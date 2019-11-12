Челябинские коммунисты на Алом поле провели торжественное празднование Великого Октября

9 ноября, в честь 102-ой годовщины Великого Октября, на Алом поле КПРФ устроила для жителей и гостей города Челябинска грандиозное мероприятие. В нем также приняли участие комсомольцы, советские офицеры, представители других левых партий и движений.

Стартовало оно с фееричной реконструкции событий 100-летней давности. В 1919 году силам Красной армии удалось освободить Челябинск от интервентов-белочехов и сторонников буржуазного режима. Иностранные государства, конечно же, не устраивало построение социализма в России, и одним из оплотов самой ожесточенной борьбы стал наш родной город. Битва за него и победа Красной армии является важнейшей вехой Гражданской войны.

Официальную часть мероприятия открыл первый секретарь Челябинского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Егоров:

— Приветствую Вас, товарищи! 7 ноября 1917 года была открыта новая эра в развитии человечества. Великий Октябрь стал огромным завоеванием всего прогрессивного мира, ликвидировал расовое, социальное и сословное неравенство, отменил частную собственность на землю, поставил природные и земные ресурсы на службу трудовому народу. Это стало залогом построения мощнейшего государства, Советского Союза, с лучшей образовательной и медицинской базой во всем мире, это стало залогом Победы нашей страны в 1945 году.

— Что мы имеем сегодня? Эти торгаши и либералы, управляющие нашей страной, штампуют антинародные законы один за другим. Повышение налогов, платежей по ЖКХ, увеличение пенсионного возраста. Невозможно вспомнить ни одного закона, который бы приняла нынешняя власть для народа и в его интересах. Все законы принимаются для кучки олигархов. Чтобы они еще больше жирели, а мы с Вами нищали. Давайте посмотрим простую статистику. Более 60% населения не могут на свою зарплату приобрести ничего, кроме продуктов питания и одежды, и то не самого высокого качества. За это ли боролись наши деды? Наш народ заслужил именно этого?

— Правительство Медведева недостойно находиться у власти. Долой Правительство Медведева! Долой этих либеральных реформаторов! Долой тех, кто принимает антинародные законы! А самое главное, что хотелось бы отметить! Всем нам рассказывают, что наш царь-батюшка Путин хороший, бояре плохие! А кто самый первый поддержал закон о повышении пенсионного возраста? Нет никакой разницы между Медведевым и Путиным. Правительство Медведева — в отставку! Даешь Правительство народного доверия! Высказываем свое недоверие к действующей власти! Да, здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Да, здравствует наш великий народ! Да, здравствует Коммунистическая партия Российской Федерации! Ура!

По традиции, в день празднования Великого Октября вручили партийные билеты новым коммунистам, пополнившим ряды районных отделений КПРФ. Команда коммунистов растет, и в этот день она пополнилась девятью новыми членами. Каждый новый человек — новая движущая сила партии на пути к социализму!

Объединиться вокруг Совхоза им. Ленина и отстоять народное предприятие призвал присутствующих секретарь Челябинского обкома КПРФ Константин Нациевский:

— Здравствуйте, уважаемые челябинцы, жители и гости нашего города! Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Мое утро сегодня началось с обсуждения славных традиций, которые заложили наши предки! Те, кто строил страну, обеспечивал нашу свободу, образование, сохранил независимость нашей Родины! Сейчас у нас все не так радужно, все трагично! Сколько терпения нужно народу, чтобы понять, что наживаются на добропорядочности, покорности русского человека! Сколько же еще это будет продолжаться? Настало уже подходящее время.

— И в преддверии предстоящих выборов в будущем году в Законодательное собрание, в муниципальные органы власти, в Государственную думу в 2021 году, призываю Вас мобилизовать всех, кто вокруг, родных, знакомых, друзей, чтобы они активнее участвовали в отстаивании интересов простого народа, приходили на выборы, необходимо исключить возможность вбросов и фальсификаций. Нам, коммунистам, и тем, кто нас поддерживает, сейчас нелегко.

— Посмотрите, что происходит с Павлом Николаевичем Грудининым. Всей сворой набросились на его успешное хозяйство, разорвали совхоз, уничтожили достижения коллектива народного предприятия. На поток поставили судебные иски, требуют выплатить миллиард рублей. Нас не сломят, если мы будем вместе, если подставим крепкое плечо товарищам в трудной ситуации.

— Как руководитель сети общественных приемных КПРФ в городе и области, призываю Вас при возникновении вопросов и предложений обращаться к нашим муниципальным депутатам, депутатам Законодательного собрания. Мы всегда поможем с решением как бытовых проблем в сфере ЖКХ, так и вопросов, связанных с партийной деятельностью. Нам нужно держаться вместе и идти смело к защите тех интересов и преимуществ, которые показал нам Великий Октябрь.

Познавательным элементом празднования стала викторина, благодаря которой участникам мероприятия удалось совершить путешествие в прошлое и вспомнить, сколько в Союзе стоила пачка спичек, что означали три конца пионерского галстука, почему юбилей октябрьской революции празднуется в ноябре, во сколько был залп Авторы.

Член бюро обкома партии РОТ ФРОНТ Сергей Романов отметил, что правящий буржуазный режим делает все, чтобы вычеркнуть из памяти народа все завоевания социалистической революции: вместо 7-ого ноября официальным праздником объявлено 4-ое в честь событий далекого Средневековья, происходит подмена исторических событий, власть в своих корыстных интересах пытается навязать людям то согласие и примирение, то некое народное единство. Только сплоченность нашего народа помогут противостоять эксплуатации человека труда и вновь отстроить социализм в России.

Челябинские комсомольцы сопровождали каждого выступающего яркими лозунгами: «Россия! Молодость! Социализм!», «Руки прочь от Грудинина!», «Ленин! Партия! Комсомол!»

Никакой мороз не был страшен. Всех согревали Братья Енотовы с полюбившимися зажигательными песнями «Трава у дома», «Мечта сбывается», а также ансамбль челябинских комсомольцев «Сердца четырех» с призывными композициями «И вновь продолжается бой», «Комсомольский марш». Собравшиеся с удовольствием пели и танцевали вместе с творческими коллективами.

С резолюцией митинга, посвященного 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, выступил первый секретарь Челябинского обкома Ленинского комсомола Александр Шипков:

— Только программа КПРФ способна вернуть России силу и могущество передовой державы мира, а народу — достойную жизнь. Время требует от нас сплоченности и решительных действий в борьбе за права трудового народа. КПРФ укрепляет свою солидарность и единство с пролетариатом и народно-патриотическим фронтом. Вступление новых активистов в партию и комсомол, выступление единым фронтом за наши права, нарастающая мощь протестного движения, наши общие победы на выборах законодательной и исполнительной власти свидетельствуют о растущей востребованности в народных массах идеологии социализма. Идеологии, основывающейся на неразрывной связи с историей нашей Родины.

— Да здравствует Великий Октябрь — колыбель социализма и народовластия! Прекратить преследование Грудинина и коммунистов-управленцев! Вместе мы победим!

Жителей и гостей города ждали еще несколько захватывающих реконструкций событий начала прошлого века: Челябинский инцидент (конфликт между чехами и венграми, захват Чехословацким корпусом Челябинска и всей ж/д магистрали и начало Гражданской войны) и битва за Челябинск (захваченный Чехословацким корпусом Южный Урал возвращался обратно России).

На протяжении всего мероприятия желающих угощала ароматной питательной кашей и вкусным травяным чаем военно-полевая кухня, нескончаемая очередь выстраивалась около фотобудки, где каждый мог получить памятную фотографию с пулеметом «Максим» и красноармейцами.

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