Лепс, Шнур и КВН: на каких концертах можно отдохнуть в предстоящий уик-энд в Челябинске

Григорий Лепс выступит в Челябинске 12+

В начале ноября российскому певцу Григорию Лепсу внезапно закрыли въезд в Латвию. Это уже не первая страна, которая объявила персоной нон-грата Григория.

Несколько лет назад такой шаг последовал от Америки и Великобритании, которые, как и Латвия, обвиняли артиста в неких связях с «криминальными кругами». На сей раз министр МИД Латвии сообщил, что решение было принято на основе «оценки служб безопасности и миграционного закона». Въезд российскому исполнителю в Латвию запрещен на неопределенный срок.

В мае артиста внесли еще и в черный список в Литве. И тоже по причине его «предполагаемых связей с криминальным миром».Сам Лепс уверен, что это все происки Запада.

А вот в России Лепсу рады и уж точно никто вето на его концерты не налагал. Интересный факт: еще пять лет назад на его выступление в Челябинске билеты разлетались за месяц. Но сейчас, вероятно, публика чуть пресытилась отечественным Джо Кокером и билетов в продаже хватает.

29 ноября, пятница

Дворец спорта «Юность»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 900 — 4 200 руб.

Сергей Шнуров снова приедет проститься с южноуральцами 18+

Шнура и его легендарный «Ленинград» можно хаять до бесконечности. Дескать вот подлец, до чего низвел великий и могучий язык и заставил подпевать всю страну своим бранным песенкам. Замечание справедливое, если бы не один важный контрарагумент: слушать бесконечный поток хитов от Сергея Шнурова людей никто не заставляет. Все миллионы просмотров его клипов на YouTube и полные стадионы кликаются и посещаются добровольно.

— Двадцать лет гениальный Сергей Шнуров фигачит забойные песни, въедающиеся под кожу и в память припевами, отдающие меткими строчками в самые неприкрытые места, и лупящие под дых матерными словами, заставляя радоваться нашего внутреннего бунтаря, что «из песен слов не выкинешь». Пришло время прощаться. Ленинград в полном составе под предводительством Сергея Шнурова выступит в Челябинске со своим большим финальным концертом, — говорят организаторы.

Тут нельзя не вспомнить, что Шнуров в Челябинске был ровно год назад и то же с прощальным концертом. Наш корреспонеднт тогда посетил сие мероприятие и был премного удивлен: на трибунах сидели люди с бесплатными пригласительными. Похоже, популярность начала подводить главного брутального философа.

1 декабря, воскресенье

Ледова арена «Трактор»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 4 500 — 5 000 руб.

Опера о безумном парикмахере 12+

Впервые за семь театральных сезонов мюзикл TODD едет за пределы двух столиц к каждому поклоннику творчества легендарного человека Михаила Горшенева, который некогда участвовал в создании этого эстрадного проекта и уникальной группы «Король и шут» .

— Опера TODD — новое прочтение старинной жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Это серьезное драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание. В музыкальной основе последний альбом Михаила Горшенева, где оригинальные легендарные композиции, исполняются вживую музыкантами «Короля и Шута», — рассказывают авторы постановки.

Специально для тура создана новая версия мюзикла. В основе идея соединения театральной эстетики с кинематографом. Зрители станут свидетелями не только самой зонг-оперы, но и съемок фильма-мюзикла о безумном парикмахере. Во время всего действа будет работать операторская группа, которая в режиме реального времени снимает все происходящее на сцене и выдает картинку на экрана. Зрители могут наблюдать съемочный процесс в режиме реального времени.

1 декабря, воскресенье

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 1 500 — 4 500 руб.

Самая популярная группа современности споет перед челябинцам 14+

Есть в России команды, которые делают современную поп-музыку мирового уровня. Одна из них группа Little Big. Тот самый коллектив, который поет про «Скибиди вап-па-па», под ритмы которого отрываются на детских утренних и в ночных клубах.

Группу создали шесть лет назад. Началось все с прикольного видео, которое зашло в интернете. Участникам будущего квартета после успеха предложили выступление. Парадокс в том, что никаких песен у них не было. И тогда они за месяц наклепали шесть композиций и стали зажигать по стране.

Важной частью творчества группы является визуальная составляющая. Каждый их клип собирает миллионы просмотров. Примечательно, что режиссером всех хитов стала челябинка Алина Пязок.

30 ноября, суббота

Конгресс-холл Центра Международной торговли

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 700 — 5 000 руб.

Сезон КВН грандиозным фестивалем на челябинской сцене 12+

В Челябинске есть много мощных команд КВН. У них есть открытая городская лига — для новичков и Уральская лига — для опытных команд со всего УрФО. Но на игры в ДК ЖД ходит преимущественно друзья и близкие участников команд. И жаль! Потому что уровень юмора там достаточно хороший.

Оценить челябинских кавээнщиков можно на традиционном фестивале «Снежные Буераки». Там показывают лучшие номера местных команд, а также приезжают звезды.

— В этом в году в нем примут участие гости Высшей лиги КВН: «Борцы» из Сургута и «Наполеон Динамит» — Тюменская область, — рассказали организаторы фестиваля.

1 декабря, воскресенье

Дворец спорта «Юность»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 17:00

Билет: 200 — 1 000 руб.

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