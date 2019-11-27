«К нему уже отказывается ехать скорая»: у некурящего спортсмена из Челябинска нашли рак легких

Рак легких принято считать «болезнью курильщика» — об этом настойчиво предостерегают пачки сигарет с ужасающими картинками. По иронии судьбы этот страшный диагноз «аденокарцинома легкого» поставили челябинскому спортсмену и тренеру Павлу Гвоздеву, который ни разу в жизни не курил.

Недавно ему исполнилось 33 года. Свой праздник он провел в постели.

— Три дня перед своим днем рождения он пролежал в бреду, у него были галлюцинации, — рассказала жена Павла Александра Романова. — Я такое в страшном сне представить не могла...

Александра ухаживает за Павлом в режиме 24/7

ОБНАРУЖИЛИ НА ФЛЮОРОГРАФИИ

Все началось в прошлом году. Дату 21 августа его семья запомнила навсегда — в этот день он прошел флюорографию, как положено, раз в год.

— На следующий день ему позвонили и пригласили на дообследование. Обнаружилось, что в средней доле правого легкого у него образование 4,5 на 5 см! При том, что годом ранее флюорография была хорошая. Не было и никаких симптомов: ни кашля, ни боли, ни одышки, — вспоминает Александра.

Челябинца отправили на консультации ко всем врачам. Изначально предполагали все, что угодно, только не рак. И только после того, как ему удалили среднюю долю легкого вместе с опухолью, стало понятно, что она злокачественная и уже во второй стадии.

— Мы продолжили обследоваться. Обнаружили метастазы в подключичных лифмоузлах и задней доле головного мозга — все с правой стороны. Паше поставили четвертую стадию, — продолжает Александра. — Он прошел лечение на киберноже (ускоритель для дистанционной прицельной лучевой терапии. — Прим. ред.), затем он прошел шесть циклов химиотерапии.

Павел и Александра познакомились в спортклубе, где они вместе работалиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причем, уже после четвертого ему резко стало хуже, а после шестого случился страшный приступ: появилось онемение конечностей, левой половины лица, языка, а также спутанность сознания, дезориентация, нарушение зрения и речи. Начались страшные головные боли, тошнота, поднималось давление. Прописали еще три курса поддерживающей химиотерапии, Паша осилил только один.

ОПУХОЛЬ ПОШЛА ДАЛЬШЕ

После лечения состояние ухудшилось. Несмотря на то, что опухоль в мозге значительно уменьшилась, метастазы распространились дальше — в спинной мозг. Продолжить лечение Павел пока не может — у него сильный отек головного мозга.

Александра предполагает, что в дальнейшем лечении Павлу могут отказать, ведь больной даже не может самостоятельно есть и передвигаться. Жить с ним в палате нельзя.

— Я заставляю его кушать — как маленького ребенка. Он не критично относится к своему состоянию, он не может понять, что ему плохо. Ругается: «Ты прекращай вокруг меня носиться!», а сам не может дойти до туалета. Говорю, что хочу обнять его и так веду его, — рассказывает Александра. — При этом, у него нет ни капли отчаяния, он борется и хочет жить.

Опухоль обнаружили на флюрографии. Никаких симптомов не было

Альтернатива — платная больница, но счет за терапию пойдет на миллионы рублей. По словам Александры, к Павлу уже отказывается ехать скорая.

— «А что вы хотели, у вас такое заболевание» — вот так мне ответили, когда я позвонила на горячую линию министерства здравоохранения. Чтобы поехать в больницу, вызывала платную скорую: его спустили на носилках и довезли до места.

ЧТО ГОВОРЯТ ОНКОЛОГИ?

Что послужило спусковым крючком для возникновения рака именно у Павла, науке неизвестно. Александра заверила: муж никогда не жил в промышленных районах, не курил, и его сложно назвать пассивным курильщиком.

Аденокарцинома легкого, может быть, и не связана с курением, отмечают в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Здоровый образ жизни важен, но он не отменяет такой важный фактор, как генные нарушения и нарушения иммунной системы, которые лежат в основе любого онкологического заболевания.

Павел прошел шесть циклов химиотерапии в челябинском онкоцентреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Некоторые виды рака легкого бывают и у некурящих. Его могут спровоцировать:

- травмы грудной клетки,

- пневмония,

- перенесенный «на ногах» грипп.

Неконтролируемые физические нагрузки, постоянный стресс, а также прием анаболических стероидов тоже существенно увеличивают риск развития злокачественного новообразования. По статистике, мужчины болеют раком легкого чаще, чем женщины.

ЕЖЕГОДНО ДЕЛАЙТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ

— Особенность строения легких такова, что есть зоны, которые не видно при рентгене. Однако ежегодная флюорография позволяет отслеживать состояние легких в динамике, — рассказали в Центре онкологии и ядерной медицины. — Вся сложность любого онкологического заболевания такова, что предсказать скорость, особенности развития и метастазирования опухоли у каждого конкретного пациента невозможно. Распространенность злокачественного процесса не всегда зависит от размеров опухоли.

Онкологи заверяют: пациенту не отказывают в лечении. Оно бывает разным, и снятие симптоматики — тоже лечение, и выполняется как в стационаре, так и на дому. Если специалисты поликлиники по месту жительства отказывают в медицинской помощи, нужно жаловаться руководству. Они обязаны заниматься такими больными.

— В данном случае в рамках паллиативной помощи рекомендована коррекция неврологической симптоматики. Планируется повторный осмотр ведущими специалистами онкоцентра. Что касается специализированного лечения, здесь отсутствие возможности обслуживать себя — не причина отказа. Может не позволить общее физическое состояние. У человека должны быть силы, чтобы его перенести. В противном случае оно не поможет, а нанесет вред — пациент просто не выдержит лечения, — прокомментировали в Центре онкологии и ядерной медицины.

КАК ПОМОЧЬ ПАВЛУ?

Семье постоянно нужны средства на лекарства и оплату медицинских обследований. По вопросам оказания помощи Павлу Гвоздеву можно связаться с его супругой.

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