«И вновь продолжается бой»: чтобы победить снегопад, дорожники Челябинска прибегают к грязным приемам

Лев Владов в эфире радио КП-Челябинск об уборке снега в Челябинске. Подкаст от 14.11.2019 00:00 00:00

14 ноября дорожные службы Челябинска намерены взять реванш за капитуляцию при первом снегопаде, который прошел в областной столице две недели назад. У бойцов с лопатами, за баранками снегоуборочной техники и, что немаловажно, их тренеров были все шансы разобрать ошибки.

Бой начался накануне поздним вечером. Корреспондент КП-Челябинск вновь примеряет на себя роль важного аналитика и пытается разобрать, что происходит с уборкой снега в городе.

РАУНД №1: УТРЕННИЕ ПРОБКИ

Интернет-сервисы утром выдавали твердые восемь баллов по городу. Но обилия жалоб на заторы не было. По данным сервиса «Яндекса», наиболее загруженные магистрали утром: Блюхера, Доватора — Дзержинского, проспект Победы.

— Ночью на дороги вышли 105 снегоуборочных машин. Колонны сопровождали инспекторы ГИБДД. Утром переключились на уборку снежных валов от остановок и «зебр», — сообщила пресс-секретарь компании, которая убирает большинство дорог, «Южуралмост» Анна Колонтаева.

Признаем, в этот раз дорожники показали себя лучше. Отдаем им первое очко.

РАУНД №2: ГРЯЗНЫЕ ПРИЕМЧИКИ

Но то, что происходило дальше, мы отказываемся считать за честный бой. Дороги вновь засыпали реагентами.

— Вместо того, чтобы чистить, уже насыпали реагентов. Мы давно с этим боремся! Минувшим летом сняли начальника управления дорожного хозяйства Шабалина. Надеялись, что этой зимой что-то изменится, но нет. У нас стоит устойчивая отрицательная температура, а значит, условий для гололеда нет. Да, может появиться накат. Но для этого нужно вовремя чистить улицы, как только пошел снег. Реагенты стоят денег, наших с вами денег. За наши кровные мы получаем грязь, испорченную обувь и даже автомобили, — говорит активист урбанистического движения «Гражданский патруль» Александр Агарков.

В этом раунде снег вновь проигрывает, но это похоже на гамбит от стихии.

РАУНД №3: УЛЬТИМАТУМ МЭРА

Заявление сделала глава Челябинска Наталья Котова. Смелый ход от противников снегопада.

— Сейчас работают 10 бригад. Снег еще идет, но я надеюсь, в течение трех часов улицы будут очищены, — рассказала мэр.

Получится нехорошо, если дорожники подведут мэра.

РАУНД №4: МОГУТ ЗАБЫТЬ О ГЛАВНЫХ В ГОРОДЕ

Конечно, речь о пешеходах. В прошлый раз дорожники Челябинска были разгромлены: убрав снег с проезжей части, о людях без машины напрочь забыли. Казалось бы, поражение должно было унизить ответственных за уборку. А унизило оно всех пешеходов. Тротуары не чистили совсем. В условиях температурного маятника тропинки превращаются в смертельный каток.

Так что этот бой еще продолжается.

КСТАТИ

Когда закончится снег

Обильных осадков синоптики не ожидают. Но каждый день до конца этой и на следующей неделе будет выпадать новый снег. Дневные температуры до конца выходных продержатся на уровне -4 градусов. В Челябинске возможен даже слабый плюс. Но со следующей недели ожидается резкое похолодание.

Лев Владов в эфире радио КП-Челябинск об уборке снега в Челябинске. Подкаст от 14.11.2019 00:00 00:00

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

На крупных городских дорогах снег убирают подрядчики управления дорожного хозяйства. Самое простое отправить обращение через сайт. Внутри кварталов, тротуары — управление благоустройства. Рядом с домом — управляющая компания. В управляющую компанию оперативнее позвонить и следует еще написать им обращение на сайт. Обычно, они откликаются.

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