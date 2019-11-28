Челябинский ветврач нашел документ, который спасет крымский парк львов Тайган от закрытия

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян в эти дни работает в Крыму. Он помогает спасти от закрытия и разорения два уникальных проекта предпринимателя Олега Зубкова — парк львов «Тайган» в Белогорске и ялтинский зоопарк «Сказка».

— Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. Фонд зоозащиты не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе, — написал зоозащитник в Instagram.

Причина угрозы проектам — атака ветеринарного департамента Крыма на парки Зубкова.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ветеринарное ведомство Крыма завалило предпринимателя судебными исками и многомиллионными штрафами. Одна из сотен придирок — якобы неисполнение обязательной процедуры вакцинации львов против бешенства. Ветеринары требуют приостановить работу парков.

Зубков уверен: обвинения носят корыстный интерес — «отжать» раскрученный бизнес. «Тайган» и «Сказка» — уникальные культурные и образовательные бренды полуострова.

Десятки тысяч туристов приезжают в Крым для того, чтобы увидеть коллекцию львов и тигров, бизонов, розовых фламинго, пеликанов, яков, жирафов и других представителей фауны. Например, в коллекции есть редчайшие белые львы, которых в дикой природе осталось очень мало. Обитают животные и птицы в условиях, близких к естественным, регулярно приносят потомство.

Каждую весну в саванну "Тайгана" из зимних домиков выпускают львов. Поглазеть на это съезжаются сотни туристов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ЛОЛА И ЕЕ СЕМЬЯ

Три года назад Олег Зубков приютил челябинскую львицу Лолу, вызволенную Кареном Даллакяном из рук нерадивых хозяев. В нашем городе создать условия для зимовки хищника было невозможно. Руку помощи протянул Зубков: львицу доставили в «Тайган». Здесь Лола обрела прайд, дважды стала мамой.

Вот такая сейчас Лола - заботливая мамка. Фото: Татьяна Алексагина.

Теперь Даллакян помогает Зубкову. Сейчас он изучает суть нападок ветслужбы полуострова. Карен уверен: парки удастся спасти.

Прямо сейчас Карен Даллакян и Олег Зубков разбирают документы. Фото: Кристина Высоцкая.

РЕВИЗОРЫ ВИНОВАТЫ?

— Зубкову предъявили, что его животные не привиты от бешенства, что на это нет госдокументов. На самом деле, у парка есть договор на обслуживание с государственной ветслужбой. В нем говорится, что ветеринары сами обязаны рекомендовать владельцу парков провести вакцинацию против особо опасных болезней. В том числе, против бешенства. Но поскольку ветслужба Крыма этого не делала, в парках все эти рекомендации исполняли самостоятельно. Есть все документы о прививках, — говорит Карен.

Завтра в сафари-парке «Тайган» пройдет большая пресс-конференция. В ней участвует и Карен Даллакян. Он готов представлять интересы Олега Зубкова в судах по претензиям в ветеринарной части.

Олег Зубков и его питомец. Фото: Архив героя публикации.

ПОЕХАЛИ ЧИНОВНИКИ

За Зубкова вступился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Его цитирует ТАСС:

— С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудили ситуацию, сложившуюся в парке львов «Тайган». Он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта.

Корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян рассказал, что в четверг, 29 ноября, в «Тайган» приехал первый заместитель главы Республики. По мнению зоозащитника, это хороший знак. Ни разу за пять лет, что Крым является российским регионом, чиновники такого ранга не посещали сафари-парк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/679619" frameborder="0"></iframe> Челябинская звезда сафари-парка «Тайган» львица Лола стала героиней американского ТВ-шоу.! другой источник

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