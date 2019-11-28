«Доступные по цене и удобные для семей»: ЮУ КЖСИ готовит к сдаче два дома

Челябинск активно прирастает новыми домами и предложениями о квартирах с чистым воздухом за окном. Но, как показывает практика, не каждая панельная новостройка может похвастаться развитой инфраструктурой. Близость детского сада, поликлиник и школы — веский аргумент для сегодняшних молодых родителей. Если отправиться в турне на маршрутном такси до конечной остановки Северо-запада, то можно открыть для себя новый 50-ый микрорайон, новоселам которого похоже нет особой нужды ездить в центр города. Все необходимое — в шаговой доступности.

— Мы переехали сюда около 5 лет назад, дома хорошие, — рассказывает жительница 50-го микрорайона в Парковом Ирина. — Мы довольны выбором местности, тут свежий воздух, лес, все равно поменьше машин, не такая загруженность дорог.Если театр начинается с вешалки, то изучать новый микрорайон лучше с опроса жителей.

— Для нас было самое главное — доступность в цене. Потом то, что рядом лес, свежий воздух, много деток. Работает детский сад, но мы пока в очереди. Через дорогу строится новая школа, — продолжает молодая мама Алена. Здесь хорошая управляющая компания работает, всегда чистенько и подъезды моют. Есть пару маршруток, которые останавливаются прямо рядом с домом.

В Парковом уже работает новый Образовательный центр №2 (пересечение улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого). А через дорогу от 50-ого микрорайона строится еще один — на 1500 учеников. Местные жители говорят, что школа должна открыться в 2020 году.

Сейчас завершен монтаж третьего этажа, здание уже обрело свои очертания — размеры колоссальные. В планах еще построить стадион и площадь перед входом. Рядом работает почтовое отделение и опорный пункт полиции.

Детский сад в 50-ом микрорайоне построен по самым современным стандартам. Детально продумано и расположение учреждения — садик построен в самом центре жилого массива, так что добираться до него одинаково удобно из любой новостройки.

Территория садика разбита на участки для прогулок, подвижных игр и занятий физкультурой на детских комплексах. Просторные крытые веранды позволяют организовать занятия детей на открытым воздухе, но под защитой от непогоды. Строители позаботились о безопасности и комфорте детей.

Территория детсада огорожена, между верандами высажены деревья. Видно, что руководство и родители деток вместе заботятся о порядке.

Детские площадки во дворах немноголюдны из-за мороза. Мамочки рассказывают, что аншлаг начинается во второй половине дня, когда школьники возвращаются после уроков или родители после работы выходят гулять с детьми. Обойдя уже заселенные дома, можно насчитать семь игровых зон и три спортплощадки с уличными тренажерами.

Гулять по территории приятно, ширина тротуаров позволяет чувствовать себя в безопасности от машин. Кстати, для них тут тоже есть место. За пределами дворов обустроены просторные карманы для парковки. Ширина проезда во дворе позволяет даже мусоровозу спокойно развернуться и выполнять свою работу. Контейнерные площадки огороженные и чистые.

Филиал городской поликлиники в 50-ом микрорайоне открылся сравнительно недавно, но прием в учреждении идет полноценно. В расписании есть врачи-терапевты, акушеры-гинекологи и женская консультация.

Если зайти в глубь микрорайона, то видно, как растут два новых дома от застройщика ЮУ КЖСИ. Кстати, именно эта компания в 2010-ом году основала Парковый. В одном из домов, который уже обрел свои четкие очертания, ведут отделочные работы.

Строители рассказывают, что лифты будут ездить с нулевого этажа — особенно удобно для мам с колясками. У выходов из подъезда работают сварщики — монтируют пандусы.

У второго дома много монтажников, и каждый четко знает свою работу. За площадку заезжают панелевозы — монтируется верхний технический этаж.

Отделка новых квартир от ЮУ КЖСИ в 50 микрорайоне чистовая. Не удивительно, что молодые семьи выбирают именно такой вариант.

Когда у тебя ипотека, ребенок или только готовишься стать родителем, не так-то просто делать ремонт с нуля. А здесь уже есть натяжной потолок, обои, линолеум, сантехника в ванной, красивые двери в комнатах.

Когда смотришь на подоконник, не сразу понимаешь, зачем нужны эти «штуковины» и как они работают. Это так называемые детские замки. Их ЮУ КЖСИ устанавливает для того, чтобы маленькие дети не могли без взрослых открывать окна. Поэтому безопасные окна — несомненный плюс.

Несмотря на отделку и развитую инфраструктуру 50-го микрорайона, застройщик держит приемлемые цены на квартиры. Так, в доме 16 (стр.) однокомнатные квартиры продаются от 1,26 млн рублей, а самая популярная — двухкомнатная квартира 60 кв.метров — выходит 2 100 000 рублей.

При этом в офисе ЮУ КЖСИ еще бесплатно подбирают ипотечную программу и делают расчет ежемесячных платежей. Удобно, что покупка квартиры проходит в режиме «одного окна» — приехал, выбрал и сразу оформил.

Уже в конце этого года начнется заселение первого дома — ему уже присвоен почтовый адрес Александра Шмакова, 17-А. До первого снега строители высадили кусты и молодые деревья, полностью уложили асфальт на парковке и начали устанавливать детскую площадку. Второй дом, у которого пока только монтируют крышу, планируют заселять в I квартале 2020 года.

Как отмечают на стройке ЮУ КЖСИ, лучший способ обрести новую квартиру — приехать ее посмотреть. Вскоре цены на квартиры в двух новых домах подрастут. Это обычная практика, когда вот-вот начнется заселение. Записаться на экскурсию в 50-ый микрорайон и забронировать квартиру по старой цене можно по телефону 245-60-60 или на сайте парки174.рф.

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации — на сайтах и наш.дом.рф.

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