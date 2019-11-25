Погода в Челябинске в декабре 2019: ждем самые длинные снегопады и затяжные метели

В декабре на Южном Урале самые короткие дни и самые длинные ночи. А еще именно в декабре чаще всего идет снег, и надолго затягиваются метели.

ТО ОТТЕПЕЛИ, ТО МОРОЗЫ

— Нельзя сказать, что декабрь — самый холодный месяц зимы. Средняя температура воздуха составляет -12…-14 градусов. В этом году декабрь ожидается в пределах климатической нормы. Но в течение месяца могут наблюдаться оттепели и трескучие морозы, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Бывали годы, когда в декабре температура воздуха в городе опускалась ниже -42 градусов. Мало кто знает, но на поверхности снежного покрова в такие дни, а вернее, в такие ночи она еще меньше: -46 градусов.

Холода, правда, челябинцы забывают быстро. А вот оттепель посреди зимы, да еще и на праздник, вспоминают годами. Например, 31 декабря 1947 года воздух в Челябинске прогрелся до +6,5 градусов. Эта температура стала рекордной за всю историю наблюдения за погодой в Челябинске.

Продолжительность оттепелей и сильных морозов в Челябинске в декабре небольшая — всего один — три дня. Поэтому непогода легко переносится.

ОТ -3 ДО -20 ВЕСЬ МЕСЯЦ

Декабрь 2019 в Челябинске начнется с комфортных температур.

В начале месяца в городе будет -3…-5 градусов днем и -5…-8 градусов ночью. Возможны дни с плюсовой температурой.

Потом немного похолодает, и до самого конца месяца дневные температуры будут держаться на уровне -10…-15 градусов, ночные: -15…-20 градусов.

Декабрь славится своими метелями. В Челябинске они могут мести в общей сложности 13 дней. Также не редкость в декабре гололед, изморозь и туманы. Последние зачастую пугают челябинцев, так как мы принимаем их за густой смог.

— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

Отличить туман от смога можно лишь по наличию в воздухе вредных веществ. На глазок их практически не различишь.

ДЕНЬ ПОБОРЕТСЯ С НОЧЬЮ

22 декабря считается днем зимнего солнцестояния. В этом году он выпадает на воскресенье, что немного обидно, так как световой день будет самым коротким — всего лишь около семи часов.

Зато ночь будет самой длинной. И, как верили наши предки, магической: в старину в эту ночь было принято гадать на любовь.

В конце декабря день начнет прирастать на минутку за каждые сутки. Поэтому можно смело сказать, что и грядущая новогодняя ночь — одна из самых длинных в году.

Прогноз на праздники мы дадим позже. Пока он слишком неточный.

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