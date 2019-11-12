«17-лет новаторства»: ЮУ КЖСИ празднует день рождения

За это время новоселами ЮУ КЖСИ стали более 50 тысяч южноуральских семей. Компания построила дома и целые микрорайоны в Челябинске, Миассе, Златоусте, Южноуральске, Сатке и в нескольких муниципальных районах Южного Урала. Компания на 100% принадлежит Правительству Челябинской области, поэтому сегодня, как и в 2002 году, продолжает решать задачи долгосрочного социально-экономического развития региона. Это комплексная застройка территорий, реновация, развитие социальной инфраструктуры, реализация государственных программ по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья.

ЮУ КЖСИ — первый ипотечный оператор на Южном Урале

Трудно себе представить, но 17 лет назад об ипотечном кредитовании в России и в Челябинской области никто не знал. Рынок строительства нуждался в мощном импульсе, нужны были первопроходцы, которые возьмутся за продвижение и популяризацию ипотеки. На федеральном уровне тогда было создано Агентство ипотечного жилищного кредитования, затем стали появляться региональные партнеры и операторы АИЖК. В Челябинской области первым таким партнером стало ОАО «Южно-Уральское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», а ныне — АО «ЮУ КЖСИ». В то время компания первой выработала и стандартизировала процесс ипотечного кредитования в области. Поэтому сегодня можно уверенно говорить, что на уровне Челябинской области ипотека, равно как и жилищное строительство, получили мощный импульс во многом благодаря ЮУ КЖСИ. Общий объем кредитования превышает 7 мрлд рублей.

Сегодня корпорация так же занимаемся ипотекой, но в другом амплуа — эксперты компании бесплатно помогают клиентам в подборе ипотечной программы среди десятков банковских предложений. Они сравнивают те самые индикаторы — срок, процент, требования — с возможностями обычной семьи, которая хочет обрести новое жилье, и предлагает самый оптимальный вариант.

История застройщика началась в 2005 году

В 2005 году ЮУ КЖСИ получила лицензию на функции заказчика-застройщика. Первый поселок «Нежный» вырос в городе Магнитогорске. В 2007 начинает участвовать в государственных программах «Молодая семья», «Бюджетники», «Реабилитация населения Челябинской области от последствий деятельности ПО «Маяк». Начинается работа по жилищным сертификатам бывших военнослужащих и с субсидиями на приобретение жилья для государственных служащих. Запускаются проекты малоэтажного строительства в Чебаркульском районе (поселок «Лебяжье»), под Южноуральском (поселок «Рощино-2») и в Аргаяшском районе (поселок «Жаворонки»). По итогам 2009 года АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» признана лучшим поставщиком закладных в России.

ЮУ КЖСИ — основатель микрорайонов Парковый и Белый хутор в Челябинске

Направление, которое корпорация развивает более десятка лет — комплексное освоение территорий. Когда перед застройщиком ставится задача построить не только жилой квартал, но и социальные объекты, инженерную инфраструктуру. Прорывными проектами для ЮУ КЖСИ стали в 2010 году микрорайон «Парковый», в 2013-м — загородный квартал «Белый хутор». Сегодня эти названия стали для челябинцев полноценными топонимами. В «Парковом» компания впервые предложила покупателям такие планировки, как «студия+ КЖСИ». Это были новинки для челябинского рынка. До этого люди были вынуждены покупать на вторичном рынке колясочные и комнаты в коммунальных квартирах. Квартиры-студии от корпорации впоследствии стали одними из самых популярных среди застройщиков и покупателей. А само название «студия+КЖСИ» вошло в профессиональную строительную терминологию. Именно с микрорайона Парковый челябинцы стали привыкать к понятию «чистовая отделка от застройщика», а в «Белом хуторе» к понятию «комфортный загород в 20 минутах от центра Челябинска».

ЮУ КЖСИ сегодня

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» сегодня является центром управления проектами в части строительства и управления жилым имуществом, реализации программ реновации и переселения граждан из ветхо-аварийного жилья, выработки комплексных решений по социальной поддержке дольщиков, признанных нуждающимися. Корпорация активно участвует в строительной жизни региона и продолжает развивать собственные проекты «Парковый» и «Белый хутор». Специалистов компании регулярно привлекают к решению вопросов долгосрочного социально-экономического развития при Правительстве Челябинской области.

Напоминаем, чтобы отдать свой голос за компанию, выберите соответствующие номинации на странице голосования проекта «Лучший строитель — 2019. Южный Урал».

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