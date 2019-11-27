Как «любительница обнимашек» получила награду из рук губернатора Челябинской области

Даже в торжественно-деловой обстановке зала резиденции губернатора дети ведут себя непосредственно, вызывая смех взрослых. А если тебе красивый букет, подарок в нарядном пакете вручает глава области, можно растрогаться и от всего сердца обнять взрослого человека.

«ИСКОРКИ В ГОЛОВЕ ВСПЫХИВАЛИ!»

Так и поступила школьница из Озерска Даша Ярошенко. Вместе с друзьями по творческому коллективу «Фликер» она победила в детско-юношеском фестивале «Таланты и поклонники». Свои яркие эмоции девочка объяснила позже так:

— Я вдруг ощутила такую гордость и восхищение! Вспомнила, как мы летели на конкурс на самолете в Тверь, как смеялись в самолете, как выступали. Когда пожимала руку, будто искорки в голове вспыхивали, и я обняла губернатора. Я — любитель обнимашек!. Дома папу по вечерам всегда обнимаю, когда он приходит с работы, поддерживаю его, — сияя, рассказала Даша.

Ученица Озерской школы №39, Даша Ярошенко, стала участником церемонии награждения призеров и победителей конкурсов патриотической направленности. Наградили детей и их наставников.

НАДЕЖНАЯ СМЕНА СПАСАТЕЛЕЙ

В числе награжденных — призеры XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», воспитанники и директор Красноармейского Центра дополнительного образования детей из села Миасское Наталья Трошина.

— Мы учим ребят тому, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации, ДТП, химического заражения и других нештатных историях, чтобы помочь людям. Наши воспитанники — отличные юные спасатели, умеют пользоваться профессиональным снаряжением сотрудников МЧС. В нашем Центре дополнительного образования занимается 147 детей возрастом от шести до 18 лет. По курсу юного спасателя с 2004 года мы подготовили около 200 ребятам. Многие из них связали жизнь с миссией помощи людям — работают в пожарной охране, аттестованы как спасатели, как матросы-спасатели, — рассказала Наталья Валерьевна.

Справка

Благодарственные письма губернатора получили учитель-дефектолог, руководитель театрального коллектива «Фликер» и педагог-организатор МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» Озерска Татьяна Алекина и Ольга Въюшкова, директор и педагог Красноармейского Центра дополнительного образования детей.

За II место на XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» (Москва) Алексей Текслер наградил ценными подарками шестерых участников команды военно-патротического клуба «Барс».

Шестеро воспитанников театральной студии «Фликер» получили ценные подарки за 2 место в номинации «Литературно-музыкальная композиция» финала Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» (Тверь).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Мы вручаем заслуженные награды взрослым и детям, которые совместно и каждый на своем песте весьма успешно трудятся на ниве патриотического воспитания. Традиционно церемонию награждения мы проводим с Главным управлением МЧС по Челябинской области. Благодарственные письма мы вручили педагогам из Красноармейского района и города Озерска.

На Южном Урале патриотическое воспитание находится на традиционно высоком уровне. Неслучайно юные представители наших муниципалитетов достойно представили Челябинскую область на Всероссийских конкурсах.

Смелость и личное мужество можно проявлять не только в экстремальных ситуациях: вы демонстрируете их и в спорте, и в творчестве, и в повседневной жизни. Рад, что у поколения действующих сотрудников МЧС растет достойная смена.

В нашей жизни есть неоспоримые приоритеты: любовь к Родине, ответственность за свои поступки, готовность прийти на помощь ближнему. Важно, чтобы вы поддерживали и развивали эти ценности.