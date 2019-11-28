Трубодеталь: наука удивлять

Завод «Трубодеталь» «научил» компрессорные станции трубопроводов работать без участия людей. Кроме того, «умное оборудование» для обустройства объектов добычи и переработки нефти и газа, способно производить диагностику состояния трубных магистралей.

Предприятие предлагает сегодня нефтегазовым компаниям и принципиально новое оборудование, позволяющее заниматься добычей углеродов в условиях вечной мерзлоты. Кроме того, завод расширяет производство изделий из нержавеющих марок сталей для атомно-энергетической отрасли. И все это становится возможным, благодаря техническому перевооружению производства, которое идет сейчас на «Трубодетали» и освоению новых видов продукции.

Не сжигать, а перерабатывать

Особой «фишкой» «Трубодетали» стало производство установок отбензинивания газов. Этой продукцией уже заинтересовались крупнейшие в стране нефтедобывающие компании. А почему?

— Это первая отечественная установка, разработанная учеными МГТУ им. Баумана и научно-технического центра «Газпромнефти», которая позволит извлекать из попутного газа полезные фракции — бытовой газ и газовый бензин, — рассказывая о новинке, поясняет управляющий директор АО «Трубодеталь» Евгений Баранов. — Замечу, что сегодня всего три компании в мире, расположенные в США и Канаде, производят такое оборудование.

На нефтяных месторождениях часто можно встретить небольшие скопления природного газа. Обычно их просто сжигают или покупают за океаном дорогостоящее оборудование для переработки. Теперь за этим полезным оборудованием в прямом смысле не надо далеко ходить.

В Индию и Бангладеш!

Завод сегодня весьма уверенно осваивает внешние рынки. «Трубодеталь» сегодня производит изделия из нержавеющих марок стали и поставляет их для строительства атомных станций «Куданкулам» в Индии и «Руппур» в Бангладеш. Экспортирует продукцию в страны СНГ — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, а также в страны Европейского союза, например, в Латвию и Литву.

— Мы ставим перед собой цель — стать крупнейшим в России производителем соединительных деталей и монтажных узлов из нержавеющей стали, — продолжает Евгений Баранов. — Именно поэтому сегодня у нас на заводе реализуется самый крупный за все время существования предприятия инвестиционный проект по техническому перевооружение завода. Мы полностью обновим всю линейку оборудования для производства крутоизогнутых отводов малого и среднего диаметра (от 57 до 1020 миллиметров).

Объединим искусство и металлургию

— Я был очень сильно удивлен! — вспоминает управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов. — Организовать показ мод на производственной площадке, привезти дизайнеров одежды из Москвы, Санкт-Петербурга, Грузии! Это была абсолютно сумасшедшая идея. Тем не менее, у нас все получилось.

В 2019 году завод «Трубодеталь» отмечает юбилей — 70 лет со дня создания предприятия. Весь этот год для «Трубодетали» проходит под девизом «Искусство в деталях». А потому в апреле в одном из цехов завода решили провести фестиваль моды Long Fashion Weekend. Почему бы и нет? Тогда в показе работ российских и челябинских модельеров участвовали не только профессиональные модели, но и сотрудники завода. Успех решили развить. И уже в июле во время празднования Дня металлурга, заводчане сыграли на одной сцене с заслуженным артистом России Алексеем Маклаковым в самодеятельном спектакле «Служебное чудо». Юбилейный год еще не завершен, а потому стоит только догадываться, чем еще может удивить всех завод «Трубодеталь».

Мнение:

Вячеслав Скворцов, председатель челябинского отделения Российского детского фонда:

— Общественная и социальная деятельность «Трубодетали» у меня вызывает восхищение. Уже несколько лет подряд это предприятие организует конкурсы проектов «ОМК-Партнерство» для некоммерческих общественных организаций (НКО). Я сам несколько лет подряд участвовал в жюри этого конкурса, и обсуждал предлагаемые проекты. Победители получают от завода гранты на реализацию и начинают работать с жителями поселка Новосинеглазово, в котором «Трубодеталь» расположено. Некоммерческие организации занимаются с детьми, пенсионерами и просто жителями поселка досуговой, образовательно-воспитательной деятельностью разных направлений, благоустройством территорий. Кроме того, всех работников завода стараются привлечь к общественной деятельности. И сейчас волонтерская активность на этом предприятии одна из самых высоких в области.

Светлана Боева, заместитель председателя горно-металлургического профсоюза России:

— Побывав на заводе «Трубодеталь», я как металлург, как работник горно-добывающей промышленности, увидела много интересного. Бросилось в глаза, что, несмотря на возраст, а наш визит совпал с празднованием 70-летия предприятия, производство модернизировано, оснащено современным оборудованием. Мы посмотрели не только технологические площадки предприятия, но и бытовые помещения. Оценили, как работодатель относится к сотрудникам, как создает условия для высокой производительности. И замечаний по этим вопросам у нас не возникло.

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