2019-11-20T09:41:40+03:00
Общество

Три главных дела нового мэра Челябинска

19 ноября депутаты городской думы избрали Наталью Котову главой Челябинска
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова избрана главой Челябинска.Наталья Котова избрана главой Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За первую в истории мегаполиса женщину-градоначальника единогласно проголосовали члены всех фракций. Челябинском избранный мэр руководит с июня до сегодняшнего дня с приставкой «временно исполняющая полномочия».

Соперниками Котовой в конкурсе были глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков и директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев. Кандидаты сильные, знающие проблематику большого города. Кочетков — действующий руководитель, Евгеньев может войти в кадровый резерв области.

По окончании заседания Наталья Котова озвучила главные задачи своей работы на новом посту.

1. ПАРКИ, СКВЕРЫ И ДВОРЫ

— Следующие пять лет в истории города я бы назвала пятилетием благоустройства. Наши усилия все будут направлены на создание комфортной городской среды. Сначала люди наводили порядок в подъездах, далее пришел черед ремонта дворов. Сейчас мы уходим в общественные пространства — парки и скверы, не забывая про дворы.

Сейчас идет работа над проектом Генерального плана развития. Наталья Котова намерена «перечитать» документ, чтобы выяснить, не отведены ли под застройку домами зеленые зоны:

— Мы будем планировать на этих местах парки и скверы.

Городу нужны новые парки и скверы. Котова объявила пятилетку благоустройства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городу нужны новые парки и скверы. Котова объявила пятилетку благоустройства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2. СДЕЛАТЬ ПАРКОВКИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

В Челябинске масса серых парковок. Собирая деньги с владельцев за присмотр, по факту ответственности за них они не несут и не платят налогов.

— Есть масса претензий: парковки располагаются и на газонах, и во дворах. В наших планах — посчитать все парковки в городе. Часть отдать на аутсорсинг. Часть — бюджетным учреждениям. Часть выставить на конкурс, чтобы появился победитель, который будет легально работать. Есть желание все благоустроить, привести к единому стилю.

3. СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ЧИНОВНИКОВ

Пока сотрудники мэрии будут работать в статусе исполняющих обязанности, а кто-то будет принят вновь. На ближайшем заседании горДумы будет представлена новая структура городской власти, которая позволит работать более эффективно.

— Уже есть определенные изменения по аппарату, есть сокращения в референтуре: некоторых специалистов перевели в более актуальные структуры, — подчеркнула Наталья Котова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про транспорт и экологию не забудут

С новой должностью градоначальницу поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. И сразу определил задачи:

— Столица Южного Урала должна стать современной и комфортной для жизни. Этого ждут люди. Предстоит большая работа в сфере транспорта, экологии, благоустройства, дорожного хозяйства. Уверен, что сил, энергии и компетенции у нового мэра хватит, а область обязательно поддержит!

ИСТОЧНИК KP.RU

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