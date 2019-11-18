2019-11-18T09:00:38+03:00
Общество

Новогодний фотоконкурс: укрась свой офис и получи приз

В офис-победитель конкурса «Елка с «Комсомолкой» приедут вкусные подарки для всех сотрудников
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Украшение офиса к Новому году — важная составляющая корпоративного духа. А ваша компания уже начала подготовку к новогоднему торжеству?

Советуем не терять время зря и запастись мишурой, елками, игрушками и прочей новогодней атрибутикой. К тому же и повод есть хороший.

«КП-Челябинск» совместно с сетью пиццерий «Додо Пицца» объявляют о старте фотоконкурса «Елка с «Комсомолкой».

Условия конкурса просты: нужно «нарядить» свой офис в соответствии с новогодней тематикой, сфотографировать его и загрузить фото в форму на нашем сайте. Обязательно укажите название компании, а также свой контактный телефон. Внимание: количество снимков одного офиса не ограничено. Поэтому каждый сотрудник вашей компании может принести победу для всех!

Фотоконкурс завершится 15 декабря, а после мы определим победителя.

Самый наряженный, по мнению спонсоров и организаторов конкурса, офис будет принимать подарки: три больших пиццы от «Додо Пицца», а также ящик мандаринов и новогодний игристый напиток от «Комсомольской правды». Полакомиться смогут все сотрудники!

Желаем победы каждому!

«Додо Пицца» — это крупнейшая сеть пиццерий, доставка №1 в России. Сегодня Додо насчитывает уже 544 пиццерии по всей России и более 70 заведений в других странах мира.

Хорошие ингредиенты и правильное тесто — вот залог вкусной пиццы Додо. Тесто готовят по специальному рецепту из муки твердых сортов пшеницы. А особая технология приготовления делает пиццу буквально воздушной, не оставляющей ощущения тяжести в желудке. В ресторанах Додо вы можете в прямом эфире увидеть, как готовится ваша пицца.

Быстрая доставка домой и в офис. Среднее время доставки — от 34 до 60 минут. Если курьер приедет позже — клиенту дарят большую пиццу.

Посмотреть адреса ресторанов «Додо Пицца» в Челябинске и заказать вкуснейшую пиццу можно на сайте или по телефону: 8 800 333-00-60.

На правах рекламы.

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