Водители Южно-Уральского ПМЭС стали лучшими на соревнованиях профессионального мастерства филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала

Водительские состязания прошли на базе ДОСААФ в городе Кунгур. Сюда съехались водители Федеральной сетевой компании из Свердловской, Курганской, Челябинской, Кировской, Оренбургской областей, а также из Пермского края и Республики Удмуртия.

— На 80 % оперативность ремонтных бригад зависит от мастерства водителей — рассказывает директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Пермское ПМЭС Евгений Владимирович Пономарев.

Бездорожье, морозы, метели и ураганы — это неотъемлемая часть водительской жизни на Урале. Поэтому подготовке кадров Федеральная сетевая компания уделяет большое внимание. Соревнования профессионального мастерства помогают обнаружить слабые стороны, а также выявляют лидеров в профессии, на которых необходимо равняться. За звание лучших боролись 4х команды, по одной от каждого предприятия МЭС Урала. В состав каждой команды входили 4 водителя и один механик. Для судейства в Кунгур съехались руководители профильных подразделений из Перми и Екатеринбурга.

— Такие соревнования МЭС Урала проводит уже в третий раз. Водители демонстрируют знанияавтотехники и ПДД, навыки оказания первой помощи и мастерство вождения. Прошлые соревнования проходили в оренбургских степях, нас весь день буквально заваливало снегом, что добавляло состязаниям нотку экстрима. Последнее место тогда заняла пермская команда, поэтому в этом году соревнования проводятся на территории Пермского ПМЭС — рассказал главный судья соревнований, ведущий инженер отдела эксплуатации и диагностики ЛЭП МЭС Урала Сергей Пономарев.

В первый день соревнований участники старались набрать наибольшее количество баллов в знании ПДД, а также максимально быстро отыскать неисправности в малогабаритном автомобиле ВАЗ Патриот, автогидроподъемнике и вахтовом автомобиле на базе КАМАЗа. Параллельно на другой площадке команды демонстрировали навыки оказания первой помощи.

— Мы тренировались проводить реанимацию, у нас все отлично получалось. А здесь на кукле-роботе, установлена более сложная программа, она за каждую неточность добавляет время, и в итоге мы не уложились в заданные 8 минут — поделился впечатлениями водитель из Нижнего Тагила.

По итогам первого дня вперед вырвалась команда Свердловского ПМЭС — только им удалось обнаружить недостающую гайку, которую изъяли судьи с вахтового автомобиля.

На следующий день соревнования переместились на полигон, где для мастеров бездорожья была приготовлена специальная трасса. Водители демонстрировали филигранное мастерство парковки, змейку и другие фигуры вождения на КАМАЗах и ВАЗе. Среди заданий по управлению автогидроподъемником было и такое — нужно было при помощи манипулирования люлькой открыть емкость и выпустить из нее воздушный шарик. Все команды задачу успешно выполнили, шарики воспарили в небо без задержек.

— Вообще все ошибки, они совершаются не потому, что водитель чего-то не умеет, а из-за волнения, которое присутствует на соревнованиях, и из-за спешки, все же стремятся выиграть секунды для команды — комментирует происходящее начальник службы механизации и транспорта Пермского ПМЭС Юрий Гуляев.

После итогового подсчета баллов, победу, как и в предыдущем году, снова одержали водители Южно-Уральского ПМЭС. Второе место заняли лидеры первого дня — Свердловское ПМЭС, и третьей по количеству набранных очков, стала команда принимающего соревнования Пермского ПМЭС Урала.

— У таких соревнований два интересных положительных момента, первый — это официальная часть, мы демонстрируем профессиональные навыки, у руководителей есть возможность посмотреть и сравнить профессионализм водителей разных предприятий, получить, так сказать, общую картину по Уралу. А неофициальная часть, она не менее важна, мы же 2 дня общаемся между собой, обмениваемся опытом, это, безусловно, тоже повышает наш профессионализм. Так что по итогу в выигрыше оказываются все — рассказал автомеханик Курганского участка механизации и транспорта МЭС Урала Виталий Горшков.