложениях застройщиков-участников «Зеленого дня» — на сайте ДомКлик от Сбербанка https://domclick.ru/ 11 и 12 ноября 2019г.

А также в «Зеленом дне» участвуют:

• Интернет-магазин здорового питания, орехов и сухофруктов FOODRY.RU (Москва, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск) — скидка 15% на орехи и весь ассортимент здорового питания

• Интернет-магазин автохимии LAVR — скидка 20% на покупку продуктов LAVR.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178. Для просмотра предложений от региональных партнеров нужно выбрать Челябинскую область.

Впервые акция «Зеленый день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зеленый день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зеленый день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

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