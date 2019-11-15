2019-11-15T16:11:03+03:00
Общество

В Челябинске меняется автопарк службы неотложной помощи

Врачи пересели на новые автомобили
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова заявила о том, что обновление автопарка неотложной медицинской службы продолжится.Наталья Котова заявила о том, что обновление автопарка неотложной медицинской службы продолжится.
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Супруги Юрий и Елена Рыжковы работают водителями автомобилей челябинской неотложной медицинской помощи. В четверг, 14 ноября, им вручили ключи от новеньких автомобилей «Датсун».

— Здорово, что мы получили автомобили сейчас, до начала сезонного подъема ОРВИ и гриппа. Потому что в пиковые моменты в смену бывает до 50 выездов, — говорит Елена.

Водителями неотложки Рыжковы работают седьмой год. Говорят, дома стараются о производственных проблемах не говорить. Но автомобили-то новые обязательно обсудят!

РАЗГРУЗИТЬ «СКОРУЮ»

Бригады неотложной медицинской помощи в Челябинске выезжают по вызовам к захворавшим немногим меньше, чем бригады «Скорой». Профиль неотложки — высокая температура, мигрень, обострение хронических недугов. Словом, случаи, не требующие экстренного врачебного вмешательства. На вызовы врачи детской и взрослой неотложки выезжают на обычных легковых машинах. Если случай сложный, вызов передается в службу «Скорой».

Водитель Елена Рыжкова новой машине рада: есть подогрев сидений и кондиционер.

Водитель Елена Рыжкова новой машине рада: есть подогрев сидений и кондиционер.

В развитии детской неотложной помощи Челябинск был одним из пионеров в нашей стране. Взрослая неотложка сформировалась пять лет назад. Сегодня служба есть в каждой районной поликлинике — детской и взрослой.

Парк автомобилей неотложки — 24 автомобиля. С 90-х годов и до недавнего времени медбригады ездили на отечественных «пятерках» и «семерках». Машины часто ломались. Бывало, к больным врачи добирались на личных авто.

КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Чтобы опозданий не было, на деньги городского бюджета заменили 12 автомобилей. Цена вопроса — около семи млн руб. У новеньких машин марки «Датсун» высокий дорожный просвет; в салоне установлен кондиционер, есть подогрев сидений. Установлен видеорегистратор, чему очень рады водители: ситуации на дорогах в большом городе бывают разными.

Как заявила начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, объемы оказания неотложной помощи практически равны объемам службы скорой помощи.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

В четверг, 14 декабря, на площадке у главного корпуса ГКБ № 1 автомобили презентовали временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой.

— Была задача — обновить парк неотложной помощи. Ее миссия очень важная — разгрузить службу скорой помощи. Нам это удалось. Сотрудники поликлинических отделений выезжают на вызовы, не сопряженные с угрозой жизни человека. «Скорая» выезжает на травмы, ДТП и прочие экстренные случаи. Сегодня в Челябинске круглосуточно работает служба детской неотложной помощи. Для взрослых неотложная помощь работает с 11.00 до 23.00. Двенадцать новых автомобилей мы купили в нынешнем году и еще столько же приобретем в 2020 году. Обновив, таким образом, весь парк службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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