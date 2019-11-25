Челябинск опять испачкали в грязи, пересолив дороги

Жиденький снежок, выпавший минувшей ночью, быстро превратился в жидкую грязь. По городу ездят черные автомобили. Зачем их мыть, если моментально ухлюпаешься?

В грязи обувь пешеходов: в присутственных местах остаются заметные черные следы. Не спасают и бахилы: грязный след тянется за тобой.

А ведь этой осенью власти города заявляли, что использовать реагенты будут исключительно в местах возможного наката. Сегодня на улице всего минус 7 градусов. Может, не стоило солить дороги?

— В десять вечера воскресенья я общалась по телефону с представителем подрядчика, АО «Южуралмост», Алексеем Струговцом. Он мне сказал, что реагентов практически не применяют, — сказала глава города Наталья Котова. — Я продолжаю настаивать: обработка дорог должна быть минимальной. Приоритет должен быть за механизированной уборкой.

И что скажет Алексей Струговец?

— Температура на улице неустойчивая, около нуля. Оттого и грязь. Обрабатываем реагентами только в опасных местах. На неделе было несколько коммунальных порывов, и вода выливалась на перекрестки, колесами автомобилей растаскивалась по соседним улицам, — ответил Струговец.

УЖЕ ВЫВЕЗЛИ 15 ТЫСЯЧ ТОНН

Если все дороги, даже вспомогательные, залиты черной жижей, выходит, весь город — один опасный, с точки зрения скольжения, перекресток? Или везде фонтаны коммунальных ЧП били?

Подрядчик сообщил, что сметенный к обочинам снег потом вывозится на специальный полигон по Бродокалмакскому тракту. Уже вывезено 15 тыс тонн.

КОГДА ЭТО КОНЧИТСЯ?

Трехлетний контракт по содержанию дорог Челябинска у АО «Южуралмост» заканчивается 31 декабря 2019 года. По распоряжению Натальи Котовой на будущее большие работы по обслуживанию городских дорог — главных и второстепенных, а также тротуаров и внутриквартальных проездов разбиты на восемь лотов. Требования и штрафы к качеству уборки ужесточены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00