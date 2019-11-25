«Проще, чем ГТО»: школьники из Челябинской области померились силой по новой системе

Вместо сидения за компьютером — подтягивания на турниках: среди школьников Южного Урала набирает популярность новая система тренировок «Русский силомер». А возможность завоевать награды только добавляет мотивации.

В минувшие выходные в образовательном центре «Ньютон» состоялись отборочные соревнования регионального турнира «Русский силомер» среди ребят из Челябинска и Коркино. Девчонкам и мальчишкам предстояло за 60 секунд выполнить на турниках различные упражнения от сгибания ног в коленях до подтягивания на одной руке. Чем сложнее элемент, тем больше баллов.

Выносливости второклассницы из Коркино Евы Нуртдиновой может позавидовать даже взрослый человек. Из последних сил продолжает энергично делать упражнения. Подбадривают одноклассники и учительница.

— Сначала было волнительно, потом включилась и все нормально пошло, — поделилась впечатлениями девочка. — Я хожу на скалолазание и надо иметь сильные руки, чтобы брать неудобные зацепки. Подтягивания мне очень помогают.

«Русский силомер» появился семь лет назад в соседнем Екатеринбурге. Как отмечает его создатель Игорь Пыжьянов, для советских ребят подтягивания были основой физподготовки, после которой хоть в плавание, хоть в баскетбол, а турники стояли в каждом дворе.

— У ребенка из любой деревни есть шанс стать спортсменом. Не нужно покупать дорогую форму, даже тренер не нужен — вышел, засек время и тренируешься, — подчеркивает Игорь Пыжьянов. — В 90-х, когда была перестройка, все туники спиливали и сдали на металлолом, а наши дети стали хлюпиками. Но мы двигаем эту тенденцию в другую сторону, помогаем вернуть дружбу и здоровье. Выходя во двор, они начинают социализироваться, общаться друг с другом, а не сидеть в гаджетах.

Возрождением уличного спорта и строительством воркаут-площадок в городах Челябинской области много лет занимается Русская медная компания. В этом году РМК поддержала турнир «Русский силомер».

— «Русский силомер» — это такой спортивный стимул заниматься на площадке, — отметил директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. — Здесь есть система соревнований, которая даже проще, чем нормы ГТО: ребята могут выбрать хотя бы одно упражнение, которое получается лучше всего, и заработать баллы. Мы достаточно осмысленно выбрали нишу дворового спорта и видим, что в каждой территории с большой охотой идут на соревнования. Самое главное преимущество — доступность.

Ранее в аналогичных турнирах приняли участие ребята из Орска, Карабаша, Кыштыма, Варны и Фершампенуаза. Победители отправятся на соревнованиях в Екатеринбург.