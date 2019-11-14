2019-11-15T15:21:16+03:00
Общество

В Челябинске и Кургане ищут родственников бойцов, погибших на фронте

Они похоронены в братской могиле села Шафраново Башкортостана
Инна КУМЕЙКО
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На мемориальном сельском кладбище покоятся останки 352 героев Великой Отечественной войны. Фото: Наиль Давлетов.На мемориальном сельском кладбище покоятся останки 352 героев Великой Отечественной войны. Фото: Наиль Давлетов.
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В годы войны в Башкирии располагалось множество эвакуационных госпиталей. Раненых солдат везли сюда по железной дороге. Увы, многие умирали в санитарных поездах или на больничной койке. Потому история каждого эвакогоститаля — это еще и братские могилы.

Один из госпиталей располагался в селе Шафраново Альшеевского района. Здесь захоронены минимум 352 бойца.

— Госпиталь работал всю войну, и поезда с ранеными шли постоянно, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск местный краевед Наиль Давлетов. — Я родился в 1947 году, на фронте был мой отец. Наш мемориал — святое для односельчан место. Помню, как нас к нему привели в первом классе, помню дословно рассказ учительницы. Рад, что до сих пор дети кладут на мраморные плиты цветы. И не только в памятные даты.

Неравнодушный Наиль Давлетов с односельчанками. Фото: архив героя публикации.

Неравнодушный Наиль Давлетов с односельчанками. Фото: архив героя публикации.

Несколько лет назад вокруг мемориала полыхнул скандал. Чиновники Шафрановской администрации объявили о ремонте обелиска. Мраморные плиты демонтировали, решили обшить памятник… профнастилом.

Возмущенные местные жители живым щитом вставали на пути рабочих, требуя восстановить мемориал по всем канонам, с использованием мрамора. Что же, в богатой России благородного камня не найдется? Чиновники разводили руками: денег нет. Шафрановцы не сдавались. И победили. Обелиск вновь в мраморе.

На деньги односельчан и районного бюджета установили звезду-основание для Вечного огня: его зажигают в День Победы и в День памяти и скорби.

— Чиновники обещают к 9 Мая поменять все 352 мраморных надгробия на новые, мраморные. Уверен, не обманут. Народ следит пристально, халтуры не допустит, — говорит Наиль Давлетов.

Для школьников из Шафраново мемориал - место святое. Фото: Наиль Давлетов.

Для школьников из Шафраново мемориал - место святое. Фото: Наиль Давлетов.

Теперь у Наиля еще одно большое дело: по всей большой России и в республиках бывшего СССР он ищет родственников бойцов, захороненных на мемориальном кладбище в селе Шафраново.

— Мы приглашаем родных наших героев приехать к нам 9 мая 2020 года. Вместе встретим 75-летие Великой Победы, вспомним каждого, — говорит пенсионер.

В списке мемориального захоронения — уроженцы Челябинской и Курганской областей.

1. Байшльдин Ахмед, 1924 — 14.06.1944. Мать — Бибикара Алимова. Челябинская область, Кунашакский район.

2. Волосников Михаил Матвеевич. Дата смерти: 29.07.1943. Курганская область, деревня Бугаево. Жена — Волосникова.

3. Мартынов Василий Павлович. 1916 — 05.09.1945. Челябинская область, Нязепетровск, ул. Первомайская, д. 80.

Если вы увидели родную фамилию, позвоните Наилю Давлетову по тел. +7-903-802-16-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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