Как челябинцы спросят с мэра за ошибки, если выборы отменены

Мэра челябинцы не выбирают. За нас это делают депутаты, голосуя за ту или иную кандидатуру, представленную по итогам заседания конкурсной комиссии.

Фильтр комиссии накануне, 12 ноября, прошли трое из пятнадцати кандидатов — временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова, глава Металлургического района Сергей Кочетков и Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов. А в списке были и безработные, и студент, и пенсионеры, и общественники. Два человека заявили о самоотводе во время очного собеседования.

19 ноября на заседании городской Думы депутаты озвучат имя мэра.

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов корреспонденту КП-Челябинск рассказал, как челябинцы могут спрашивать с мэра за ошибки в работе, если прямых выборов нет.

— Я, как и большинство, — сторонник прямых выборов главы муниципалитета. Эта схема привычна и понятна: народ выбирает власть, власть держит ответ перед избирателями. Но и нынешняя схема открывает возможности для контроля деятельности исполнительных органов власти.

Во-первых, есть федеральный закон «Об общественном контроле». В нем указаны общественные организации, которые могут контролировать деятельность властей, делать запросы, влиять на политику чиновников.

Во-вторых, есть Общероссийский народный фронт, в постоянной практике которого — мониторинг работы властей с публичным изложением всего, что активисты видят.

В-третьих, есть интернет-ресурсы и письменные обращения. В течение 30 дней на обращение должен прийти ответ. Если его суть автора обращения не устроила, нужно обращаться в вышестоящие инстанции. На самом деле, не нужно опускать руки. Все зависит от гражданской активности и умения добиваться своего.

Вернется ли процедура прямых выборов? В мудрой книге «Экклезиаст» говорится: «Все меняется». Думаю, обязательно вернутся.

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» о выборах и назначении мэра своим мнением делились горожане.

— Почему в руководители миллионного промышленного города идут безработные? Как такое возможно? Какой личный пример они покажут молодежи: бейте баклуши, и станете большим начальником? — недоумевает пенсионерка, в прошлом учительница Галина Николаева.

— Я бы хотел видеть у руля города представителя Коммунистической партии, опытного политика. Пока в городе ошибка на ошибке. На ул. Доватора, например, стоял хороший ларек. Я когда таксовал, покупал в нем сосиски, кофе. Рядом рынок убрали, а он был востребован! — сердится таксист Роман.

— Кого бы я бы выбрал? Сергея Шойгу бы попросил стать мэром Челябинска. Он МЧС в свое время на ноги поставил, сейчас армия крепнет — шашкой наголо он порядок наводит. И у нас без тумаков не обойтись, — говорит слушатель Сергей.

— Давайте мыслить шире: пригласим Собянина. Он до Москвы за развитие Тюмени отвечал, опыт большой! — иронизирует Дарья.

Опрос. Выборы мэра в Челябинске..Вас устраивает, что мэра города Челябинска назначают, а не выбирают?. Your turn!

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