2019-11-25T17:02:48+03:00
Общество

«Проще, чем ГТО»: школьники из Челябинской области померились силой по новой системе

Рассказываем, что такое «Русский силомер»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вместо сидения за компьютером — подтягивания на турниках: среди школьников Южного Урала набирает популярность новая система тренировок «Русский силомер». А возможность завоевать награды только добавляет мотивации.

В минувшие выходные в образовательном центре «Ньютон» состоялись отборочные соревнования регионального турнира «Русский силомер» среди ребят из Челябинска и Коркино. Девчонкам и мальчишкам предстояло за 60 секунд выполнить на турниках различные упражнения от сгибания ног в коленях до подтягивания на одной руке. Чем сложнее элемент, тем больше баллов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выносливости второклассницы из Коркино Евы Нуртдиновой может позавидовать даже взрослый человек. Из последних сил продолжает энергично делать упражнения. Подбадривают одноклассники и учительница.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сначала было волнительно, потом включилась и все нормально пошло, — поделилась впечатлениями девочка. — Я хожу на скалолазание и надо иметь сильные руки, чтобы брать неудобные зацепки. Подтягивания мне очень помогают.

«Русский силомер» появился семь лет назад в соседнем Екатеринбурге. Как отмечает его создатель Игорь Пыжьянов, для советских ребят подтягивания были основой физподготовки, после которой хоть в плавание, хоть в баскетбол, а турники стояли в каждом дворе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У ребенка из любой деревни есть шанс стать спортсменом. Не нужно покупать дорогую форму, даже тренер не нужен — вышел, засек время и тренируешься, — подчеркивает Игорь Пыжьянов. — В 90-х, когда была перестройка, все туники спиливали и сдали на металлолом, а наши дети стали хлюпиками. Но мы двигаем эту тенденцию в другую сторону, помогаем вернуть дружбу и здоровье. Выходя во двор, они начинают социализироваться, общаться друг с другом, а не сидеть в гаджетах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возрождением уличного спорта и строительством воркаут-площадок в городах Челябинской области много лет занимается Русская медная компания. В этом году РМК поддержала турнир «Русский силомер».

— «Русский силомер» — это такой спортивный стимул заниматься на площадке, — отметил директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. — Здесь есть система соревнований, которая даже проще, чем нормы ГТО: ребята могут выбрать хотя бы одно упражнение, которое получается лучше всего, и заработать баллы. Мы достаточно осмысленно выбрали нишу дворового спорта и видим, что в каждой территории с большой охотой идут на соревнования. Самое главное преимущество — доступность.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее в аналогичных турнирах приняли участие ребята из Орска, Карабаша, Кыштыма, Варны и Фершампенуаза. Победители отправятся на соревнованиях в Екатеринбург.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Новости 24
Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили
Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска
Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог
Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт
Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области
«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки
СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране
После диких очередей в ГИБДД в Челябинске открыли новый пункт оформления аварий
На турнире по ММА 11-летний школьник из Челябинской области впал в кому
Зимой во дворах Челябинска откроют 75 хоккейных площадок
«Баядерку» на сцене Челябинска украсит солист Баварского балета
Молодой житель Челябинска вербовал террористов на войну в Сирию
В Челябинской области двое сотрудников ЖКХ похитили 54 млн рублей
На берегу Шершней в Челябинске запретили строить коттеджи без канализации
Шприцы, пробирки с анализом на ВИЧ и человеческие органы: в Челябинской области обнаружили свалку опасных отходов
В Челябинске ищут угнанный Lexus за 7 миллионов рублей
«Выскочили из мусорки и вцепились сзади»: в Златоусте стая собак бросилась на девочку, когда она возвращалась из школы
Думала, что ушиблась — оказался рак: девочка из Челябинской области победила онкологию
Роддом в Челябинске завалили букетами ко Дню матери
СК возбудил уголовное дело на мать из Челябинска, которая побила младенца
В минздраве рассказали, как предотвратили забастовку врачей скорой в Челябинской области
На площади Революции в Челябинске начался ремонт трибун
Перед Новым годом в Челябинске запретят движение грузовиков и спецтехники
В Челябинск привезли новые автобусы МАЗ
В Челябинске пассажиры общественного транспорта пересели с маршруток на новые автобусы
Бизнесмена из Челябинской области могут оштрафовать на десятки миллионов за эксплуатацию гастарбайтеров
В Челябинске обсуждают жуткую аварию на дорожной развязке