Даешь вторсырью вторую жизнь!

15 ноября в России отмечается Международный день переработки вторичного сырья. Хороший повод поговорить о важности и значимости этой темы для всех регионов России, в том числе и для миллионного Челябинска. И речь здесь идет о специализированных полигонах по переработке коммунальных бытовых отходов (ТКО).

Назревшая необходимость

Руководитель «Полигона ТБО» Александр Трубин справедливо отмечает, что именно переработка вторсырья является куда более здоровой альтернативой закапыванию мусора, что до недавних пор, к сожалению, и происходило в Челябинске.

— Цифр и статистики на предмет накопления мусора и необходимости его вторичной переработки сегодня предостаточно. Известно, что в России сегодня перерабатывается лишь небольшая часть всего бытового мусора, — отмечает Александр Трубин.

— В Челябинске показатели переработки могут быть выше из-за появления сортировочных комплексов, оборудования по глубокой переработке твердых коммунальных отходов (ТКО)?

— Мы стремимся к этому, поэтому и запускаем новые мощности, новые участки по сортировке и переработке мусора.

В первую очередь это касается отходов, в основе которых лежат полимеры. Это полиэтиленовые пакеты, стрейч-пленка, пластиковые бутылки (ПЭТ) и прочее. Многие знают, что период разложения таких отходов составляет сотни лет. А есть и другие отходы — к примеру, автомобильные покрышки или пластик. Там счет идет едва ли не на тысячелетие, либо такие продукты вообще не поддаются гниению. И в этом случае переработка и вторичное использование ТКО — давно назревшая необходимость.

— Линии сортировки и переработки на полигоне позволяют бороться с этой «чумой»?

— Полигон — это ряд интегрированный, специализированных участков и цехов. Основа всего — крупный мусоросортировочный комплекс. Он включает в себя несколько этапов, где на каждом участке отделяются пригодные для переработки материалы, фракции — металл, бумага, картон, стекло, пластик, древесина и прочее… Часть мы перерабатываем в готовый продукт сами, часть реализуем другим организациям также для вторичной переработки.

На линии переработки полиэтилен превращают во вторсырье (гранулы).

После сортировки материалы поступают на дробление, потом в многоэтапный моечный комплекс (флотация), затем компоненты поступают в экструдер, где специальный автомат придает им форму и размер. На выходе мы получаем гранулированный продукт (смотри фото), который реализуется и заново используется для производства, к примеру, той же тары. Отмечу, что в такой продукции также заинтересованы производители, к примеру, труб из полипропилена. Такие трубы сегодня все активнее вытесняют металлические.

Уже в ближайшее время мы запустим еще две линии переработки пластика — (ПНД — полиэтилен низкого давления, и ПВД — полиэтилен высокого давления), которые будут в разы производительнее.

Одна из задач внедрения подобных линий переработки — непрерывность их работы.

Важен конечный продукт

— Современные линии переработки ТКО и все, что связано с решением вопросов экологии, — это довольно затратные технологии?

— Да, это целый комплекс, связанный с природоохранными мероприятиями, и он требует больших вложений.

Мы стараемся сделать так, чтобы 100% всех ТКО шли на переработку и были максимально эффективными.

Отмечу, что сегодня на наших линиях также перерабатываются такие материалы, как древесина, автомобильные покрышки. Все это может вторично использоваться, например, для отопления, в производстве строительных материалов. Сфера вторичного использования очень широкая. Мы и сегодня сортируем и реализуем на вторичную переработку бумагу, картон, металл, стекло… В планах — создать вертикально интегрированное производство, цель которого конечный продукт вторичной переработки.

— Говорят, пока Россия в вопросах переработки мусора, образно, находится еще в младенческом возрасте…

— Скажем, и Европа, и Китай в методах вторичной переработки отходов шагнули далеко вперед. Там уже активно получают тепло и электричество из биогаза, обеспечивая не только собственные нужды, но и потребности ближайших населенных пунктов… И есть на каких примерах нам учиться. Отрадно, что и в России реализуются федеральные и региональные экологические программы, по которым идет развитие производств, связанных с вторичной переработкой мусора. Так, один из пилотных проектов практически полностью автоматизированных линий уже запущен в Нижнем Новгороде. И это хорошее, полезное начинание.

Все специалисты сегодня в один голос говорят, что в стране уже исчерпаны мощности и возможности, так называемых мусорных свалок. Нужно создавать и развивать современные полигоны, где решаются задачи ответственного обращения с отходами, развиваются методы их вторичной переработки и способы защиты окружающей среды от последствий человеческой жизни.

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