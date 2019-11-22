Выставки современного искусства, певица с уникальным голосом и солист Парижской оперы

Певица с уникальным голосом Варвара приезжает в Челябинск 12+

Известная певица, заслуженная артистка России певица Варвара никогда не скрывала своей любви к лошадям. Но три года назад с ней и скакунов случился неприятный инцидент. Во время объезда владения своей эко-фермы в Тверской области, певица заметила, что лошадь начала себя очень странно вести. В один момент, ретивый скакун взбрыкнул, встал на дыбы и бросился галопом прочь.

— Не могу понять, что его так сильно спугнуло в тот момент, но я не ожидала подобного развития событий. Даже вскрикнула! Позвала на помощь, — отмечает певица.

Крик о помощи услышал муж Михаил который смог вовремя остановить жеребца. Через некоторое время скакун успокоился. Поклонники могут не переживать: сама этно-дива не пострадала и лишь отделалась легким испугом.

Этно-фолк-рок исполнительница, обладательница уникального голоса с диапазоном в 4,5 октавы и почти мистического магнетизма — Варвара записывает музыку, обращаясь к традиционным мотивам народов мира, поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, произведениям Моцарта, Бетховена, Баха, Бородина и Римского-Корсакова.

На выступлениях Варвары зрители наслаждаются чарующими звуками редких этнических музыкальных инструментов в сопровождении шоу-балета.

22 ноября, пятница

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 800 — 2 300 руб.

Челябинцев ждут на дискотеке 90-х 12+

Однажды автор этой рубрики оказался в наимоднейшем питерском ночном клубе. Одна молодежь — а из динамиков долбят хиты группы «Звери», «Руки вверх!» и прочих звезд прошлого. Народ ликовал: и такие вечеринки проводят еженедельно. В Челябинске же пройдет «Супердискотека 90-х». Да еще с каким масштабом! Так что молодежь может по приколу сходить на оригинальную танц-площадку, а люди, чья юность как раз пришлась на хиты конца миллениума, могут идти ностальгировать.

— Мы устроим в ДС «Юность» школьную дискотеку, покрутим ностальгические видеоролики, воссоздадим в фойе мир 90-х, и зажжем под самые крутые хиты нашей молодости! — пишут организаторы.

Обещают привезти таких артистов как Света, Шура, Акула, «Краски» (Оксана Ковалевская), «Вирус», «140 ударов в минуту», Danko, «Револьверс», Игорек, «Ночной патруль».

22 ноября, пятница

Дворец спорта «Юность»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 20.00

Билет: 900 — 2 500 руб.

Выставки современного искусства 12+

В краеведческом музее завершается фестиваль актуального искусства «Дебаркадер-2019». До конца недели можно успеть посетить выставки, которые подготовили в Челябинске аккурат для этого мероприятия.

«Куда Мы Есть» из коллекции музея современного искусства «ПЕРММ». На выставке посетители увидят художественные инсталляции, которые отсылают зрителя к переломным моментам недавнего прошлого.

«Ближе к телу» — выставка рубашек 1970-х годов и другой одежды советской эпохи из личной коллекции челябинца Льва Гутовского. Представляя в одном месте рубашки из разных республик Советского Союза, а также других коммунистических стран, художник демонстрирует зрителям основы советской культурной политики и эстетики.

«Красный самолетик. Выставка без рам», посвященный 100-летию живописца Николая Черкасова. Выставляют его архивы: листы с отпечатками, эскизы, коллажи, которые сохранены челябинским искусствоведом Ириной Духиной, много лет сотрудничавшей с художником.

До 24 ноября

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

Билет: 50 — 100 руб.

Тайная выставка в центре города 0+

А вы знали, что Челябинске есть частный музей фарфора? Причем в самом центре города в офисной высотке «Гипромез». Но попасть туда можно только с экскурсией. Ближайшая как раз намечается на грядущих выходных.

— Увидим изделия из фарфора начиная от царских времен и заканчивая современным. Узнаем историю изготовления фарфора на Урале. Посмотрим тончайшие изделия современных мастериц. Экскурсию для нас проведет руководительница музея Надежда Питахина, — сообщают организаторы.

Продолжительность мероприятия примерно 1,5 часа. После можно купить сувениры. Обратите внимание, что нужна предварительная запись по телефону.

24 ноября, воскресенье

пр-кт Ленина, 35

Начало в 12.00

Тел.: (912) 777-73-30

Билет: 300 руб.

Солист Парижской оперы выступит на челябинской сцене 6+

На Южный Урал приезжает заслуженный артист России, бас Владимир Огнев. Программа называется лирично — «Мне так хочется любить». Аккомпанировать за фортепиано ему будет лауреат

международных конкурсов Любовь Салаева. В программе: арии из опер, романсы, народные песни, песни военных лет.

Огнева знают как солиста Парижской оперы. Еще в 90-е он сделал стремительную карьеру. Через пару лет после окончания консерватории отправился в Ирландию, где исполнял партию в постановке местного режиссера.

— В его репертуаре более 30 партий в операх Верди, Россини, Моцарта, Генделя. Певец сотрудничает с Большим театром. Выступал на сцене Опера Бастий и Театра Елисейских полей в Париже, на фестивалях в России, многих странах Европы, в Японии, Ливане и Южной Корее. Владимир Огнев также выступает в драматическом театре, снимается в кино, — рассказывают в филармонии.

Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут.

24 ноября, воскресенье

Концертный зал им. Прокофьева

Тел.: (351) 264-76-71

Начало в 18.00

Билеты: 350 — 1 100 руб.