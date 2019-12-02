Семейный квартал «Ясный берег»: счастье собственного дома и городской комфорт

Многим хочется свой дом и маленький садик. Но как уехать далеко от детсадов и школ? Не каждый рискнет отказаться от крупных магазинов и поликлиники рядом. И не нужно! Семейный квартал таунхаусов «Ясный берег» — это сбывшаяся мечта о доме на берегу озера для тех, кто не готов расстаться с городом.

ЯСНЫЙ БЕРЕГ — ГДЕ ЭТО?

Квартал находится в Тракторозаводском районе Челябинска на берегу Первого озера. Причем, «на берегу» — в данном случае не абстрактная формулировка. От дома до озера — 300 метров.

«Ясный берег» расположился в динамично развивающемся микрорайоне Чурилово недалеко от проспектов Давыдова, Зальцмана, Ленина. До самого центра Челябинска — площади Революции — всего 15 минут на авто! А дублеры проспекта Ленина решили проблему огромных пробок, и теперь по вечерам жители Чурилово комфортно добираются домой.

А ЧТО С ТРАНСПОРТОМ?

Благодаря удачному расположению квартала, не обязательно покупать личный автомобиль каждому члену семьи. Вокруг активно прокладывают новые дороги. Сейчас до остановки общественного транспорта — 1 км, то есть 10 минут ходьбы.

Поставить свою машину можно в личном гараже или рядом с таунхаусом. На каждую семью предусмотрено два парковочных места на улице.

— Мы прислушались к мнению челябинцев и в 2019 году часть таунхаусов построили с гаражами и часть без них, чтоб было больше жилой площади, — рассказывает директор квартала «Ясный берег» Юлия Клюева. — Всего в квартале 22 таунхауса: 10 мы сдали в прошлом году и 12 в этом. Многие из них забронировали еще во время строительства. Остались свободны пять таунхаусов.

ДЛЯ СЕМЬИ БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКОЙ

По просьбе больших семей в этот раз застройщик предусмотрел таунхаусы увеличенной площади. Теперь в «Ясном берегу» можно выбрать жилье размером от 120 до 170 кв м. Это два этажа со свободной планировкой: воплощай любой дизайн!

Кстати перед Новым Годом для покупателей жилья в «Ясном береге» действует акция — дизайн-проект в подарок.

Просторно не только внутри таунхаусов, но и вокруг. Здесь есть большая площадка для детей и отдельная — для подростков. Одним нужны горки и качели, а другим — спортивные снаряды и газоны для отдыха. Территория закрыта от посторонних. «Ясный берег» учел интересы всех своих жителей.

Детсады и школа находятся в пределах двух остановок от квартала. В 500 метрах от него строится новый детский сад. Также в пешей доступности — поликлиники и вся остальная необходимая инфраструктура.

СКОЛЬКО СТОИТ

Таунхаус площадью 120 кв м с земельным участком стоит 3 млн 708 тыс. руб.

Цена квадратного метра жилья в “Ясном береге” — 30 тыс. 900 рублей, что сопоставимо с ее стоимостью в панельном доме.

— А еще в таунхаусах в разы дешевле, чем в квартирах, обходится отопление. К тому же, жители «Ясного берега» сами регулируют необходимую им температуру внутри помещения, — рассказывает Юлия Клюева. — Если же сравнивать с частными коттеджами, то их конечная стоимость значительно выше, чем у таунхауса. Ведь частник должен самостоятельно завести коммуникации, организовать детскую площадку и т.д.

КСТАТИ

Это победа: южноуральцы выбрали «Ясный берег»

Семейный квартал таунхаусов «Ясный берег» стал победителем областного конкурса “Лучший строитель-2019”.

Конкурс ежегодно проводит мадиахолдинг «Комсомольская правда» Его судьи — все южноуральцы, проголосовавшие за лучшие по их мнению компании и проекты на сайте chel.kp.ru. Голосование длилось пять месяцев, и 1 декабря были объявлены результаты. В этом году народная премия в номинации “Прорыв года” по праву досталась «Ясному берегу»!

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ

Светлана:

— Мы купили жилье в «Ясном береге» в начале лета. Родился второй ребенок, и захотелось увеличить жилплощадь — чтобы у каждого была своя комната. Еще привлекло, что нет такого шума и загазованности, как в центре города. Близко озеро, и летом можно отдыхать, загорать.

Александр:

— Сначала хотели купить свой дом. Но это сложнее и финансово, и физически, ведь за его состоянием постоянно нужно следить. Выбрали таунхаус, как компромисс: все удобства квартиры, и участок есть, и соседей по-минимуму, над головой никто не топает.

Семейный квартал «Ясный берег»

Офис продаж: Бизнес-дом Спиридонов, офис 401А/1.

Тел. отдела продаж: +7 (351) 223-20-07, +7 919 123-20-07

Сайт: yasbereg74.ru

Соцсети: страница квартала «Ясный берег» в ВК