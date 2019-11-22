2019-11-22T10:32:08+03:00
Общество

Наталия Гончар о Томинском ГОКе: у Челябинска мы воду не заберем

Русская медная компания вкладывается в строительство Долгобродского канала
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Опасения экоактивистов, что с запуском Томинского ГОКа река Миасс обмелеет, беспочвенны. Об этом в интервью СМИ на прошлой неделе заявила вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар. Чтобы исключить дефицит воды для будущего предприятия и города, компания помогает строить Долгобродский канал.

Проект канала был разработан Федеральным государственным учреждением по эксплуатации водохранилищ в рамках федеральной программы. Его цель — создать альтернативный источник водоснабжения для Челябинска. Прокладка канала позволит перебрасывать в Миасс порядка 130 млн кубометров в год — это часть стока реки Уфы. Это примерно тот объем, который ежегодно забирает город-миллионник. Но финансирование проекта идет с некоторым растяжением по срокам — до конца 2020 года.

Наталия Гончар напомнила, что в первоначальной конфигурации проекта Томинского комбината пустую породу после обогащения вместе с технологической водой предполагалось направлять в хвостохранилище. После отстоя воду забирали бы обратно на обогатительную фабрику.

— Даже при таком технологическом процессе постоянно требовалась свежая подпитка, пусть и небольшая. Планировалось, что вода, необходимая для технологических процессов, будет поступать из озера Синеглазово и реки Чумляк. Проект прошел экспертизу, — рассказала Наталия Гончар.

Но после рассмотрения рекомендации экологического аудита по рекультивации Коркинского угольного разреза стало очевидно, что воды потребуется гораздо больше. Специалисты подсчитали, что на подпитку понадобится 24,6 млн кубометров воды в год.

— Мы обратились в Нижне-Обское бассейновое водное управление, которое отвечает за распределение водных ресурсов в регионе, — сообщила Наталия Гончар. — Есть схема комплексного использования водных объектов: расходы воды в каждой реке, кто берет и кто сбрасывает, и специалисты на основании этих данных сводят расчеты. Томинскому ГОКу выделили участок реки Миасс в районе поселка Бутаки.

Также вице-президент подчеркнула, что 24,6 млн кубометров воды необходимы при полной производительности, а в первый год, пока будут идти пусконаладочные работы, понадобится всего 10 млн кубометров. По расчетам специалистов в засушливые годы производство РМК может быть ограничено в объеме потребляемой воды: необходимо поддерживать определенный уровень ниже по течению, в том числе в Шершневском водохранилище. Надзорные органы всегда строго за этим следят. И чтобы не ставить производство в зависимость от капризов погоды, компания приняла решение вложиться в строительство канала, который в народе называют Долгобродским.

— Мы решили свести риски недостаточного обеспечения производства водными ресурсами к нулю, поэтому участвуем в финансировании строительства, хотя из общего объема поступающей воды мы будем брать всего одну пятую. У города мы воду точно не заберем, — заключила Наталья Гончар.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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