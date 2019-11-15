Семейный праздник в парке Гагарина, самый популярный рэпер и концерт Сургановой

Челябинцев ждут в парке на фестивале ЗОЖ 0+

Хотите заняться спортом, но не знаете каким? А может быть, вы наоборот, увлечены активным образом жизни и ищите единомышленников. Тогда в субботу двигайте в парк Гагарина. Здесь на фестивале здорового образа жизни соберутся городские спортшколы и секции. Называется все действо — «Осенний батл», то есть поединок.

— Участники смогут побороться за главные призы в трех дисциплинах: командные фитнес-состязания, военно-спортивная игра «Лазертаг» и массовый молодежный забег на 450 и 900 м, — рассказывают организаторы.

Гостям обещают феерическое настроение, полевую кухню, конкурсы среди зрителей и достойные подарки — спортивные часы, спортивные рюкзаки, сертификаты на экипировку, беспроводные наушники, спортпит и многое другое.

16 ноября, суббота

ПКиО им. Гагарина

Начало: 12.00

Вход свободный.

Марат Башаров сыграет итальянца в Челябинске 16+

«Сублимация любви» — спектакль по итальянской комедийной пьесе, забавный, трогательный, смешной и, как отмечают авторы, совершенно не пошлый. На сцене всего лишь три персонажа: немолодой депутат, молодая писательница — энергичная и острая на язык женщина, и писатель-неудачник. Комедия положений — это жанр, где многие события происходят неожиданно и главный конфликт сюжета возникает абсолютно случайно.

По сюжету успешный депутат итальянского парламента увлекся красивой литераторшей. Все бы хорошо, только политики часто бывают приземленными и напроч лишенными романтического взгляда на жизнь людьми. Добиться взаимности экстравагантной и образованной девушки непросто. Случайная встреча с талантливым писателем возможность предстать перед возлюбленной в качестве интересного и неординарного человека. На первый взгляд все складывается удачно, депутат получил признание в самых высших кругах и предстал перед умной женщиной в выгодном свете, но тем временем Паола ловко ведет двойную игру.

В ролях: Марат Башаров, Владимир Стержаков, Юлия Галкина.

15 ноября, пятница

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 1 000 — 3 500 руб.

Привезут ли «Сурганова и оркестр» подарки челябинцам? 12+

Светлану Сурганову многие помнят как участницу «Ночных снайперов». Она яркая рок-вокалистка, пропагандирующая своим творчеством любовь к жизни. Но вот уже 16 лет она всецело в другом проекте — с оркестром. За годы коллектив не раз кардинально менял стилистику, представая перед зрителями то в жестком рок-н-ролльном звуке, то в эстрадно-танцевальных ритмах, то в полномасштабном симфоническом звучании.

Этот концерт называется «На контрасте». В основу заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. Поклонники смогут понаблюдать, как эволюционировал коллектив.

А еще визитная карточек ее концертов — подарки зрителям. Это не просто метафора, за которой артисты прячут новую композицию. Например, на одном из недавних выступлений в Курске многим подарили флажки и шоколадки в честь юбилея группы. Интересно, а челябинцам прихватили презенты?

16 ноября, суббота

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 1 800 — 3 000 руб.

Игорь Губерман зачитает лучшие гарики на челябинской сцене 18+

Не так уж много в российском искусстве деятелей, который изобрели свой жанр. Гарики — это ироничные короткие стихотворения Игоря Губермана. В программе новые и старые произведения, уже ставшие классикой русского фольклора. В перерыве можно подписать автограф и сфотографироваться на память, ожидаются новые книжки.

17 ноября, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 700 — 1 900 руб.

Главный рэпер 2019 года выступит перед челябинцам 18+

Ивану Дремину всего 22 года, а он уже стал символом поколения. Под псевдонимом Face («лицо» с англ.) он взлетел в массовом культурном пространстве. Начинал с пахабных песенок в духе заокеанских коллег, но затем резко перестроился в такой сложный жанр как политический рэп.

Что же ожидается на его концерте в Челябинске?

— Новые композиции. Очень много новых композиций. Новые клипы. Эффектные, качественные, оригинальные. Визуальное шоу. Увидишь один раз — запомнишь навсегда. Театр абсурда, праздник сюрреализма. Прощайтесь с шаблонным восприятием! Сделаем отечественную музыку яркой и самобытной, сокрушим вторичность и пошлость и обеспечим гражданам достойные плейлисты, — рассказывают организаторы план выступления в духе политических листовок.

16 ноября, суббота

Клуб «Галактика»

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 900 — 1 400 руб.