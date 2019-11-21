В Челябинске прекрасных дам приглашают на «Бизнес-девичник»

Челябинка Ульяна Гаитова в бизнесе 20 лет, тринадцать из которых она отдала строительному бизнесу. Признается, не заметила, как дети выросли, хотя всегда была рядом с ними. Семь лет назад решила закрыть дело и основать семейный проект — организовывает массовые праздники для подростков:

— И здесь экспертом выступает моя 16-летняя дочка: пишет сценарии, продвигает проекты в соцсетях. Взрослый сын отвечает за маркетинг. Мы проводим большие мероприятия. Например, готовим «Christmas party», ожидаемое количество гостей — три тысячи участников. Летом устраиваем пенные вечеринки. Работать с детской аудиторией — большая ответственность, и наши праздники продуманы максимально.

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

24 ноября Ульяна Гаитова станет участником уникального для Челябинска мероприятия — «Бизнес-девичника». Организатор форума — Центр поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса».

— Поддержка предпринимательства реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проектом определены приоритетные категории граждан, с которыми мы работаем. Если говорить о популяризации предпринимательской деятельности, мы работаем и с 14-летними подростками, и с людьми предпенсионного возраста. Но особая категория с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения ответственности к своему делу — женщины. И назвали мы форум по-домашнему — девичником. Потому что хотим, чтобы каждая женщина, которая придет на форум, чувствовала бы себя уютно, попала бы в атмосферу комфорта, смогла завести новые связи, познакомиться с интересными людьми, получить новые знания, — говорит директор по развитию Центра поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса» Алена Шорохова.

Для «Территории Бизнеса» грядущий форум — не первое мероприятие для женщин. В Челябинске успешно прошел образовательный проект «Мама-предприниматель», стал популярным телепроект «В бизнес на шпильках».

ЗОЖ ОТ ВАСИЛИЯ СМОЛЬНОГО

У форума интереснейшие спикеры, они приедут в Челябинск из разных уголков страны — от Севастополя до Новосибирска. Выступят перед деловыми женщинами и челябинские эксперты.

— Хедлайнер мероприятия — Василий Смольный, ЗОЖ-блогер из Санкт-Петербурга, знаменитый проектом «Бешеная сушка». На «Бизнес-девичнике» в Челябинске Василий раскроет секреты успешного кейса своего проекта, — говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса» Ольга Третьякова.

Смольный ломает стереотип «худеть — значит не есть». Напротив, участники «Бешеной сушки» поначалу в шоке от объемов пищи, которые нужно съедать. Правда, пища пище рознь. Все дело в правильных продуктах.

Эксперты «Бизнес-девичника» расскажут о том, как деловым женщинам совмещать бизнес и семейную жизнь, бизнес и хобби. Все возможно!

— Основные клиенты и партнеры женского бизнеса — представительницы прекрасного пола. И мы хотим на одной площадке «Бизнес-девичника» объединить до 500 участниц, интересных друг другу, — говорит Ольга Третьякова.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТЛИЧНИЦЫ

В числе спикеров «Бизнес-девичника» — челябинский эксперт Юлия Кульчицкая. С женской аудиторией Юлия работает не первый год и точно знает, чем отличаются жительницы нашего миллионника от представительниц слабого пола, живущих в других регионах страны.

— Я очень много работаю с Екатеринбургом, с москвичками. Женщины Челябинска — это предпринимательницы-отличницы. Второе достоинство наших землячек — очень высокий уровень социальной ответственности. Наша женщина-руководитель не бросит проект на полпути, она доведет его до финальной точки. Москвички, например, легкомысленней: не пошел проект, и что? Наши не сдаются, — говорит Юлия Кульчицкая.

О чем будет говорить Юлия на «Бизнес-девичнике?»

— О женском счастье, потому что женщина-предприниматель параллельно играет роль женщины-матери, жены. Я знаю, многим мужьям не очень нравятся деловые жены. Бывает, дети говорят: «Мама, где ты была, когда я рос?». Далеко не каждая женщина-предприниматель, отличница, чувствует себя счастливой. На «Бизнес-девичнике» покажу несколько инструментов, чтобы каждая могла сделать себя счастливой.

— Меня часто спрашивают, чем женщина-предприниматель отличается от бизнесменов, представителей сильного пола? Я уверена: по части деловых качеств — ничем. Но женщина отличается своей многозадачностью, — говорит Ульяна Гаитова.

В каких сферах бизнеса женщины успешнее мужчин?

— Успешнее в сфере услуг: мы по природе своей заботливые, мы — хозяйки. Успешны проекты в сфере образования, бьюти-направлении. Мы все хотим посещать классных косметологов, ходить к лучшим мастерам маникюра и парикмахерам. Хотя есть примеры замечательных женщин — руководителей заводов, строительных предприятий, — говорит Алена Шорохова.

Ждут ли на форуме совсем неопытных в бизнесе челябинок? Тех, которые и задумываются о своем деле, но не решаются сделать первый шаг.

— Мы очень ждем эту аудиторию. Еще одна большая задача форума — вдохновить девушек на собственное дело. Мы покажем, что это может быть красиво и легко. У форума большая программа мастер-классов. Мы не будем только рассказывать и давать «матчасть». Мы попробуем быть… девочками! Мы пригласим участниц на парфюмерный мастер-класс, запланирован модный показ, фотопозирование в замечательно оформленной фотозоне. Мы научим особой гимнастике для лица, позовем на беседу с астрологом и психологом, — поясняет Алена Шорохова.

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Важно, что форум не ограничен по возрасту. На «Бизнес-девичник» приглашают участников всех возрастов.

Ждут и … мужчин.

— Если мужчинам интересен успешный кейс спикера Василия Смольного, мы рады их пригласить на встречу с нашим экспертом, — говорит Алена Шорохова. — И прочие наши темы интересны сильной половине. Например, «Как полюбить свой голос и научиться красиво говорить». Или «Как создать контент федерального уровня». Также универсальна тема нетворкинга. Провести воскресный день в атмосфере праздника, среди красивых успешных женщин — мужчинам такой шанс упускать нельзя. Я всегда говорю, что Челябинск — это город суровых мужчин и красивых женщин. Приходите!

Кстати, на «Бизнес-девичник» можно взять детей. Для них будет открыта зона игр и развлечений.

АДРЕСОК:

Форум для успешных женщин «Бизнес-девичник».

24 ноября, 9.00 — 19.00. Конгресс-холл «Малахит» (Челябинск, ул. Труда, 153). Вход свободный. Регистрация на сайте бизнесдевичник.рф.