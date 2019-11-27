В Челябинской области построят больницы и крутые образовательные центры

В эфир радио «Комсомольская правда» Ирина Альфредовна пришла минута в минуту: рабочий график первого заместителя губернатора расписан жестко. На время программы мобильный телефон Ирина Гехт отключила. Но стоило «выйти на связь», мобильник стал звонить без конца.

— Быть членом команды губернатора Алексея Текслера — насколько это интересно и сложно?

— Это, безусловно, интересно. Алексей Леонидович поддерживает все новое, и мы нацелены на перспективу, несмотря на текущие задачи, которые перед нами стоят. Да, мы столкнулись с большим спектром проблем, которые решаем «с колес». Да, есть сложности, но, думаю, в течение года нам удастся наладить системную аэробную работу во всех отраслях социальной сферы.

ПЕРЕЙТИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ К ПОМОЩИ

— Вы отвечаете за самый сложный блок вопросов — социальный. Все так запущено?

— Я бы не сказала про запущенность: система, кто бы ей ни руководил, все равно будет выполнять текущие задачи. Вопрос — в отношении людей, в их заинтересованности в развитии системы. На рабочей встрече медики мне сказали следующее: когда пять лет с нас спрашивали только за кредиторскую задолженность, ушла привычка следить за чем-то другим.

В этом есть определенная сложность, но я думаю, что и это быстро возвращается. Наверное, нужны и жесткие меры, чтобы как-то встряхнуть ситуацию, дать понять, что мы не просто говорим, а призываем поменять свое отношение к работе, к людям. Нужно перестать мерить все медицинскими и образовательными услугами, а перейти к оказанию медицинской помощи, образованию и воспитанию наших детей.

Думаю, этот ментальный сдвиг произошел не только в системе Челябинской области, но и в целом по стране.

Пять лет мы вкладывали деньги в развитие высокотехнологичной медицинской помощи, и, слава богу, она есть, и мы спасаем людей, которые еще десять лет назад даже не думали о том, что смогут полноценно жить. Но, к сожалению, была утрачена первичная система оказания медицинской помощи, закрыты по стране сотни ФАПов и амбулаторий.

Кстати, мы в Челябинской области начали говорить об этом чуть раньше, чем на федеральном уровне. Губернатор обозначил этот посыл в обращении к Законодательному собранию. Приоритет для Алексея Текслера — развитие первичного звена медицины. И я с гордостью говорю о том, что мы готовили с Алексеем Леонидовичем записку для Татьяны Алексеевны Голиковой. Она ее использовала на совещании с Президентом России по состоянию первичной медико-санитарной помощи.

В Челябинске заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Алексей Текслер обсудили вопросы развития медицины региона. Фото: gubernator74.ru

Сегодня мы делаем программу модернизации в рамках федеральной программы; надеемся, что будут выделены серьезные ресурсы. По решению губернатора финансирование из областного бюджета на решение первостепенных задач в медицине в 2020 году вырастет почти на 3 млрд руб.

НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ, НО СТРОИТЬ

— Во время рабочих поездок по региону Алексей Текслер всегда бывает в местных больницах, поликлиниках. Состояние иных зданий требует вложения огромных средств.

— В ряде территорий мы отходим от ремонтов зданий, устаревших морально, и физически. Начнем строить новые, и это совершенно правильно, потому что это и другое качество, и другое настроение у жителей, когда они приходят в новую больницу.

— Есть кадровый голод в медицине.

— Да, мы понимаем, что сколько бы мы ни вложили в ремонт, в строительство и переоснащение, главное — это врач. Нам не хватает около полутора тысяч врачей и столько же среднего медицинского персонала. По решению губернатора появится региональная программа развития кадров в здравоохранении.

Ее наполнением станет тема выделения врачам служебного жилья: предусмотрены субсидии муниципалитетам в размере 200 млн руб. Будет и профессиональная траектория для каждого выпускника медицинской академии. Сегодня врач заинтересован даже не столько в материальных и жилищных условиях, сколько в возможности профессионального роста и совершенствования своей специальности. Наша задача — создать систему наставничества, систему роста профессиональной траектории.

— В регионе сильнейший медицинский вуз…

— Мы обязательно встретимся с каждым из 115 выпускников-ординаторов медвуза, которые учатся по программе целевого обучения. Нарисуем им схему профессионального роста: если сегодня он врач в Кизиле, то через пять лет он может стать заведующим в межрайонном медицинском центре, а потом занять должность в городских или областных больницах, либо в министерстве здравоохранения. Молодому человеку должен быть понятен этот путь, потому что, наверное, глупо тешить себя тем, что мы сможем закрепить людей в сельской местности. Нам важно создать конвейер медицинских кадров, чтобы люди не ощущали отсутствия медицинской помощи. Мы должны гарантировать молодому доктору, что в течение пять лет, отработав там, он получает некие новые возможности. Например, сертификат на приобретение жилья в Челябинске. И, конечно, профессиональный рост.

— Я думаю, обозначенная вами проблема нехватки кадров симптоматична для всей страны.

— Абсолютно.

ЗАЧЕМ БОЛЬНИЦЕ ПАСПОРТ

— Будет ли федеральная поддержка ваших целей?

— В ноябре мы подготовим паспорта всех первичных медико-санитарных организаций: их в регионе более 1200. У каждого ФАПа, районной поликлиники, больницы будет паспорт с информацией об износе здания, наличии инфраструктуры, кадровом обеспечении, оборудовании, данных о состоянии дорог, о транспортной обеспеченности.

К июлю на федеральном уровне появится программа модернизации первичного медицинского звена. На решение задачи 550 млрд руб. будет выделено регионам в течение нескольких лет.

Нам важно быть организационно готовыми. Мы, понимая недостаточность прикрепленного населения, например, в Еткуле, взяли на 2020 г. на себя по первичному звену оплату налогов, коммунальных платежей. 400 млн руб. заложены в проекте областного бюджета. Мы эти берем расходы, чтобы обеспечить и уровень заработной платы, и материально-техническое обеспечение в первичном звене.

— Дети в приоритете?

— Да. Губернатор Алексей Текслер поддержал проект запуска проекта «Школьное молоко» для учеников начальных классов. Название условное, ведь мы должны учесть интересы всех детей, включая тех, кто не переносит лактозу, белок животного происхождения. Будут и альтернативные продукты. Школьное молоко будет обогащено витамином D, как и рекомендует Национальная ассоциация педиатров.

Еще одна новость: мы планируем переводить школы на пятидневную рабочую неделю. Потому что кроме интеллектуального развития ребенка важно психическое здоровье. Детям важно отдыхать, гулять, важно быть с родителями, в семье.

— Образование — еще один приоритет…

— Да. И кроме строительства новых школ и садиков в 2020 г. появится свой образовательный центр, аналог федерального «Сириуса». Площадкой для поддержки семей с одаренными детьми станет Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат. Регион получит более 300 млн руб. по федеральной программе. Появится комплекс зданий, лабораторий и обучающий центр.

Кстати, 400 врачей планируется привлечь в лечебно-профилактические учреждения Челябинской области в 2020 году. В последующие годы власти намерены погасить кадровый дефицит. На решение вопроса отведено максимум три года.