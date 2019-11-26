В Челябинске на заправках не доливают бензин

Без бензина, увы, «ни туды и не сюды». А что заливают автомобилистам и доливают ли горючку?

ЗАЛИЛИ, И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ

На форумах полным-полно недовольных историй. Недавно крик души вырвался у «andrei a». На своей страничке он жалуется на то, что решил «кануть» пять литров бензина на известной АЗС в деревне Султаева (название станции не указываем). Но в итоге стрелка на приборах даже не дрогнула. Предъявил претензии сотрудницам АЗС. Те все отрицают: залили, и никаких гвоздей. Пришлось еще добавить пять литров и написать жалобы руководству сети АЗС и в надзорные органы.

«Игорь М» грешит на АЗС на Комсомольском проспекте, напротив «Теоремы» и делится своим печальным опытом. Пишет, что решил заправиться на баллы. Заправил 2,38 литра по чеку, вот только датчик на щитке приборов как показывал, что проеду на содержимом в бензобаке 315 км, так после все те же 315 км. При расходе 7,8 литра на 100 км, датчик должен был добавить как минимум 30 км. Увы... Деньги небольшие, но сам факт «обдуриловки» чести АЗС не добавляет. «Заправился на двигатель начал «чихать» и глохнуть. Да еще и «чек» загорелся. Пока не «доплелся» до другой заправки и разбавил «газовый» бензин», нормально не поехал», — пишет Ринат.

Претензии самые разные. Кто-то недоволен качеством бензина — «летят» бензонасосы, чернеют свечи, бензин быстро кончается, зимний «дизель» не хочет ехать, проверки по сканеру ELM (адаптер диагностики автомобиля фиксируют недоливы — до шести процентов и выше, старые моторы не хотят «переваривать» нынешний бензин, недолив на некоторых АЗС таков, что реальная стоимость литра бензина составляет не заявленные 44-45, а 55 рублей... Где ни копни, вопросов хватает.

В СИСТЕМУ НЕ ЗАЛЕЗТЬ

Гости студии радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) автомобилисты со стажем — директор Издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин и автоэксперт, журналист Артем Краснов. Наши спикеры ответили на вопросы и прокомментировали звонки слушателей.

Наш первый вопрос — по данным Федерация автовладельцев России подавляющее большинство заправочных станций в стране обманывает потребителей и недоливает в баки более процента оплаченного объема. Утверждается, что около 76% АЗС в стране занимаются мошенничеством. Говорят, обычно недолив от 3 до 5 литров на заправку в 30-40 литров — обычное дело?

— Тема АЗС, можно сказать, неисчерпаемая. По своему опыту скажу, что недолив на уровне 5-10 литров проследить не так сложно. На мой взгляд, даже бортовой компьютер может «хандрить» и неправильно выдавать уровень топлива и то, сколько километров можно на нем проехать.

А еще АЗС периодически проверяют контролирующие органы. Но такие проверки проходят раз в два-три года и о них заранее предупреждают. Могут приехать с комиссией, скажем, по жалобе потребителя. Контроль ведется с помощью специального мерного ведерка… Полагаю, что крупным заправочным станциям нет смысла заниматься недоливом. По крайней мере, все оборудование там четко отлажено. Другой вопрос — качество топлива. Да, сейчас оно достаточно качественное. Но как часто и по графику ли идет промывка емкостей для хранения бензина? Там скапливается грязь, различные смолы, какие-то тяжелые осадки. И какое бы топливо не было качественным, эта грязь может все испортить.

С Артемом согласился и слушатель, позвонивший в прямой эфир. Он рассказал, что больше двух лет проработал на АЗС и подтвердил, что сотрудники заправок просто технически не могут «воровать» бензин: оператор не может никак залезть в современную электронную систему настройки заправочной станции.

Наши эксперты считают, что на АЗС водителей обмануть сложно. Фото: Архив КП

В КИЛО ИЛИ В ЛИТРАХ?

Другой слушатель, позвонивший в эфир радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) поднял тему отгрузки топлива на АЗС. Тут, по его мнению, тоже есть своя неразбериха: бензовоз сливает «горючку», исходя из общего веса транспортного средства, то есть, в килограммах, а заправка принимает бензин в литрах. Важный аспект — при разной температуре воздуха бензин, если считать килограммами, может увеличиваться в объеме. Вес растет из-за испарений (читай, газа). И точных данных по объему в итоге никто не может предоставить. Это на бумаге все может выглядеть в рамках положенных цифр. А по факту? При этом визуально заметить ничего невозможно: цифры на колонке и кассовый чек будут верными, однако фактически в баке окажется топлива меньше оплаченного...

НЕТ СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКИ

— Плотность топлива — значимая величина, и здесь мы говорим именно о заправке самих АЗС. Там тоже много своих нюансов. Были даже случаи, когда водители автоцистерн вешали внутрь емкости обычное ведро на проволоке и закрепляли его на внешней обшивке бензовоза. Пломбы при этом не страдали. После слива водитель благополучно поднимал это ведро и забирал свой «бонус» в виде 10 литров бензина. Такой бизнес продолжался какое-то время. Менеджеры не могли понять, куда уходят эти недостающие литры. Потом схема раскрылась… Я думаю, что на АЗС сложно сейчас недоливать топливо из-за электронных систем контроля. Это риски для репутации компании. Запрограммировать обман — настроить оборудование таким образом, что недолив будет происходить всегда, на мой взгляд, очень и очень проблематично, — делится своим мнением Сергей Филичкин.

Действительно ли бензовозы тоже обманывают АЗС, а недостачи заправкам надо покрывать за свой счет? Бензин всегда стремиться куда-нибудь утечь, испариться или усесться при остывании…

Артем Краснов, отвечая на этот вопрос, рассказал, что по его данным, к сожалению, пока нет стандартной методики и четких ГОСТов, которые бы отслеживали недоливы на уровне от 50-60 литров и выше.

Еще один автовладелец, позвонивший в студию, посетовал на газовые АЗС. Рассказал о недавнем случае, когда в его бак емкостью 41 литр, на заправке умудрились закачать 42,5! Слушатель недоумевал: как так могло получиться, если и до заправки у меня бак не был пустым? При этом сотрудница АЗС только разводит руками: ничего не понимаю, оборудование заправило вас такой вот объем…

СОВЕТЫ «КП»

Как подстраховать себя от недолива на АЗС:

— сами никогда не допускайте, чтобы начало заправки происходило без Вас, счетчик должен сброситься на (0,00)

— если есть подозрения, жалуйтесь высшему руководству фирмы, которой принадлежит АЗС и обязательно в местные налоговую, транспортную и торговую инспекции (телефоны должны быть на АЗС), после этого должны пойти проверки.

— на каждой станции должны быть емкости объемом 10, 15 или 20 литров. Посредством них проверятся, насколько правильно функционирует колонка (мерная емкость — канистра должна иметь опломбировку и деления, равные 100 миллилитрам).

— заявлять о фактах недолива бензина в Общества защиты прав потребителей или в Роспотребнадзор.