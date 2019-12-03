Сколько звезды шоу-бизнеса в Челябинске заработают в Новый год

— Поднял цену в два раза на предновогодку! Мне потом до конца весны без заказов сидеть, пока свадьбы не начнутся, — так звучит объяснение любого мало-мальски раскрученного шоумена.

КП-Челябинск узнала, сколько могут заработать артисты, которые работают на корпоративах.

ШОУМЕНЫ: 100 ТЫСЯЧ ЗА ДЕНЬ

Вынуждены признать, что за последние годы Челябинск оставили несколько медийных шоуменов. Самые топовые, вроде мелькающих на экране Арсена Карапетяна и Руслана Мазитова берут за предновогодний корпоратив в районе 70 тысяч. Опытный молодой ведущий попросит 45-50 тысяч. И наконец начинающие берут около 25 тысяч. Как правило это четырехчасовое ведение плюс один-два часа танцев.

А вот проводить корпоративы аккурат 31 декабря — уже не модно. Хотя еще 10 лет назад компании в Челябинске закатывали такие гулянки. Пришло понимание, что это семейный праздник да и дорого. Но ведущие без работы не остаются.

— Рестораны и отели приглашают! За работу на новогоднюю ночь и 1 января в этом году я взял 100 тысяч рублей. Начинающие ведущие могут попросить около 60 тысяч, — рассказал КП-Челябинск один из городских шоуменов.

МУЗЫКАНТЫ

Какой праздник без музыки? В Челябинске в последние годы появились несколько коммерческих проектов, которые очень круто раскачивают танцпол. Это не занудные ВИА в серебрящихся костюмах, а стильные, талантливые артисты, которые могут исполнить непринужденный джаз или поп-хиты как отечественной, так и западной эстрады. В среднем группу заказывают на четыре выхода по несколько песен.

Одна из топовых групп «Макинтош» просит в зависимости от даты 50 000 — 150 000 руб. Работа на свадьбе весной-летом для сравнения стоит до 60 000 руб.

Кавер-группа из пяти артистов «Здесь и сейчас» просит за подобное выступление 45 000 — 70 000 руб. Выступление стоит 45 000 руб.

Еще одна набирающая популярность команда из трех человек Flat Five готовы поработать предновогодку за 45 000 руб.

Самая популярная халтурка артистов в праздники — перевоплощение в Деда Мороза.Фото: Алексей ФОКИН

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Если вызывать Дедушку для ребенка, то это в среднем 2 000 руб. Самые дорогие Морозы загибают около 3 500 руб. за визит. Но на такую цену отваживаются только очень качественные артисты. Там не то что ребенок поверит, взрослый перекрестится!

За визит на взрослый корпоратив со Снегурочкой волшебники берут 10 000 руб. Это около 25 минут игры со взрослым залом.

ТАНЦЫ

Развлечь публику первое время корпоратива, пока дамы еще мучаются на каблуках, а мужики в галстуках — готовы шоу-балеты. Принято брать не менее двух выходов. Девушки из «Пандоры» просят 3 500 руб. за номер. В остальное время цена на 1 000 руб. меньше.

Шоу балет «Шик» — 4 000 руб. за номер. Пятиминутное шоу — новая программа в которой участвуют 6 человек — 15 000 руб. Работа в новогоднюю ночь 25 000 руб.

Балет M`Show, который выступает в одном из крупных пивных ресторанов, берет до 4 000 руб. за номер

ЦИРКАЧИ

Дуэт «Веселый роджер» из соседнего Екатеринбурга, готов приехать в Челябинск на корпоратив за 100 000 руб. Курганцы «Два брата акробата» выступят за 25 000 руб. Отыскать на Южном Урале каких-то качественных шоу этого жанра нам не удалось.

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