2019-11-15T15:21:16+03:00
Общество

Новогодние елки для детей в Челябинске 2019-2020: билетов почти не осталось

«Комсомолка» проверила слух, что горожане раскупили билеты на новогодние представления в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
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Новогодние елки для детей в Челябинске 2019-2020. Можно ли еще купить билет?Новогодние елки для детей в Челябинске 2019-2020. Можно ли еще купить билет?Фото: Александр ГЛУЗ
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Редкий родитель не хочет порадовать чадо билетом на новогоднюю елку. Все театры Челябинска в сезоне 2019-2020 устраивают представления для детей. Но в соцсетях во всю обсуждают: билетов не достать!

В большинстве театров новогодние сказки начинают показывать с 20-21 декабря. А вот завершают сезон все в разное время. Кто-то дает лишь пару представлений в январе 2020, а другие играют по несколько спектаклей в день до середины первого месяца нового года.

«КП» обзвонила театры и поинтересовалась, можно ли еще купить билеты на новогодние елки для детей в Челябинске. Все оказалось не так однозначно.

ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 2019-2020 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Рады видеть зрителей в театре «Скарабей» (пр. Ленина, 5). Спектакль «Новогодняя история игрушек» (80 — 110 руб.) будет идти с 21 декабря 2019 года по 3 января 2020 года. Билетов достаточно.

В уютном театре «Манекен» дают правдивую сказку «Лекарство от короля» (245 руб.). Ровно половина представлений уже распродана. На вторую часть осталось по ползала.

В филармонии «Секреты Питера Пэна» (200-300 руб.) и несколько представлений «Щелкунчика» (200 — 800 руб.). На все сеансы еще есть билеты: где-то их много, а где-то осталось несколько штук.

В Молодежном театре недавно объявили, что переносят свои представления в ДК Станкомаш. В здании бывшего ТЮЗа сейчас идет масштабная реконструкция. Распроданы билеты на 21, 22, 29 декабря 2019 и 4 января 2020. На остальные даты билеты пока есть в достаточном количестве. Покупку можно сделать только в кассах театра.

В ДК ЖД дают «Удивительные приключения Кота в сапогах» (200 — 300 руб.). Пожалуй, свободных мест здесь пока что больше всего среди новогодних елок для детей в Челябинске.

КУДА ЛУЧШЕ ПОСПЕШИТЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В театре оперы и балета им. Глинки разнообразие: мюзикл «Русалочка» и балет «Щелкунчик». Билеты от 250 до 2 000 руб. Перед каждым спектаклем «Русалочка» проводят интермедию: хороводы вокруг елки, игры с аниматорами.

— Места в партере и амфитеатре почти все распроданы. Остался только балкон и вторые ряды боковых лож, где не самый лучший обзор. В театре и Городских зрелищных кассах продаем разные билеты. Если у нас не нашли места на нужную дату — попробуйте к ним, — сообщили в театре им. Глинки.

Такой же совет дали в драмтеатре. На постановку «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (100 — 400 руб.) остался только балкон. Партер только на представления в январе.

В Камерном театре «Волшебные часы» (200 руб.). Несколько дат уже распроданы. В других еще есть места, но их в общей сложности не больше сотни.

— Может быть, чуть позже добавим в афишу еще представлений, — рассказали КП-Челябинск в кассе.

В органном зале «Родина» музыкальная сказка «Про фей и дракона» (250 руб.). Желающим сводить чадо в красивейший зал стоит поторопиться с покупкой билета на новогоднюю елку 2019-2020.

ГДЕ ВСЕ БИЛЕТЫ ПОЧТИ РАСПРОДАНЫ

В театре кукол дают «Морозко». Представления здесь чаще всего. Но вряд ли вы сюда попадете. Осталось только пару билетов на 11 и 12 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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