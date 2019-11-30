Как футболист «Челябинска» забил гол в свои ворота, но спас команду

Чемпионат России в Профессиональной футбольной лиге второго дивизиона (ПФЛ) преодолел экватор. Такой сейчас футбол: первый круг — с июля по начало ноября. Поэтому сыграть на снегу вполне реально. Кстати, у «Челябинска» так и вышло. Матч с «Зенитом-Ижевском» 3-го ноября проходил на припорошенной поляне стадиона «Локомотив».

Из 12 последних матчей наши проиграли только в одном, при двух ничьих. Получается девять чистых побед и вторая строчка в турнирной таблице чемпионата России перед началом зимних каникул.

КАЖДЫЙ МАТЧ, КАК ПОСЛЕДНИЙ

Павел Крыжевский и Егор Дорохов пришли в гости на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). 19-летний Егор был признан лучшим молодым игроком месяца в дивизионе «Урал-Поволжье». Он забил два мяча в важнейших для команды матчах. А его гол в гостях против ульяновской «Волги» стал единственным и победным.

— Мы играем в каждом матче, как в последнем. Настрой — мощный. Нельзя терять очки, — говорит 23-летний полузащитник Павел Крыжевский.

По регламенту, если команда занимает первое место, то получает право играть в первом дивизионе.

Павел Крыжевский (справа) и Егор Дорохов в гостях на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Фото: ФК «Челябинск»

НЕОБЫЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ

— Куда поедете отдыхать на каникулы?

— Мы отдыхаем на Урале. А у меня через пару недель свадьба. Сейчас одни хлопоты. А с середины декабря — тренировочный сбор. Во второй половине январе начинаем готовиться к чемпионату России.

Кстати, Павел необычный футболист. Он закончил школу с золотой медалью и сейчас получает второе высшее — экономическое. Первое — физкультурное.

С 13 лет он тренировался в одной из лучших спортшкол России — Футбольной академии «Краснодар», главная команда которой сейчас в числе лидеров Премьер-лиги. Потом Павел вернулся в Челябинск.

ЗА КОГО БОЛЕЕТЕ?

— А какая у вас любимая команда?

— Для нас с Егором футбол — это работа, поэтому мы не являются фанатами какого-то конкретного футбольного клуба, кроме «Челябинска». А еще мы оба следим за клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорс». Баскетбол — это очень зрелищно. Смотрим на них и учимся у них раскованности и целеустремленности, и когда нужно, импровизации.

Задача челябинцев – попасть в шестерку и бороться за медали. Фото: ФК «Челябинск»

— Вспомните нелепые ситуации в футболе.

— Пару лет назад «Челябинск» в очередном туре первенства страны в гостевом матче с «Мордовией» умудрился трижды срезать мяч в собственные ворота! Мы тогда не играли...

— Каюсь, но в Ижевске я тоже «отличился» автоголом, — признался Егор. — Правда, компенсировал это дело — забил два гола в ворота соперника. Тогда мы выиграли 4:1.

КОММЕНТАРИЙ

Константин Аристов, директор футбольного клуба «Челябинск»:

— Конечно, приятно, что команда ушла в отпуск в хорошем настроении. Пробиться в следующий дивизион «по щелчку» не получится. Чтобы двигаться вперед, нужно много работать. Те задачи, которые мы ставили перед ребятами, выполняются. Перед началом сезона поставлена задача — бороться за тройку призеров. Большую часть чемпионата прошли без явных провалов.

КСТАТИ

Свои домашние матчи ФК «Челябинск» временно проводит на стадионе «Локомотив». На арене стадиона «Центральный» сейчас идет монтаж нового искусственного, системы подогрева и водоотведения. Планируется, что стадион откроется в мае 2020 года.